聖誕交換禮物想送得有新意？coco.Brownies推出990元9入限定禮盒，早鳥再送3款好禮。窩客島資深編輯李維唐認為，多口味搭配節慶周邊，是值得關注的送禮組合。

聖誕交換禮物還沒想好要送什麼，巧克力控可以先把這盒收進口袋名單。台北人氣布朗尼品牌coco.Brownies推出2026聖誕限定「聖誕奇幻嘉年華」9入布朗尼禮盒，把薑餅人、伯爵茶、覆盆子、微醺櫻桃與草莓奶霜等9種冬季風味一次裝進盒裡，每盒990元，即日起正式開賣。更讓人想搶先入手的是，11月30日前購買指定禮盒，還能一次帶走聖誕造型餐具組、品牌質感束口袋與布朗尼爺爺聖誕卡片，從甜點到交換禮物需要的小配件都幫你準備好了。

▲聖誕交換禮物直接整組帶走。coco.Brownies「聖誕奇幻嘉年華」9入布朗尼禮盒，把9款限定口味裝進紅色聖誕禮盒，早鳥購買還能獲得聖誕造型餐具組、品牌質感束口袋與布朗尼爺爺聖誕卡片，從甜點到送禮配件一次準備好。圖／coco.Brownies提供；窩客島整理



coco.Brownies聖誕禮盒9款限定口味

今年coco.Brownies把聖誕節變成一場可以吃的嘉年華，9款布朗尼各自換上不同造型，有可愛的薑餅人、帶著節慶氣息的聖誕花圈，還有點綴金色星星的覆盆子布朗尼。整盒擺在桌上，就像把聖誕甜點櫥窗直接搬回家，從深紅莓果、粉嫩草莓到濃郁巧克力色，每一款都有自己的個性。無論是朋友聚會交換禮物，還是聖誕晚餐後端出來一起分享，都能讓大家先從挑選喜歡的口味開始聊起。

這次9款限定布朗尼分成經典聖誕系、莓果與微醺系、濃郁療癒系3大系列。品牌延續美式布朗尼紮實濃厚的巧克力特色，再透過奶霜、茶香、果酸與堅果，讓每一塊吃起來都有不同變化。對於喜歡巧克力，卻又不想整盒都是同一種甜味的人來說，這種一次收齊9種風味的組合，剛好能滿足想要每款都試試看的心情。

▲紅色聖誕禮盒一打開，9款造型布朗尼整齊排開，薑餅人、聖誕花圈、粉嫩草莓奶霜與巧克力餅乾，每一格都藏著不同驚喜。coco.Brownies這款聖誕限定禮盒售價990元，拿來當交換禮物或聖誕派對甜點都很有節慶氣氛。圖／coco.Brownies提供；窩客島整理

薑餅人伯爵茶抹茶3款聖誕經典

聖誕節少不了薑餅人的身影，「聖誕薑餅奇遇記」直接把自家烘焙的薑餅人放上布朗尼，薑與肉桂交織的溫暖香氣，搭配原本濃厚的巧克力風味，讓人聯想到聖誕市集裡常見的香料甜點。喜歡茶香的人則可以選「伯爵的聖誕花圈」，把伯爵茶特有的佛手柑香氣融入可可，再以聖誕花圈造型點綴，讓原本濃郁的巧克力多了一層清雅茶韻。

另一款「抹茶聖誕狂想曲」則走茶香與可可交織的苦甜路線。相較於薑餅人的辛香與伯爵茶的柑橘調性，抹茶帶來的是另一種沉穩風味。3款布朗尼雖然都以巧克力為基底，卻能分別吃到香料、佛手柑與抹茶的不同特色，尤其適合平常就喜歡茶系甜點，或偏愛苦甜巧克力的人。

覆盆子草莓奶霜加微醺櫻桃

喜歡酸甜莓果的人，這次也有3款值得留意。「聖夜星空覆盆子」以深紅色表面搭配金色星星與白雪般的裝飾，視覺上就很有聖誕夜的氣氛。風味則加入品牌自行熬煮的覆盆子果醬，利用莓果酸香平衡可可的濃郁，讓巧克力不只是單純的甜，還能吃到果香帶來的清爽層次。

「聖誕草莓雲朵奶霜」則換上粉嫩可愛的模樣，以輕柔奶霜搭配草莓果乾，奶香與草莓酸甜交錯，適合喜歡水果系甜點的人。想吃點成熟風味，可以把目光轉向「櫻桃微醺聖誕夜」，這款使用白蘭地酒漬櫻桃，讓櫻桃果香多了一抹酒韻。3款放在一起，從清新的莓果酸香、柔和的草莓奶香到帶有酒香的櫻桃，剛好呈現不同層次的冬季甜點風情。

摩卡奧利歐花生奶霜濃郁登場

對巧克力控來說，濃郁療癒系可能才是整盒最難抉擇的部分。「暖冬絲絨摩卡」將咖啡與可可結合，讓咖啡香氣襯托巧克力的厚實風味，呈現帶有絲絨感的口感。平常喜歡摩卡咖啡或咖啡巧克力的人，可以從這款開始品嚐，感受咖啡與可可相互交疊的香氣。「奧利歐聖誕嘉年華」則把餅乾的酥脆感與奶香帶進布朗尼，讓紮實的巧克力基底多了不同口感。另一款「聖誕花生奶霜」使用烘焙花生的鹹香搭配奶霜，讓花生香氣與巧克力濃郁感相互呼應。從咖啡的醇厚、餅乾的脆口，到花生與奶霜的鹹甜組合，3款都保留了美式甜點直接而飽滿的風味特色。

日本原料奶霜搭配手熬果醬

這次聖誕禮盒不只是換上可愛造型，coco.Brownies在風味細節上也花了不少心思。品牌研發團隊歷經2個月反覆試作，從巧克力基底到表面裝飾都重新安排搭配方式，其中奶霜選用日本進口原料，部分果醬則由團隊親自慢火熬煮。讓奶香、果酸與可可各自發揮特色，也讓9款布朗尼不會只是外觀不同，入口後卻只有相似的巧克力甜味。

coco.Brownies從2012年網路商店起家，2013年在台北公館巷弄開出第一間實體門市，至今已累積超過10年的美式布朗尼製作經驗。品牌目前在公館、光復大巨蛋與東門設有3間門市，這次聖誕系列同樣延續紮實、濃郁的美式布朗尼風格，再加入更鮮明的節慶元素。對熟悉品牌的老顧客來說，可以吃到不同於日常口味的限定組合，第一次接觸的人也能透過這盒禮盒，一次認識多種巧克力風味。



聖誕禮盒990元早鳥送3款好禮

準備聖誕交換禮物的人，最需要注意的就是這次早鳥贈禮。coco.Brownies「聖誕奇幻嘉年華」9入布朗尼禮盒售價990元，11月16日至11月30日購買指定禮盒，即可獲得3款聖誕限定周邊，包括「聖誕造型餐具組」、「品牌質感束口袋」與「布朗尼爺爺聖誕卡片」。餐具組可以在分享布朗尼時派上用場，束口袋替送禮增添完整感，聖誕卡片則能寫下想對朋友、家人或另一半說的祝福。

如果想準備一份不只是甜點的交換禮物，這盒布朗尼剛好兼顧分享與節慶儀式感。9款口味讓收禮的人可以慢慢挑選，附贈的卡片也能留下手寫祝福，適合朋友聚會、家庭聖誕派對或企業歲末送禮。不過早鳥贈品採限量方式提供，送完就沒有，想把3款周邊一起收齊的人，最好在11月30日前確認購買。

▲這隻薑餅人也太可愛，根本捨不得吃。coco.Brownies「聖誕薑餅奇遇記」把自家烘焙的薑餅人放上濃郁巧克力布朗尼，再搭配奶霜與銀色糖珠點綴，薑與肉桂的溫暖香氣交織可可風味，滿滿都是聖誕節的甜蜜氣息。圖／coco.Brownies提供；窩客島整理



coco.Brownies聖誕禮盒販售資訊

「聖誕奇幻嘉年華」9入布朗尼禮盒自2026年11月16日起販售至12月27日，除了品牌官方網站，也能在台北公館、光復大巨蛋及東門3間門市購買。對於習慣線上選購節慶伴手禮的人，可以直接透過官網挑選，想親自到門市購買的人，也能依照自己的生活圈安排採買。這次禮盒集結9種不同風味，從經典薑餅香料、伯爵茶與抹茶，到莓果奶霜、微醺櫻桃及濃郁摩卡，讓聖誕交換禮物多了一個甜點選擇。想搶早鳥3款限定贈品，記得把11月30日這個日期先記下來，避免錯過贈禮期間。

▲聖誕禮盒不只布朗尼可愛，連早鳥贈品都很有儀式感。coco.Brownies推出紅色品牌束口袋、聖誕造型餐具組與布朗尼爺爺聖誕卡片，11月16日至11月30日購買990元9入禮盒即可獲贈，限量送完為止，準備交換禮物的人記得把握時間。圖／coco.Brownies提供；窩客島整理





coco.Brownies聖誕奇幻嘉年華9入布朗尼禮盒

活動時間：2026年11月16日至12月27日

活動品項：「聖誕奇幻嘉年華」9入布朗尼禮盒，售價990元。

經典聖誕系：聖誕薑餅奇遇記、伯爵的聖誕花圈、抹茶聖誕狂想曲。

莓果微醺系：聖夜星空覆盆子、櫻桃微醺聖誕夜、聖誕草莓雲朵奶霜。

濃郁療癒系：暖冬絲絨摩卡、奧利歐聖誕嘉年華、聖誕花生奶霜。

販售通路：品牌官網、公館門市、光復大巨蛋門市、東門門市。

coco.Brownies聖誕早鳥優惠買禮盒送3好禮

活動時間：2026年11月16日至11月30日

優惠資格：購買1盒「聖誕奇幻嘉年華」9入布朗尼禮盒，售價990元。

限定贈品1：聖誕造型餐具組，適合聖誕聚會分享甜點使用。

限定贈品2：品牌質感束口袋，為聖誕交換禮物增添送禮質感。

限定贈品3：布朗尼爺爺聖誕卡片，可親手寫下節慶祝福。

活動限制：早鳥贈品數量有限，送完為止。

還想看看今年有哪些甜點品牌推出草莓、巧克力與節慶限定新品嗎？

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