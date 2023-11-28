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【新北景點】2023瑞芳半屏山步道‧賞芒草芒花美景│102縣道瑞雙公路‧不厭亭夕陽芒草│九份金瓜石芒草季│網美拍

2023-11-28 18:30:10 小風o 人氣：109
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窩客好文

小風o

發表篇數：379篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 瑞芳區

北部賞芒草景點

陽明山七星山步道、大屯山步道

福隆草嶺古道、樹林三角頂埔山外

此篇要來分享新北瑞芳一帶芒草點

茶壺山也是賞芒草點

但近來最熱門的莫過於半屏山步道

2023.11.22現況

半屏山步道

從樹梅坪觀景台對面山路一路向上

沿途有貂山古道、燦光寮古道、半屏山步道、草山雷達站

皆是不錯的健行步道

沿途滿山滿谷芒草盛開中

陽光照耀下色澤更顯金黃感

半屏山登山口

車子可停一旁的路邊


檢視較大的地圖

入口處即可見芒草海與山海景色

半屏山步道可通往茶壺山及劍龍稜

半屏山登頂約需30分左右

11月下旬目前盛開期

吸引很多遊客前往取景拍攝

中午後往登山口方向拍攝為逆光，早上則為順光

 

逆光下時的芒草

隨風飄曳金黃透亮感

當下遇見了登山隊朋友

芒草海裡多了人物更有意境

網美角度

往山頂的步道途中回拍

可見層層疊疊的芒草海

BY Yu-han Yeh

 

不厭亭

不厭亭週邊山頭皆是金黃芒草地毯

不厭亭夕陽搭配芒草及102公路景色

此季節總是吸引不少遊客


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