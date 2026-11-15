阿米衝BTS高雄演唱會必喝！V代言COMPOSE COFFEE插旗巨蛋捷運站，拍爆周邊應援打卡點

隨著BTS防彈少年團世運主場館演唱會倒數，高雄全城的追星經濟也持續升溫。由成員V代言的韓國知名平價咖啡品牌「COMPOSE COFFEE」精準選在演唱會前夕插旗高雄巨蛋商圈，不僅以45元起的親民銅板價打入在地日常，更自然融入粉絲的應援踩點動線。串聯門市店面視覺、高雄捷運巨蛋站周邊應援看板以及聯上大飯店輪播影片，讓歌迷在享用平價好咖啡的同時，也能輕鬆解鎖豐富的高雄追星地圖。

由韓國天團BTS防彈少年團成員V代言的韓國人氣咖啡品牌「COMPOSE COFFEE」，繼今年初插旗台北引發廣大ARMY朝聖熱潮後，也正式進駐高雄巨蛋商圈，開設「COMPOSE COFFEE篤敬門市」。該品牌向來以高CP值的親民價格聞名，菜單品項幾乎都是銅板價，最低只要45元起就能喝到一杯香醇美式咖啡，全品項最高也僅120元。此外，篤敬門市自早上7點半便開始營業至晚間7點半，不僅成為附近上班族每日提神的小確幸，更成為南台灣粉絲就近朝聖偶像代言品牌的首選據點。



▲阿米們來到高雄巨蛋商圈的「COMPOSE COFFEE 篤敬門市」，一定要拿著貼有V帥氣照片的黃色咖啡杯，跟落地窗上的巨幅海報乾杯合照，追星儀式感滿分。 （攝影：楊婷雅）

▲「COMPOSE COFFEE 篤敬門市」玻璃櫥窗上印有V手持黃色咖啡杯的巨型視覺，醒目的亮黃色裝潢讓路過的阿米一眼就能認出。 （攝影：楊婷雅）

▲店內吧檯前陳列著多款V的帥氣形象海報與韓系特調飲品看板，吸引許多粉絲排隊朝聖。 （攝影：楊婷雅）

看BTS演唱會順路喝咖啡、拍巨蛋站應援看板與飯店影片

隨著BTS高雄演唱會腳步逼近，篤敬門市現場已吸引許多熱情ARMY特地前來手持咖啡與V的帥氣視覺合影留念。粉絲規劃高雄追星旅遊時，非常推薦將巨蛋商圈納入必訪行程，除了到COMPOSE COFFEE篤敬門市品嚐45元起的銅板價咖啡外，還能順道散步蒐集高雄捷運巨蛋站周邊的BTS應援看板與公車站廣告，並前往鄰近的聯上大飯店欣賞大型螢幕輪播的應援影片，一次把巨蛋商圈周邊的防彈應援亮點全部收進相機裡。

▲高雄街頭連林蔭大道旁的公車站也化身為RM金南俊的專屬應援打卡點，吸引許多前來參加演唱會的阿米駐足拍照留念。 （攝影：楊婷雅）

▲喝完咖啡別忘了順路搜集周邊應援！高雄捷運巨蛋站周邊公車亭出現V與Jung Kook的溫暖合照應援燈箱，成為粉絲必拍的打卡亮點。 （攝影：楊婷雅）

▲巨蛋商圈街頭的公車候車亭換上Jung Kook應援海報，粉嫩插畫風與帥氣獨照交織，讓高雄街頭處處洋溢著濃厚的演唱會氛圍。 （攝影：楊婷雅）

▲鄰近巨蛋商圈的「聯上大飯店」戶外大型螢幕也加入應援行列，紫色應援畫面在陽光下格外吸睛。 （攝影：楊婷雅）

COMPOSE COFFEE 篤敬門市資訊

時間： 07:30 — 19:30

地址：高雄市鼓山區篤敬路37號（高雄巨蛋商圈）

注意事項： 演唱會期間人潮較多，建議提早前往以免久候

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