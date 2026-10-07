五桐號買一送一！最熱銷泰奶變雪沙、3款推薦喝，炫彩杯人人有獎先喝買一送一

編輯 鄭雅之 表示：加上金箔也太奢侈了吧！新金屬杯還能抽獎喝買一送一誒～

秋意漸濃的天氣裡，午後總是特別想來點香濃綿密的甜點療癒自己，這時候如果能喝上一杯醇厚泰奶簡直太幸福。知名手搖品牌五桐號在10月7日特別將正宗泰奶化身為絲絨雪沙，更澎湃加入金箔與焦糖餅乾等奢華配料，甚至買就抽曼谷雙人機票與五星級住宿，讓大家在這個秋日一口氣實現味覺與旅遊的極致享受。



▲五桐號一次推出金箔可可泰奶雪沙、焦糖脆餅泰奶雪沙與杏仁凍泰奶雪沙三款新品，多重配料與豐富層次滿足不同飲品控的喜好。(攝影：鄭雅之)

▲全新五桐號泰奶雪沙系列，將正宗泰國茶葉結合特調奶水打造成綿密質地，頂層分別撒上可可金箔與焦糖餅乾碎屑，呈現滿滿奢華儀式感。(攝影：鄭雅之)





獨家特濃泰奶打造絲絨雪沙質地

為了讓經典泰奶以冰沙形式呈現時依舊保有濃郁茶香，研發團隊特別研發出專為冰沙打造的特濃泰奶基底。把原本大家熟悉的茶香與奶香完美融合成絲絨般細緻的雪沙質地，三款新品售價皆為99元，讓一杯簡單的手搖飲料直接升級成精緻的甜點享受，絕對是夏末秋初最欠喝的消暑首選。



▲五桐號將深受消費者喜愛的招牌手作杏仁凍搭配特濃泰奶雪沙，以及限定炫彩杯裝，帶來滑順清爽的絕妙新吃法。(攝影：鄭雅之)





奢華金箔與爆料配料一次解鎖

這次推出三款各有特色的甜點系新品，無論是撒滿苦甜可可碎屑並點綴耀眼金箔的「金箔可可泰奶雪沙」，或是帶有濃郁焦糖與肉桂香氣、口感酥脆的「焦糖脆餅泰奶雪沙」，以及加入招牌手作滑嫩杏仁凍的「杏仁凍泰奶雪沙」，從視覺奢華感、豐富咬勁到滑順清爽口感全數滿足，給手搖控帶來絕妙的全新風味。



▲五桐號新品金箔可可泰奶雪沙與焦糖脆餅泰奶雪沙，將經典特濃泰奶基底結合多重配料，打造出極具話題性的甜點系冰品饗宴。(攝影：鄭雅之)





炫彩杯撕開百分百中獎！最大獎送你到曼谷玩

配合新品強勢登場，只要購買泰奶雪沙系列就能獲得專屬的炫彩金屬杯，吸睛亮眼的金屬質感超級適合拍照上傳社群。杯身更附贈百分之百中獎率的撕撕樂活動，除了能抽中買一送一與免費加料等多重好禮之外，最大獎還能直接獲得泰國曼谷雙人來回機票搭配五星級飯店住宿兩晚。



▲凡購買五桐號泰奶雪沙系列新品即可獲得專屬炫彩金屬杯，撕開杯身貼紙即享有百分之百中獎率，最大獎更享有抽中曼谷雙人來回機票與五星級飯店住宿兩晚的驚喜喜悅。(攝影：鄭雅之)

▲金箔可可泰奶雪沙於特濃泰奶雪沙上層撒滿苦甜可可碎屑，並精心點綴閃耀細雪金箔，將手搖飲料華麗升級成五星級甜點體驗。(攝影：鄭雅之)

五桐號泰奶雪沙系列 新品資訊

開賣日期：2026年10月7日起

新品品項與售價：

金箔可可泰奶雪沙：99元

焦糖脆餅泰奶雪沙：99元

杏仁凍泰奶雪沙：99元





五桐號泰奶雪沙系列 優惠活動

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撕開金屬杯身享100%中獎率，獎項包含不限金額買一送一、免費加料等多重好禮。最大獎為泰國曼谷雙人來回機票＋五星級飯店住宿兩晚。





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