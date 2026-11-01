迎接 BTS 演唱會《ARIRANG》登陸高雄世運主場館！瑞豐夜市驚喜現身巨型紫色飛船，六合夜市與中央公園同步串聯應援。憑門票可兌換 50 元商圈夜市優惠券及 100 元一卡通數位券（合計 150 元），更有 K-POP 隨播即跳大賽、26 家紫色調飲餐酒館及 150 家在地店家自主響應，ARMY 趕快筆記朝聖攻略！

隨著南韓天團 BTS 世界巡迴演唱會《ARIRANG》即將在高雄世運主場館盛大開唱，整個港都瞬間化身為浪漫的紫色應援海洋。高雄市政府經發局今年不僅擴大福利，攜手一卡通加碼推出總計 150 元的商圈夜市優惠券，更在瑞豐夜市打造吸睛度破表的「巨型紫色飛船」地標。結合中央公園商圈的 K-POP 隨播即跳舞蹈大賽、26 家特色餐酒館的紫色調飲，以及超過 150 家在地店家的自主響應，這波由官方與民間聯手打造的應援經濟，不僅展現高雄對 ARMY 的極致寵愛，也讓演唱會的熱血氛圍蔓延至城市的每一個角落。

▲迎接 BTS 世界巡迴演唱會《ARIRANG》高雄站開唱，高雄瑞豐夜市上空驚喜升起印有「ALL FOR ARMY」字樣的巨型紫色飛船氣球，成為港都街頭最吸睛的應援新地標。 圖／Banbi 斑比，旅行生活計畫提供；窩客島整理

▲藍天白雲映襯下，紫色飛船的另一側印有「KH ♥ ARMY」，展現高雄對BTS的滿滿熱情。 圖／Banbi 斑比，旅行生活計畫提供；窩客島整理

巨型紫色飛船空降瑞豐夜市！BTS 高雄演唱會《ARIRANG》引爆全城應援

南韓超級天團 BTS 備受矚目的世界巡迴演唱會《ARIRANG》高雄站，將於 11 月 19 日、21 日及 22 日在高雄世運主場館震撼登場。為了迎接來自全球的 ARMY，高雄市政府經濟發展局不僅延續經典的「商圈夜市優惠券」，今年更擴大加碼，並在瑞豐夜市驚喜設置了巨型紫色飛船氣球，成為演唱會倒數期間最夯的打卡新地標。

經發局長廖泰翔表示，為讓歌迷在演唱會前後能深刻感受高雄的熱情，市府特別攜手一卡通加碼推出 100 元數位券，加上原有的 50 元商圈夜市優惠券，歌迷憑指定演唱會門票至左營站、美麗島站、巨蛋站、三多商圈站及高雄車站等 5 處捷運站，即可輕鬆兌換總計 150 元的雙重優惠券，於合作商圈、夜市及店家自由消費折抵。



▲這次發放的50元商圈夜市優惠券折抵範圍超廣，涵蓋全高雄超過40處商圈夜市與500家以上的合作店家，讓大家聽完演唱會還能順便大吃港都美食。 圖／高雄市政府經濟發展局提供；窩客島整理

瑞豐、六合夜市快閃應援，中央公園 K-POP 隨播即跳熱血開跳

除了吸睛的紫色飛船，各大商圈與夜市也全面換上應援新裝。瑞豐夜市於 11 月 18 日至 22 日設置巨型紫色飛船氣球，並在 19 日晚間 6 時帶來 BTS 經典夯曲《Butter》的快閃舞蹈表演；六合夜市則高掛紫色串旗，並於 19 日晚間 8 時 30 分接力舉辦主題應援 DJ 秀及街頭快閃。

中央公園商圈則在 11 月 20 日及 21 日每晚 6 時 30 分，與舞蹈教室「Koospark Dance Studio」合作舉辦「K-POP 隨播即跳舞蹈大賽（RANDOM DANCE BATTLE）」，現場不僅發放限量應援摺扇，更進駐「拍貼巴士」提供限時免費拍貼。此外，美麗島捷運站旁的 NAMI CLUB 也將於 20 日及 21 日深夜 10 時舉辦「ARMY'S NIGHT」主題派對，歌迷憑門票即可免費入場，與同好一同嗨翻深夜。



▲巨型紫色應援飛船高掛在湛藍晴空中隨風飄揚，濃厚的應援氛圍吸引不少歌迷與民眾駐足仰望拍照留念。 圖／Banbi 斑比，旅行生活計畫提供；窩客島整理

26家紫色調飲餐酒館響應，全城超過 150 家特約優惠盡情逛

響應 BTS 到來，市府也跨界串聯望樓、双黃、講古吧等 26 家在地餐酒館，以 BTS 應援色為靈感推出「高雄微醺 Dynamite」企劃，獨家研發 26 款期間限定的紫色調飲。同時，中央公園商圈 14 家合作店家也推出出示門票享 shot、小菜或消費 9 折等好康；隨著演唱會倒數，全市已有超過 150 家特色店家自主響應，推出 ARMY 專屬優惠。無論是拿著優惠券品嚐夜市美食、朝聖瑞豐夜市紫色飛船，或是參與隨播即跳大賽，高雄已準備好用最盛大的應援，迎接所有到訪的歌迷。

BTS高雄演唱會《ARIRANG》應援與優惠懶人包

演唱會時間： 11 月 19 日、21 日、22 日

演唱會地點： 高雄世運主場館

最狂打卡點： 瑞豐夜市設置「巨型紫色飛船氣球」（11/18–11/22）

門票拿好康： 憑指定演唱會門票至指定捷運站（左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、高雄車站），可兌換 50元商圈夜市優惠券 ＋ 100元數位券（總計150元）



夜市快閃活動：瑞豐夜市 11/19 18:00《Butter》快閃舞蹈

六合夜市11/19 20:30 主題應援DJ秀與街頭快閃

重頭戲活動：中央公園商圈11/20、11/21 18:30 K-POP隨播即跳舞蹈大賽（發送限量摺扇、免費拍貼巴士）

NAMI CLUB11/20、11/21 22:00「ARMY'S NIGHT」主題派對（憑票免費入場）

微醺響應： 串聯 26 家餐酒館推出「高雄微醺 Dynamite」限定紫色調飲

免費拍貼巴士；18–22 日 14 家合作店家憑票享飲品、小菜或 9 折優惠

主題派對（NAMI CLUB，鄰近美麗島站）：時間：11 月 20 日、21 日每晚 22:00，「ARMY'S NIGHT」人氣組曲播放，憑演唱會門票免費入場

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