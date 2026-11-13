一個人住溫泉飯店更享受！捷絲旅礁溪3,060元起獨享泡湯好眠房，週日至週四入住還能賴床到中午12點

一個人旅行也能住得很享受！捷絲旅礁溪推出3,060元起好眠房。窩客島資深編輯李維唐認為，獨立泡湯與平日延遲退房，正好呼應獨旅想要的自在節奏。

一個人旅行也能住溫泉飯店，還不用擔心沒人陪！捷絲旅宜蘭礁溪館推出「I人好眠計劃」，攜手台灣寢具品牌SOULMATT舒寐，把原本有2張單人床墊的日式客房，變成專門留給1個人的放鬆空間，每晚3,060元起就能享受礁溪溫泉、專屬好眠寢具與輕日式自助早餐。最適合喜歡睡到自然醒的旅人，週日至週四入住還能延遲至中午12點退房，不用急著起床收行李，想再泡一次溫泉、窩在床上追劇都能自己決定，連訂房加購高鐵車票也有優惠。

▲一個人旅行就是要住得自在。捷絲旅宜蘭礁溪館攜手SOULMATT舒寐推出「I人好眠計劃」，日式客房加入可愛插畫、品牌抱枕與專屬休憩角落，想追劇、閱讀還是放空，都能享受不被打擾的私人時光。圖／捷絲旅提供；窩客島整理



捷絲旅礁溪推I人好眠計劃

誰說住飯店一定要找旅伴？想去宜蘭泡溫泉，卻不想為了揪人喬時間，現在有了更適合獨旅的選擇。晶華國際酒店集團旗下捷絲旅宜蘭礁溪館，這次與SOULMATT舒寐合作，推出專為一個人旅行設計的「I人好眠計劃」，從房間配置、睡眠寢具到泡湯體驗，都圍繞著獨處時光安排，讓旅人不必配合別人的作息，就能享受完整的兩天一夜假期。

這趟旅行最吸引人的地方，就是完全不用排行程表。早上想睡晚一點，下午再出門找咖啡館，或是逛完礁溪街區直接回房泡湯，都不用擔心有人在旁邊催促。對平常工作忙碌、生活節奏緊湊的人來說，偶爾把手機通知放一邊，安排一趟只需要照顧自己的小旅行，也是一種難得的放鬆。

▲這次真的可以放心賴床。捷絲旅把原本配置2張單人床墊的日式客房改成一人專屬空間，換上SOULMATT舒寐三摺式「賴床墊」，搭配經典中枕與側睡枕，窗邊還留有寬敞的休憩空間，光看就想安排一趟睡到自然醒的礁溪小旅行。圖／捷絲旅提供；窩客島整理

礁溪日式客房變獨旅專屬房

這次聯名最特別的設計，就是把原本配置2張單人床墊的「清日式客房」，重新調整成一個人專屬的住宿空間。原先第2張床的位置不再用來睡人，而是留給旅客自由活動，讓日式客房多了可以坐下來休息、閱讀或放空的角落。對習慣一個人旅行的旅客而言，這種不用與人分享空間的自在感，正是獨旅最迷人的地方。

房間裡也加入不少讓人會心一笑的小巧思，除了品牌抱枕、方便追劇的手機架，還有描繪一個人獨處情境的趣味插畫。想像晚上泡完溫泉，換上舒服的衣服，拿起手機追完還沒看完的影集，旁邊放著自己喜歡的飲料與零食，完全不用遷就別人的喜好，光是這樣待在房間裡，就能享受一段安靜的私人時間。





SOULMATT舒寐聯名寢具登場

既然主打好眠，床墊當然不能馬虎。捷絲旅這次選用SOULMATT舒寐的三摺式「賴床墊」，搭配「經典中枕」與「側睡枕」2款可機洗透氣枕頭，讓旅人可以依照平常習慣的睡姿，選擇適合自己的枕頭。對出門住宿最在意床好不好睡的人來說，這次聯名也多了親自體驗台灣寢具品牌產品的機會。

值得注意的是，房內的小茶几也藏著環保巧思，使用床墊製作過程中的剩餘材料再製而成，讓原本可能被閒置的材料有了新用途。搭配日式客房的空間配置與趣味插畫，整體不再只是傳統飯店客房，而是多了適合一個人慢慢生活的感覺。想在房裡喝杯熱茶、滑手機，或是睡前閱讀幾頁喜歡的書，都能找到自己的舒服位置。

▲連房間的小角落都充滿生活感。SOULMATT舒寐聯名客房擺上簡約小茶几、品牌抱枕與質感馬克杯，柔和的薄荷綠搭配木質色調，讓人想坐下來喝杯熱茶、滑滑手機，把平常忙碌的生活節奏暫時放慢。圖／捷絲旅提供；窩客島整理



礁溪溫泉客房獨享泡湯

來礁溪旅行，最不能錯過的當然就是泡溫泉。捷絲旅宜蘭礁溪館的客房設有獨立浴池，不需要特地安排外出泡湯行程，回到房間就能享受礁溪碳酸氫鈉溫泉。尤其白天走了一整天，晚上回房放好行李，直接準備泡湯，對想要好好休息的旅人來說，這種不用再出門的便利性格外加分。

更棒的是，整段泡湯時間都能自己掌握。喜歡早一點休息，就先泡湯再上床睡覺，想晚點睡，也能在房間裡追劇、閱讀，等到準備放鬆時再享受溫泉。泡完湯後換上舒服的衣服，回到配置聯名寢具的床上，讓一整天的行程在自己的節奏裡結束，不必趕著配合任何人。

▲來礁溪就是要好好泡個溫泉。捷絲旅宜蘭礁溪館客房設有獨立浴池，不用特地出門，就能享受礁溪碳酸氫鈉溫泉。看著溫泉水緩緩注入浴池，白天逛街散步的疲憊感彷彿也跟著慢慢消散，一個人泡湯就是這麼自在。圖／捷絲旅提供；窩客島整理

礁溪獨旅景點散步攻略

住在捷絲旅宜蘭礁溪館，另一個優點就是周邊有不少適合散步的地方。飯店位於礁溪市區，想感受溫泉小鎮的生活氣氛，可以前往湯圍溝溫泉公園，沿著溫泉街慢慢走，途中看到喜歡的小吃就停下來吃，或是找間咖啡館坐著休息，不需要為了趕景點而壓縮自己的時間。

喜歡自然景色的旅人，也能把礁溪溫泉公園排進行程，感受綠意環繞的悠閒氛圍。如果想讓旅程多一點戶外活動，還能安排前往五峰旗風景區。這趟旅行不需要一次跑完所有景點，挑選自己喜歡的地方走走，下午再回飯店泡溫泉，就能把礁溪玩得很自在。

礁溪飯店平日延退到12點

對喜歡賴床的人來說，這次住房專案還有一個不能錯過的亮點，就是週日至週四入住可延遲至中午12點退房。一般出遊最怕隔天一早就得起床整理行李，早餐還沒吃完就要開始計算退房時間，但這次可以把早晨留得更充裕，讓整趟旅程從前一天晚上延續到隔天中午。

睡到自然醒後，先去享用飯店提供的輕日式自助早餐，再回房間休息，時間允許的話還能再泡一次溫泉。對平常習慣早起趕車、趕上班的人來說，偶爾不用設定鬧鐘，慢慢吃早餐、整理行李，就是最實際的度假享受。不過延遲退房適用於週日至週四入住，安排週末行程前仍要確認專案條件。

捷絲旅礁溪3,060元起訂房

想安排這趟一個人的礁溪小旅行，目前「I人好眠計劃」已開放官網訂房，專案每晚3,060元起，包含聯名好眠客房、客房獨立溫泉浴池與輕日式自助早餐。若有搭乘高鐵的需求，訂房時加購高鐵車票還能享有優惠，適合想把交通與住宿一起安排好的旅人。

不過，3,060元為專案起價，並非所有入住日期都適用相同房價。實際訂房期間、入住日期、房價與高鐵加購優惠，仍須依飯店官網公告為準。想趁平日安排一趟礁溪獨旅，建議先確認想入住的日期與房況，再決定要不要順便安排周邊散步或戶外行程，把兩天一夜留給自己。

▲一個人旅行最棒的，就是想去哪裡都能自己決定。來到宜蘭，除了安排礁溪溫泉小旅行，也能騎著單車欣賞田野風光，沿途感受綠油油的稻田與遠方山景，不用趕行程，慢慢享受屬於自己的悠閒時光。圖／捷絲旅提供；窩客島整理





捷絲旅宜蘭礁溪館「I人好眠計劃」住房優惠

活動時間：即日起開放官網訂房，實際入住期間依官網公告。

．活動地點：捷絲旅宜蘭礁溪館。

．住房價格：每晚3,060元起，實際房價依入住日期及官網公告為準。

．聯名品牌：攜手台灣寢具品牌SOULMATT舒寐，推出一人專屬好眠客房。

．專案內容：結合聯名寢具、獨立溫泉浴池及輕日式自助早餐，享受兩天一夜獨旅假期。

官方訂房網址：https://lihi1.me/2hafJ

捷絲旅礁溪聯名客房特色

活動時間：依「I人好眠計劃」專案入住期間為準。

．專屬房型：以「清日式客房」為基礎，將原本2張單人床墊的空間調整為一人專屬房型。

．聯名床墊：配置SOULMATT舒寐三摺式「賴床墊」，提供專屬睡眠空間。

．枕頭配置：搭配「經典中枕」及「側睡枕」，2款皆為可機洗透氣枕頭。

．房內設計：配置品牌抱枕、手機架及趣味插畫，方便旅客追劇、閱讀與放空。

．環保家具：使用床墊剩餘材料再製的小茶几，增加房內休憩空間。

礁溪溫泉泡湯與延遲退房優惠

活動時間：依專案入住日期及適用條件為準。

．獨立泡湯：客房設有獨立浴池，可享受礁溪碳酸氫鈉溫泉。

．早餐內容：住房專案包含輕日式自助早餐。

．延遲退房：週日至週四入住，可延遲至中午12點退房。

．悠閒體驗：隔天可安排早餐、泡湯及休息，不必急著整理行李。

捷絲旅礁溪高鐵加購優惠

活動時間：依飯店官網專案公告為準。

．交通優惠：預訂「I人好眠計劃」住房專案，加購高鐵車票另享優惠。

．適用方式：透過飯店官網查詢專案訂房及高鐵加購內容。

．優惠限制：高鐵折扣金額、適用車次及相關條件依官網公告為準。

宜蘭礁溪兩天一夜獨旅景點

活動時間：可依個人住宿日期自由安排，非飯店另行舉辦的活動。

．湯圍溝溫泉公園：漫步礁溪市區，感受溫泉街區的悠閒氣氛。

．礁溪溫泉公園：欣賞園區綠意，安排輕鬆散步行程。

．五峰旗風景區：適合喜歡戶外踏青與自然景色的旅客。

．礁溪在地美食：沿著溫泉街尋找特色小吃，或到咖啡館享受午後時光。

住房注意事項

．3,060元為每晚專案起價，並非所有入住日期皆適用相同價格。

．延遲至中午12點退房僅確認適用於週日至週四入住。

．高鐵加購優惠未公布具體折扣金額，須依訂房官網確認。

．專案訂房截止日、入住期間及其他優惠限制，以飯店官網最新公告為準。

除了礁溪泡湯與睡到自然醒，也可以安排秋冬限定的溫泉小旅行，看看還有哪些適合放慢腳步的住宿體驗

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