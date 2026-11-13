木村拓哉再度攜手GATSBY！經典髮腊6款全面換新裝，韓系蓬鬆髮、前刺短髮都有新選擇，2款新品登場

木村拓哉再度攜手GATSBY，經典髮腊一次推出6款新選擇。窩客島資深編輯李維唐指出，從韓系蓬鬆髮到俐落短髮，這次改版值得關注的是不同髮型的質感與線條變化。

木村拓哉再度攜手GATSBY，這回連大家熟悉的經典髮腊都換上新面貌。GATSBY宣布旗下人氣MOVING RUBBER髮腊系列將於2026年冬季全面改版，除了換上更有質感的霧面包裝，還一次帶來6款不同造型選擇，其中包含全新推出的「彈力塑型髮腊」與「強豎光耀髮腊」。從韓系男生喜歡的自然蓬鬆瀏海、俐落有型的短髮，到帶有光澤感的前刺造型，都能依照髮長與喜好挑選。對每天出門前總要花時間整理頭髮的人來說，這次改版也讓日常造型有了更多變化。

▲木村拓哉再度攜手GATSBY，頂著充滿層次感的蓬鬆髮型帥氣登場。經典MOVING RUBBER髮腊系列2026年冬季全面改版，從自然隨性的韓系髮型到俐落短髮，6款造型品讓每天出門前抓頭髮也能玩出不同風格。圖／GATSBY提供；窩客島整理



木村拓哉再度攜手GATSBY

提到GATSBY，不少人腦海中都會浮現木村拓哉與經典髮腊的印象。這次雙方再度合作，也讓熟悉的品牌重新回到髮型話題之中。過去男生抓頭髮，常追求髮束越挺、線條越明顯越好，現在則多了不少選擇。有人喜歡韓系男生自然垂落的瀏海，有人偏愛乾淨俐落的短髮，也有人希望頭髮帶點光澤，讓整體穿搭看起來更有個性。

這次GATSBY將MOVING RUBBER系列重新整理，除了保留原本受到歡迎的4款經典髮腊，還加入2款新品，讓不同髮長、髮質造型偏好的人，都能從髮束線條、蓬鬆程度與光澤感找到適合自己的選擇。無論平常是上班穿襯衫、假日搭配休閒服，還是喜歡韓系層次穿搭，都能透過髮型細節呈現不同風格。

▲亮黃色罐身的GATSBY「強豎光耀髮腊」，是這次MOVING RUBBER系列新加入的造型選擇。主打果凍狀質地、強塑型力與持久表現，特別適合喜歡前刺短髮的人，透過鮮明髮束與高光澤效果，讓短髮輪廓看起來更加立體有型。圖／GATSBY提供；窩客島整理

GATSBY髮腊換上霧面新包裝

這次MOVING RUBBER系列最直觀的改變，就是經典髮腊罐全面換上新設計。原本熟悉的系列改以霧面質感搭配稜角輪廓，整體視覺更俐落，也多了幾分現代感。對習慣將髮腊放在浴室檯面、梳妝桌，或每天出門前固定整理頭髮的人來說，新包裝也讓日常用品多了一點設計感。

除了外觀更新，GATSBY也針對既有商品進行部分配方調整，部分品項強調清爽不黏手、容易清洗的特性，並透過更輕盈的質地改善使用感受。比起只追求強力定型，現在更重視抓髮時的操作感，以及整理完成後是否能保留自然線條，讓髮型不會看起來過於刻意。

▲GATSBY經典髮腊換新裝，繽紛色彩搭配霧面質感與俐落罐身，光是整排擺在一起就很吸睛。這次MOVING RUBBER系列集結4款經典商品與2款新品，從消光短髮、自然蓬鬆到高光澤造型，依照想要的髮型挑選就對了。圖／GATSBY提供；窩客島整理



GATSBY超強塑型髮腊抓出俐落短髮

喜歡乾淨俐落的短髮造型，可以從經典的「超強塑型髮腊」開始挑選。這款主要針對短髮與飛機頭設計，強調將髮束抓出鮮明挺立的輪廓，讓頭頂線條更加清楚，適合偏好立體感、希望髮型看起來更有精神的人。像是平常習慣將瀏海往上整理，或喜歡短髮呈現鮮明髮束效果，都可以依照想要的方向抓出輪廓。搭配簡單的素色上衣、襯衫或俐落剪裁的外套，也能讓整體造型更有個性。

狂野塑型髮腊適合韓系中長髮

近年受到歡迎的韓系男生髮型，常透過髮束層次與自然線條呈現隨性感。GATSBY「狂野塑型髮腊」就適合喜歡這類風格的人，尤其是希望中長髮保有動感立體線條，又不想讓頭髮看起來太僵硬的使用者。

這款強調清爽不黏的使用感，能依照髮型需求整理出較有動感的線條。像是韓系中長髮常見的層次感，或希望髮尾呈現自然方向變化的造型，都能透過髮束整理讓輪廓更鮮明。對不喜歡過度厚重造型感的人來說，也是值得留意的經典選擇。

強立消光髮泥適合自然短瀏海

不是每個人都喜歡頭髮看起來亮亮的。對偏好低調、自然造型的人來說，「強立消光髮泥」主打無光澤質感，適合短髮與短瀏海，讓髮型保有俐落輪廓，又不需要刻意營造濕亮效果。消光質感的特色，就是讓視覺焦點回到髮束本身的線條與層次。平常喜歡簡約穿搭，或希望短髮整理後仍呈現自然質感的人，可以將這款列入選擇。比起強調光澤，這類造型更適合透過髮束方向與整體輪廓表現個人風格。

隨意塑型髮腊抓出蓬鬆瀏海

想整理出自然蓬鬆、看起來不刻意的日常髮型，則可以留意「隨意塑型髮腊」。這款主要適合蓬鬆瀏海與柔和線條，讓頭髮呈現比較輕鬆的視覺感受，適合不想每天都抓出明顯立體髮束的人。

尤其是平常習慣保留瀏海，或希望頭髮看起來帶有自然空氣感的人，可以透過這類造型方向，讓整體髮型與休閒穿搭更加協調。從日常上班、朋友聚餐到假日出門，柔和線條也能呈現比較自在的生活風格。

彈力塑型髮腊讓新手也能入門

這次新增的「彈力塑型髮腊」，主打百搭的層次紋理，也是GATSBY特別推薦給造型初學者的新品。比起一開始就追求誇張的立體效果，這款更著重髮束之間的層次變化，讓使用者能從基本的線條整理開始，慢慢找到適合自己的髮型。

對平常沒有固定使用髮腊習慣，卻希望出門前稍微整理頭髮的人來說，可以先從瀏海、頭頂或髮尾的線條變化著手。透過不同髮束的方向與層次，讓原本平淡的髮型多一點細節，又不需要刻意追求太強烈的造型感。

▲藍色罐身的GATSBY全新「彈力塑型髮腊」，主打百搭的髮束層次與紋理變化，特別適合剛開始學習抓頭髮的新手。想讓日常髮型多一點立體線條，又不想抓得太刻意，這款新品就是值得留意的入門選擇。圖／GATSBY提供；窩客島整理

強豎光耀髮腊主打前刺短髮

如果喜歡更鮮明、更有個性的短髮造型，另一款新品「強豎光耀髮腊」就值得注意。這款採用果凍狀質地，主打強塑型力與持久表現，特別適合前刺短髮，能透過鮮明髮束與高光澤效果，讓整體輪廓更加立體。

與自然蓬鬆、消光質感的髮型不同，前刺短髮更強調髮束方向與輪廓存在感。高光澤效果也讓髮束線條更容易成為視覺焦點，適合喜歡俐落、個性鮮明造型的人。若平常穿搭偏向街頭風格，或希望短髮能呈現更強烈的造型特色，這款新品便提供了另一種選擇。

GATSBY6款髮腊怎麼挑

面對這次改版的6款MOVING RUBBER髮腊，其實不需要只看塑型力強弱來決定。喜歡飛機頭與挺立短髮，可以選擇「超強塑型髮腊」。偏好韓系中長髮與動感線條，則可留意「狂野塑型髮腊」。如果希望短髮自然、沒有明顯光澤，「強立消光髮泥」就是相對應的選擇。

至於喜歡蓬鬆瀏海與柔和輪廓的人，可以從「隨意塑型髮腊」著手。剛開始接觸造型品，想練習整理髮束層次，可以考慮新推出的「彈力塑型髮腊」。若偏好高光澤、鮮明線條與前刺短髮，則可選擇「強豎光耀髮腊」。6款產品各自對應不同造型需求，也讓每天整理頭髮不再只有單一選擇。

從木村拓哉再次與品牌合作，到經典髮腊換上霧面新裝，GATSBY這次改版讓熟悉的MOVING RUBBER系列有了新的風格方向。對已經習慣使用髮腊的人來說，可以依照現在的髮型重新挑選。對剛開始嘗試抓髮的人而言，也能從自然蓬鬆、層次紋理到高光澤短髮，找到更符合自己日常穿搭的造型方式。

▲GATSBY MOVING RUBBER髮腊系列換上全新霧面包裝，桃紅、藍色、亮黃等繽紛罐身堆疊在一起，讓熟悉的髮腊多了幾分潮流感。6款商品各有不同造型特色，無論偏好韓系蓬鬆瀏海、俐落短髮，還是鮮明髮束線條，都能找到適合自己的選擇。圖／GATSBY提供；窩客島整理







GATSBY MOVING RUBBER髮腊系列2026全新改版

活動時間：2026年冬季，確切上市日期尚未公布。

．活動品牌：GATSBY。

．系列名稱：MOVING RUBBER經典髮腊系列。

．活動亮點：木村拓哉再度攜手GATSBY，經典髮腊全面換上霧面質感與稜角設計新包裝。

．商品陣容：共6款造型品，包含4款經典商品與2款全新髮腊，部分既有商品同步調整配方。

GATSBY4款經典髮腊改版

．超強塑型髮腊：適合短髮、飛機頭，強調挺立髮束與鮮明輪廓，呈現俐落造型。

．狂野塑型髮腊：適合韓系中長髮與動感立體線條，主打清爽不黏的使用感。

．強立消光髮泥：適合自然短髮與短瀏海，呈現無光澤的消光質感。

．隨意塑型髮腊：適合蓬鬆瀏海與柔和髮束線條，呈現自然隨性的日常造型。

GATSBY2款全新髮腊登場

．彈力塑型髮腊：全新推出，主打百搭層次紋理與髮束線條整理，適合造型初學者。

．強豎光耀髮腊：全新推出，採果凍狀質地，具強塑型力與持久表現，適合高光澤前刺短髮。

GATSBY髮腊改版重點

．全新包裝：6款商品同步換上霧面質感與稜角造型設計。

．配方調整：部分既有商品調整配方，部分品項兼顧不黏手、容易清洗與輕盈質地。

．造型選擇：涵蓋挺立短髮、韓系中長髮、消光短瀏海、自然蓬鬆及高光澤前刺短髮。



