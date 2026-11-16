Threads爆紅秒殺！萬歲牌超萌「Q版堅果包」掀起搶購潮，網路限定超值組內容物一次看

經典國民零食品牌萬歲牌近年積極跨界玩創意，此次推出的網路限定「能量堅果超值組」，精準抓住了年輕世代對「萌系實用小物」與「Y2K運動復古風」的喜好。其中造型逗趣可愛的「Q版堅果包」更在社群平台Threads上引發病毒式擴散，不少網友直呼「為了包包買堅果」，成功讓健康零食搖身一變成為社群話題單品，再次展現老字號品牌的強大行銷爆發力。

國民堅果品牌萬歲牌近期在社群平台Threads上掀起極高討論熱度，一款造型可愛又吸睛的「Q版堅果包」意外成為網友熱議焦點，更在開賣後迅速引爆搶購潮，導致網路庫存一度銷售一空。這款讓大批網友瘋狂敲碗補貨的話題單品，正是萬歲牌於網路通路限定推出的「能量堅果超值組」獨家贈品，憑藉著經典包裝縮小的趣味設計，成功吸引年輕族群目光。



▲萬歲牌網路限定「能量堅果超值組」一次集結3款獨家周邊，包含擬真杏仁造型的「Q版堅果包」、繡有堅果插畫的老帽與「Viva萬歲牌」字樣運動長襪，趣味與實用度兼具。 圖／聯華食品提供；窩客島整理

▲在Threads上掀起暴動搶購的主角「Q版堅果包」！把杏仁果的立體紋理神還原成圓滾滾的手提小包，下方印有精緻的Viva萬歲牌字樣，呆萌造型讓人秒被逗樂。圖／聯華食品提供；窩客島整理

超值限定組合一次收集3款獨家運動風周邊

這組在網路限定販售的「萬歲牌能量堅果超值組」，主打讓消費者把獨家周邊一次擁有。組合內容相當豐富實用，除了包含2大盒「能量堅果」（每盒756g、共21包入），方便日常隨手補充營養之外，更直接搭配了3款品牌獨家設計的潮流周邊，包含最受矚目的「Q版堅果包」1個、亮眼復古的磚紅色「即刻行動運動帽」1頂，以及充滿活力的紅色「一路相挺運動長襪」1雙。從日常穿搭到隨身配件一應俱全，也難怪一上架便掀起粉絲手刀搶購，成為近期社群上最具話題性的超值組合。



▲「即刻行動運動帽」以復古水洗質感打造，帽簷上方繡有「DO IT LIKE NUTS」標語與腰果、杏仁、核桃三種經典堅果圖案，無論是清爽米白或亮眼磚紅色都超級好搭。

▲圖／聯華食品提供；窩客島整理 圖／聯華食品提供；窩客島整理 「一路相挺運動長襪」推出百搭的米白色與搶眼亮紅色兩款選擇，米白款襪筒繡有可愛腰果與品牌布標，紅款則以大大的白色「Viva萬歲牌」字樣展現復古街頭潮感。圖／聯華食品提供；窩客島整理

萬歲牌周邊資訊

時間：網路限定販售中（實際庫存與補貨狀況依官方賣場公告為準）

通路：聯華食品官方網路賣場

內容：

・能量堅果（756g／21包入）× 2盒

・獨家周邊3款：Q版堅果包 × 1個、即刻行動運動帽（磚紅色）× 1頂、一路相挺運動長襪（紅色）× 1雙

注意事項： 本組合為網路限定販售商品，因社群討論熱烈，實際庫存數量與出貨時間請以官方賣場最新顯示為準

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