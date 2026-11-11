▲雙北芒花季開拍！7大台北新北芒花景點推薦，免爬山寂寞公路、5分鐘登頂芒花步道。

秋天必拍雙北芒花季來了！編輯鄭亦庭表示：7大雙北芒花花海一次看。
雙北芒花景點懶人包！每年11月就要來賞芒花，一整山雪白芒花花海超美、超好拍，窩客島這次特別整理7大雙北芒花觀賞景點推薦，從陽明山必拍七星山S曲線步道、大屯山雲海芒草，以及北投硫磺谷免費足湯，到新北經典芒花打卡點草嶺古道，瑞芳5分鐘就能登頂的報時山、寂寞公路等，想拍出浪漫雪白芒花打卡點，就跟著這篇雙北芒花觀賞景點打卡美拍。
台北芒花觀賞景點：七星山步道、大屯山、硫磺谷台北芒花觀賞景點首選絕對要衝陽明山！七星山步道由冷水坑出發，進入S曲線賞芒路段，滿山滿谷的芒花花海在兩側，絕佳台北賞芒步道打卡點絕對要拍，大屯山芒花由二子坪步行登頂，山頭壯觀的金黃芒草，運氣好還能看到夕陽、雲海、台北101，北北投賞芒打卡點「硫磺谷」擁有地熱湖水、免費足湯，環谷步道被親、容易拍到的秋芒包圍。
七星山步道 位置資訊地址：台北市北投區
電話：02-2861-3601
完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：【台北景點】陽明山芒草季‧七星山步道‧滿山芒草花海│冷水坑登山口│網美熱門景點│拍攝點‧交通
大屯山 位置資訊地址：台北市北投區泉源路200號
完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：台北市北投區【北部景點】大屯山芒草夕陽‧日出雲海‧琉璃光夢幻景色│文化大學‧雲海繚繞│七星山流瀑‧月光雲海
硫磺谷 位置資訊地址：台北市北投區泉源路
電話：0901-413-306
完整介紹由部落客「Bernice的隨手筆記」於窩客島分享：硫磺谷秋芒~舒適賞芒花感受地熱帶來的溫暖
新北瑞芳芒花觀賞景點：報時山步道、半屏山步道來到新北瑞芳芒花觀賞景點，首推金瓜石「報時山步道」，全長166公尺，只要步行5分鐘就能登頂，沿途被金黃芒花花海包圍，終點360度圓形觀景台能一次看到陰陽海、十三層遺址，是熱門的瑞芳親子賞芒步道，新北賞芒人氣景點「半屏山步道」登頂約30分鐘，可順路走訪茶壺山，11月滿山金黃芒草搭配山海美景超好拍。
報時山步道 位置資訊地址：新北市瑞芳區
完整介紹由部落客「涵的足跡~走遍天涯」於窩客島分享：金瓜石報時山步道 ~ 絕美壯觀海景步道，步行5分鐘陰陽海、基隆山、無耳茶壺山、鼻頭角盡收眼底
半屏山步道 位置資訊地址：新北市瑞芳區
完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：【新北景點】瑞芳半屏山步道‧賞芒草芒花美景│102縣道瑞雙公路‧不厭亭夕陽芒草│九份金瓜石芒草季
新北芒花觀賞景點：不厭亭、草嶺古道雙溪瑞雙公路上的「不厭亭」有小武嶺美稱，擁有360度廣闊視野，知名景點「寂寞公路」秋天時滿山雪白芒花盛開，讓遊客們不用爬山就能賞夕陽芒花花海，而連接貢寮與頭城的「草嶺古道」全長8.5公里，11月台灣芒與白背芒盛開，沿途可遠眺龜山島，還能探訪虎字碑、雄鎮蠻烟古蹟，北台灣最具人氣的新北賞芒健行路線，絕對要來拍過。
不厭亭 位置資訊地址：新北市雙溪區瑞雙公路
電話：02-2960-3456
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：不厭亭 ❙ 小武嶺雪白芒花，絕美山景，最美寂寞公路，瑞芳九份順遊景點!
草嶺古道 位置資訊地址：新北市貢寮區草嶺古道
完整介紹由部落客「蘋果話日常」於窩客島分享：草嶺古道。東北角海岸人氣健行步道，秋天限定芒花季，眺望海景龜山島
全台必拍秋冬限定景點、打卡點
推薦閱讀：2027高雄冬日遊樂園小小兵來了！1月23日萌翻愛河灣，大型裝置與夜間光影展演一路陪你玩到情人節
推薦閱讀：阿里山賞楓列車11月17日開搶！百年蒸汽火車穿越楓紅山林，12月限定5梯次還有攝影達人帶路追雲海
推薦閱讀：巨型卡比獸免費拍！台南新光三越16公尺精靈球耶誕樹領軍，快閃店、見面會全都不用錢