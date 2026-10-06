黑貓控又被星巴克突擊！黑貓提袋、藍莓星冰樂39款萬聖節新品爆萌，第二杯半價先喝

星巴克萬聖節限定新品是黑貓！躲貓貓藍莓星冰樂、黑貓杯、黑貓提袋都超萌。編輯 鄭雅之 表示：黑貓控真的會受不了誒！全都想買～

黑貓控要衝星巴克搶萬聖節周邊！今年萬聖節星巴克準備了滿滿驚喜，特別以黑貓樂手為主角推出「黑貓精靈樂團」系列，不僅把可愛貓咪融入復古畫風，更帶來令人矚目的「躲貓貓藍莓星冰樂」與限定咖啡，星禮程會員還能搶先喝道品嚐秋日特調。此外，指定經典飲品的外送平台優惠，可享第二杯半價等優惠，讓大家輕鬆享受夢幻慶祝氛圍。



▲星巴克「黑貓精靈樂團」周邊商品開賣，包含針織背心提袋、零錢包與黑貓樂手MINI熊寶寶，成為貓奴必收的生活小物。



▲星巴克「黑貓精靈樂團」延伸生活配件，收納袋、手機支架與絨毛造型提袋等生活小物，讓黑貓夥伴隨時隨地陪伴日常。





萬聖節打卡指標首推限定星冰樂

這次星巴克萬聖節推薦必喝的「躲貓貓藍莓星冰樂」，這款飲品以吸睛的浪漫紫色為主調，頂部搭配極具巧思的貓咪耳朵飾片，拍照發社群動態絕對搶眼，口感上則運用酸甜藍莓醬搭配香濃可可碎片，每一口都能感受豐富的果香與酥脆口感層次。



▲星巴克萬聖節限定「躲貓貓藍莓星冰樂」限定開賣，酸甜藍莓醬搭配可可碎片與貓耳飾片，打造浪漫神秘紫色打卡美食。





貓奴必收星巴克黑貓精靈樂團杯款

貓奴絕對不能錯過的「黑貓精靈樂團」周邊商品，這次將賓士貓與黑貓塑造為舞台上帥氣的音樂家，推出極具質感的溫變馬克杯與夜光冷水杯，當盛裝熱水或是處於暗處時會呈現驚喜視覺變化，為日常居家喝咖啡的時光增添不少樂趣。



▲星巴克萬聖節限定「黑貓精靈樂團」主題杯款，推出隨溫度變色的馬克杯與黑貓造型杯身，營造神秘又療癒的節慶氛圍。





質感生活配件打造每日儀式感

除了實用質感杯款之外，這次同步推出多款高顏值的日常配件，包含兼具質感與質地的針織背心提袋、萬用手提包與輕巧零錢包，此外穿上精緻樂手服裝的「黑貓樂手MINI熊寶寶」更是收藏首選，讓可愛的黑貓夥伴隨時隨地陪伴走進日常生活中。



▲星巴克萬聖節限定「黑貓精靈樂團」絨毛杯套與造型零錢包，俏皮立體黑貓設計讓手搖杯與日常外出配件增添滿滿萌感。

▲星巴克萬聖節限定配件周邊，包含造型杯套與穿上黑貓樂手服裝的MINI熊寶寶，是今年萬聖節不能錯過的超萌收藏夥伴。





秋季微甜首選細品米香桂花那堤

針對喜愛溫和風味的咖啡愛好者，星巴克優雅推出充滿在地特色美的「米香桂花那堤」，選用淡雅桂花香氣作為風味前調，結合濃郁順口的奶香與溫潤濃縮咖啡，最後以溫和的米香作為尾韻結尾，交織出宛如秋日陽光般溫暖且層次細緻的療癒滋味。



▲星巴克秋季溫暖新品「米香桂花那堤」上市，融合優雅桂花前調、濃郁奶香與溫潤米香尾韻，帶來極致療癒的咖啡風味。





星巴克會員優惠與外送省錢情報

星巴克這次更推出超值好康優惠，上市首日開放星禮程會員搶先喝「米香桂花風味那堤」等季節新品。foodpanda外送平台也同步針對焦糖瑪奇朵與抹茶那堤等指定熱門經典飲品祭出第二杯半價與雙杯組合價，讓大家免出門就能輕鬆享受高性價比的微甜下午茶。



▲星巴克外送優惠第二杯半價。





星巴克萬聖節新品售價

躲貓貓藍莓星冰樂：Tall 170元、Grande 190元、Venti 210元

米香桂花那堤：Tall 160元、Grande 175元、Venti 190元

米香桂花紅茶那堤：Tall 160元、Grande 175元、Venti 190元

貓眼溫變馬克杯：600元

黑貓幻想曲玻璃TOGO冷水杯：880元

黑貓樂團夜光吸管蓋TOGO冷水杯：980元

STANLEY音符不鏽鋼TOGO冷水杯：1150元

黑貓魔法樂譜不鏽鋼提環水瓶：1200元

黑貓魔法術溫變馬克杯：850元

黑貓樂團馬克杯：600元

黑貓精靈樂團不鏽鋼吸管杯：1380元

黑貓樂團不鏽鋼杯：1100元

黑貓隔熱套不鏽鋼杯：1400元

喵喵慢活馬克杯：650元

汪汪樂活馬克杯：650元

STANLEY音符20OZ不鏽鋼吸管杯：1750元

STANLEY音符24OZ輕量不鏽鋼吸管杯：1750元

STANLEY音符20OZ輕量不鏽鋼杯：1600元

黑貓幻想曲針織背心提袋：400元

黑貓樂團手提袋：650元

黑貓電繡尼龍提背袋：980元

黑貓條紋網布隨行杯袋：450元

黑貓條紋網布可調節提背袋：750元

黑貓變身隨行收納袋：1080元

黑貓隨行零錢包：480元

黑貓精靈網布隨行杯袋：450元

黑貓條紋網布手提袋：680元

黑貓直紋網布隨行收納袋：550元

黑貓絨毛證件掛牌：480元

貓眼夜光磁吸單杯提袋：550元

黑貓絨毛多功能包：520元

黑白貓造型點心盤：490元

灰貓絨毛手機磁吸支架：450元

黑貓尾巴零錢證件掛牌：480元

虎斑貓尾巴便利單杯提袋：390元

黑白貓隨行餐具組：750元

精靈手機腕繩組：600元

黑貓樂手MINI熊寶寶：600元





星巴克會員搶先喝新品

星禮程會員搶先喝：10月7日上市首日，會員於門市或使用APP行動預點，可搶先點購米香桂花風味那堤、米香桂花風味紅茶那堤、冰香草風味蛋白雲朵那堤、冰可可蛋白雲朵那堤





星巴克foodpanda外送優惠

9月30日至10月11日，點購二杯大杯以上奶香臻果風味摩卡、焦糖奶香星享那堤或焦糖可可碎片星冰樂，享第二杯半價





星巴克foodomo外送優惠

9月30日至10月13日，點購兩杯大杯焦糖瑪奇朵、焦糖奶香紅茶那堤或醇濃抹茶那堤，享雙杯組合價240元。





2026萬聖節要知道的新話題！

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