北部賞芒草景點
陽明山七星山步道、大屯山步道
福隆草嶺古道、樹林三角頂埔山外
此篇要來分享新北瑞芳一帶芒草點
茶壺山也是賞芒草點
但近來最熱門的莫過於半屏山步道
2023.11.22現況
半屏山步道
從樹梅坪觀景台對面山路一路向上
沿途有貂山古道、燦光寮古道、半屏山步道、草山雷達站
皆是不錯的健行步道
沿途滿山滿谷芒草盛開中
陽光照耀下色澤更顯金黃感
半屏山登山口
車子可停一旁的路邊
入口處即可見芒草海與山海景色
半屏山步道可通往茶壺山及劍龍稜
半屏山登頂約需30分左右
11月下旬目前盛開期
吸引很多遊客前往取景拍攝
中午後往登山口方向拍攝為逆光，早上則為順光
逆光下時的芒草
隨風飄曳金黃透亮感
當下遇見了登山隊朋友
芒草海裡多了人物更有意境
網美角度
往山頂的步道途中回拍
可見層層疊疊的芒草海
BY Yu-han Yeh
不厭亭
不厭亭週邊山頭皆是金黃芒草地毯
不厭亭夕陽搭配芒草及102公路景色
此季節總是吸引不少遊客
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