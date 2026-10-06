CoCo買一送一！爆紅「金蘋美式」50元就有、這兩天有買一送一，3大優惠先喝

編輯 鄭雅之 表示：果咖控真的要喝這杯！蘋果美式連日本人都在夯啊～

秋天最適合來一杯微酸甜的水果手搖，這次CoCo推出兩款以富士蘋果為主角的新品，打造出令人驚豔的果咖與果茶組合。除了新品降價嘗鮮之外，連假前夕加碼帶來超高人氣的粉角系列買一送一優惠，讓手搖控不用花大錢就能獲得滿滿幸福感，輕鬆享受秋日的療癒滋味。



▲果咖控必喝的金蘋美式將紅富士蘋果融入現磨咖啡，上市期間享特價50元嘗鮮價，每週一與週二臨櫃購買指定咖啡再享買一送一。

▲CoCo都可全新金蘋系列開賣，富士蘋果搭配金獎咖啡與輕烏龍茶湯，限時推出金蘋美式特價50元與每週咖啡買一送一優惠。





金蘋美式上班族醒腦神仙組合！

每天都需要咖啡醒腦的手搖控有福了，這款「金蘋美式」絕對是秋天首選。嚴選現磨金獎咖啡為基底，巧妙融合紅富士蘋果的鮮明酸甜。第一口先感受到水果香氣在舌尖展開，隨後帶出咖啡專屬的微苦醇香，整體輕盈不厚重。不論是早晨提神或下午茶換個口味，都能帶來煥然一新的好心情。



▲特選富士蘋果交織現磨咖啡打造新品金蘋美式，大杯原價80元限時下殺特價50元，讓咖啡控用超佛心甜甜價輕鬆掏口袋搶購。





金蘋烏龍果茶清爽新選擇！

喜愛手搖茶風味的朋友，千萬別錯過這款「金蘋烏龍」。店家將酸甜富士蘋果果汁結合21歲輕烏龍茶湯，入口時飽滿的蘋香率先襲來，緊接著迎來淡雅回甘的茶香尾韻。清爽俐落的口感完全不甜膩，非常適合餐後解膩或是下午嘴饞時來上一杯，細細品味這份屬於秋天的知性微甜滋味。



▲茶控別錯過金蘋烏龍，富士蘋果與21歲輕烏龍回甘茶韻，搭配咖啡醒腦日買一送一等豐富活動超划算。





限時買一送一！連假前夕搶領優惠券開喝

迎接即將到來的連假，當然要用好喝的手搖飲料歡慶一番。深受饕客喜愛的「粉角檸檬冬瓜」特別推出限時買一送一活動，手工現煮的金黃粉角極致Q彈，搭配檸檬微酸與冬瓜甘甜，每一口都超有滿足感。只要在指定時間透過官方頻道領取優惠券，就能用超划算的價格把這份快樂帶回家。



▲連假前夕歡慶週三好友日，CoCo推出粉角檸檬冬瓜買一送一優惠，領券即享2杯65元甜甜價，品嘗手工現煮Q彈金黃粉角的療癒滋味。

CoCo 金蘋系列新品資訊

上市日期：2026年10月12日全台上市

上市門市：全台門市，部分門市不適用，請依各店供應為準

新品價格與優惠：

金蘋烏龍：街邊店大杯原價70元

金蘋美式：街邊店大杯原價80元，嘗鮮特價50元





CoCo咖啡醒腦日

每週一與週二臨櫃或線上都可訂購買指定咖啡，享買一送一優惠。





CoCo買一送一 週三好友日優惠

活動日期：2026年10月7日

活動內容：透過官方LINE領券點購粉角檸檬冬瓜大杯享買一送一，2杯特價65元，每人限領2張券，數量有限售完為止。





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