CoCo買一送一！爆紅「金蘋美式」50元就有、這兩天有買一送一，3大優惠先喝

編輯 鄭雅之 表示：果咖控真的要喝這杯！蘋果美式連日本人都在夯啊～
秋天最適合來一杯微酸甜的水果手搖，這次CoCo推出兩款以富士蘋果為主角的新品，打造出令人驚豔的果咖與果茶組合。除了新品降價嘗鮮之外，連假前夕加碼帶來超高人氣的粉角系列買一送一優惠，讓手搖控不用花大錢就能獲得滿滿幸福感，輕鬆享受秋日的療癒滋味。
金蘋美式上班族醒腦神仙組合！
每天都需要咖啡醒腦的手搖控有福了，這款「金蘋美式」絕對是秋天首選。嚴選現磨金獎咖啡為基底，巧妙融合紅富士蘋果的鮮明酸甜。第一口先感受到水果香氣在舌尖展開，隨後帶出咖啡專屬的微苦醇香，整體輕盈不厚重。不論是早晨提神或下午茶換個口味，都能帶來煥然一新的好心情。
金蘋烏龍果茶清爽新選擇！
喜愛手搖茶風味的朋友，千萬別錯過這款「金蘋烏龍」。店家將酸甜富士蘋果果汁結合21歲輕烏龍茶湯，入口時飽滿的蘋香率先襲來，緊接著迎來淡雅回甘的茶香尾韻。清爽俐落的口感完全不甜膩，非常適合餐後解膩或是下午嘴饞時來上一杯，細細品味這份屬於秋天的知性微甜滋味。
限時買一送一！連假前夕搶領優惠券開喝
迎接即將到來的連假，當然要用好喝的手搖飲料歡慶一番。深受饕客喜愛的「粉角檸檬冬瓜」特別推出限時買一送一活動，手工現煮的金黃粉角極致Q彈，搭配檸檬微酸與冬瓜甘甜，每一口都超有滿足感。只要在指定時間透過官方頻道領取優惠券，就能用超划算的價格把這份快樂帶回家。
CoCo 金蘋系列新品資訊
上市日期：2026年10月12日全台上市
上市門市：全台門市，部分門市不適用，請依各店供應為準
新品價格與優惠：
- 金蘋烏龍：街邊店大杯原價70元
- 金蘋美式：街邊店大杯原價80元，嘗鮮特價50元
CoCo咖啡醒腦日
每週一與週二臨櫃或線上都可訂購買指定咖啡，享買一送一優惠。
CoCo買一送一 週三好友日優惠
活動日期：2026年10月7日
活動內容：透過官方LINE領券點購粉角檸檬冬瓜大杯享買一送一，2杯特價65元，每人限領2張券，數量有限售完為止。
飲料控的新品推薦跟著喝！
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