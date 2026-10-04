小美冰淇淋奶蓋茶欠喝！台北永康街必喝「吉合製茶」，推9款小美冰淇淋聯名飲料

編輯 鄭雅之 表示：小美冰淇淋變成鹹甜奶蓋，搭配純茶就是很欠喝啊～

手搖飲又有超狂跨界新玩法！人氣飲料「吉合製茶」這回特別找來陪伴大家長大的小美冰淇淋，把童年最愛的經典冰品直接變成杯中美味，這波聯名不只把古早味香草冰淇淋融入現泡茶飲中，更研發出獨家配方的鹹甜奶蓋與超Q嚼料，讓手搖飲控可以體驗到截然不同的視覺與味覺雙重衝擊。



▲吉合製茶將小美香草冰淇淋加入錫蘭紅茶中，打造層次豐富的「太吉小美漂浮」，隨著冰淇淋融化展現香濃順口的古早味漂浮茶風味。

▲吉合製茶大和門市打造專屬小美冰淇淋聯名主視覺，結合亮眼黃色與粉色色彩轉譯，吸引許多手搖飲控前來朝聖打卡。





經典漂浮茶與獨家Q彈嚼料滿足咀嚼系

首推這款「太吉小美漂浮」，嚴選帶有獨特香氣的紅茶搭配一整顆香草冰淇淋，隨著冰淇淋慢慢融化，茶湯變得更加滑順香甜，另外研發團隊也向經典紅豆粉粿致敬，特製出全新的「Q吉粉粿」加進「太吉Q粿拿鐵」裡面，軟Q帶勁的口感絕對會讓咀嚼系愛好者一喝就沉迷其中。



▲吉合製茶致敬經典紅豆粉粿冰棒，獨家研發復古系嚼料「Q吉粉粿」，搭配香濃紅茶拿鐵打造爆款手搖飲「太吉Q粿拿鐵」，搶攻咀嚼系手搖飲控的味蕾。





鹹甜交織的焦糖鹽奶蓋打造驚艷層次感

這次最令人期待的升級重點莫過於奶蓋系列，研發團隊特別將小美招牌的鹽焦糖風味融入奶蓋之中，打造出綿密滑順的鹹甜口感，像這款「春吉小美奶蓋」或是「禾吉小美奶蓋」，濃郁的焦糖香氣配上甘醇純茶，順口而不甜膩，讓奶蓋控能依照個人喜好隨心挑選純茶基底進行搭配。



▲吉合製茶將傳統起士奶蓋全面升級，融入小美冰淇淋玫瑰鹽焦糖配方，鹹甜綿密的「禾吉小美奶蓋」搭配純茶基底呈現絕妙口感。





限定款時尚紙杯限量登場

為了讓大家喝茶同時也能拍照打卡，全台門市更同步推出限定款的專屬聯名杯身，設計上融合了兩個品牌的標誌性色彩，看起來質感滿分，這款吉合小美聯名商品販售期間從2026年9月25日持續到12月17日止，門市數量有限售完為止，想搶先體驗懷舊新風味的親朋好友記得提早前往。

▲限量提供吉合製茶與小美冰淇淋聯名22oz造型杯身，兼具質感與設計感，是手搖飲愛好者必收藏的聯名限定包材。

吉合製茶X小美冰淇淋系列

活動期間：2026年9月25日起至2026年12月17日止。

聯名包材：門市提供22oz聯名熱杯，數量有限，用完為止。





吉合製茶X小美冰淇淋新品價格

太吉小美漂浮（L）：70元

春吉小美奶蓋（M）：70元、（L）：80元

薰吉小美奶蓋（M）：70元、（L）：80元

太吉小美奶蓋（M）：70元、（L）：80元

豐吉小美奶蓋（M）：70元、（L）：80元

火吉小美奶蓋（M）：70元、（L）：80元

禾吉小美奶蓋（M）：75元、（L）：85元

太吉Q粿拿鐵（M）：80元、（L）：90元

Q吉粉粿（加價嚼料）：15元





飲料控要喝的飲料新品推薦！

推薦閱讀：UG奶茶新選擇！三窨十五茉、白桃烏龍檸檬冰奶刷新奶茶控最愛，生日優惠有買一送一

推薦閱讀：抹茶控再給一次機會！大茗靜岡抹茶5款新品，緊急開放可調甜度、無糖版抹茶味更濃

推薦閱讀：上班偷喝微醺手搖飲！得正「CHOYA梅酒葡萄輕烏龍」開喝，55元再多一瓶梅酒