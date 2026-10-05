台北晶華萬聖節變身怪獸樂園！大眼怪蛋糕、暗黑龍蝦堡登場，住房每人3,029元起

台北晶華今年把萬聖節從餐桌一路玩進住房，怪獸蛋糕、變裝料理、賓果與討糖巡禮一次集結。資深美食旅遊編輯李維唐表示，餐飲結合住宿與互動體驗，更能讓親子客依行程選擇不同玩法。

台北晶華酒店萬聖節直接變身「晶華怪獸樂園」，10月23日至10月31日從1樓Regent Gift Shop、中庭azie餐廳一路玩到栢麗廳，把大眼怪蛋糕、暗黑怪獸龍蝦堡、章魚怪海鮮披薩、怪眼栗子泡芙通通端上桌。想帶小朋友來場萬聖節小旅行也有新玩法，「萬聖奇幻假期」住房專案主打4人成行入住雲天露臺房型，2天1夜每人3,029元起，10月31日入住還能跟著管家參加「奇幻討糖巡禮」，從吃甜點、找怪獸到討糖一次排滿萬聖假期。

▲萬聖節親子行程就是要全家一起玩，小朋友換上應景裝扮，大人也能拿起南瓜一起加入，光是把南瓜放到臉前就很有節慶氣氛，也讓親子假期多了一個好玩的萬聖回憶。圖／台北晶華提供；窩客島整理



台北晶華萬聖節甜點登場，大眼怪蛋糕80元起

萬聖節最不能少的就是造型甜點，台北晶華這次直接把甜點櫃變成怪獸集合地。點心房主廚團隊推出多款怪獸系列蛋糕，表面擠上繽紛奶油霜，再搭配一雙雙醒目的怪獸大眼睛，還沒切下去就先把萬聖節的搞怪氣氛拉滿。

「榛香果韻大嘴怪」以榛果蛋糕為基底，加入榛果慕斯、熱帶水果醬與香甜脆餅，從蛋糕的柔軟、慕斯的滑順一路吃到脆餅口感，濃郁榛果香氣之間再穿插熱帶水果醬的果香。「檸香莓漾萌角怪」則在榛果蛋糕中加入草莓醬與檸檬奶油，用莓果與檸檬帶出酸甜層次，讓整體甜度更加平衡。

▲萬聖節甜點直接走一個萌怪路線，橘色、紅色到黑色怪獸蛋糕通通頂著大眼睛和尖角，搭配一旁的南瓜、造型麵包，整桌擺起來超有萬聖派對氣氛。圖／台北晶華提供；窩客島整理

杜拜巧克力獨眼怪藏開心果奶凍，造型麵包一起搞怪

喜歡濃郁系甜點，可以鎖定「杜拜巧克力獨眼怪」。主體使用蓬鬆的開心果蛋糕，內層包入杜拜巧克力與開心果巴伐利亞奶凍，從巧克力的濃郁風味到開心果香氣層層堆疊，外型則用獨眼怪造型呼應萬聖節主題，擺上甜點桌就很有節慶存在感。

除了蛋糕，還有「俏皮扁可頌」、「鬼臉可可包」、「南瓜布里歐」與「熱狗木乃伊」等造型麵包。「鬼臉可可包」主打飽滿內餡，「南瓜布里歐」走香甜鬆軟路線，「熱狗木乃伊」則把經典萬聖節造型搬進麵包櫃。系列糕點每款80元起，想買回家自己辦萬聖節派對，也能直接湊出一桌怪獸甜點。





azie萬聖節料理變裝，暗黑怪獸龍蝦堡、章魚怪披薩上桌

不只甜點搞怪，台北晶華中庭azie餐廳也把熟悉的漢堡、披薩、牛排與沙拉全部換上萬聖節造型。菜單包括「暗黑怪獸龍蝦堡」、「章魚怪海鮮披薩」、「紅魔醬A5和牛排」與「小精靈烤牛肉沙拉」，讓原本熟悉的西式餐點多了一層萬聖節視覺趣味。

想吃更有份量感的熱食，還有結合濃郁番茄牛肉與酥脆派皮的「淘氣蘑菇焗烤牛肉」，以及揉合海鮮鮮甜與墨魚香氣的「暗黑海鮮披薩餃」。「魔法女巫酥皮派」則將海鮮內餡包進酥香派皮，再覆上起司焗烤至金黃，從酥皮、海鮮到焗烤起司一次堆出多重口感。

▲連正餐也要一起變裝，黑色漢堡搭配怪獸尖角超搶鏡，旁邊再配上一大份薯條，後方還有暗黑海鮮披薩等料理，想吃萬聖節限定餐點又想拍照打卡，這桌視覺感直接拉滿。圖／台北晶華提供；窩客島整理



萬聖節飲料也變怪獸，大眼怪冰沙、芒果香橙酷樂同步開喝

連飲料都沒有放過萬聖節變裝機會。azie推出「爆爆芒果香橙酷樂」與「大眼怪芭樂葡萄冰沙」，前者以芒果與香橙帶出濃郁果香，後者則結合芭樂、葡萄與綿密沁涼的冰沙口感，從名稱到外型都延續怪獸樂園設定。

azie萬聖節主題餐點每款580元加一成服務費起，飲品每杯300元加一成服務費。想拍萬聖節餐桌，又不想只吃甜食，從漢堡、披薩、牛排到海鮮酥皮派都有選擇，可以直接把正餐與應景打卡一次完成。

▲萬聖節連飲料都開始搞怪，從清爽綠色、亮眼藍色到橘紅漸層通通有，還加入大眼睛、蟲蟲等造型巧思，一字排開就像怪獸飲料開派對。圖／台北晶華提供；窩客島整理

栢麗廳萬聖搞怪專區登場，主題餐車塞滿怪獸小點

自助餐控則可以把目標轉向台北晶華1樓栢麗廳。萬聖節期間餐廳規劃「萬聖搞怪專區」，以俏皮怪獸與繽紛南瓜元素營造節慶氣氛，主題餐車也直接變成萬聖節美食集中區，端出「搗蛋鬼瑪格麗特披薩」、「惡魔熔岩起司堡」、「魔法爆米花」與「怪眼栗子泡芙」。

飲料同步推出3款無酒精特調，包括「南瓜芒果奶昔」、「巫婆青蘋果氣泡飲」以及「蟲蟲檸檬汽水」。從奶昔、氣泡飲到汽水一次排開，讓親子聚餐或朋友聚會不只有自助餐可以吃，連手上的飲料也能一起加入萬聖節主題。

栢麗廳吃自助餐玩怪獸賓果，完成連線換棉花糖

這次栢麗廳還把萬聖節遊戲直接藏進餐廳。活動期間每位用餐賓客都能拿到1張賓果小卡，用餐過程中可以一邊找美食，一邊尋找藏在餐廳各處的怪獸，只要完成賓果連線，就能到櫃檯兌換1份棉花糖。

對親子客來說，這項安排也讓自助餐不再只是坐著吃飯，小朋友可以在用餐期間多一個尋找怪獸的任務。大人慢慢吃自助餐，小朋友跟著賓果卡尋找目標，完成後還有棉花糖可以帶走，把萬聖節的遊戲感一路延伸到餐桌之外。

台北晶華栢麗廳價格整理，平日下午茶每人1,180元起

栢麗廳平日午餐供應時間為11：30至14：00，每位1,680元加一成服務費。平日下午茶為14：30至16：30，每位1,180元加一成服務費。平日晚餐週一至週四為17：30至21：30，每位1,780元加一成服務費，週五晚餐每位2,080元加一成服務費。

假日午餐為11：30至14：00，每位2,080元加一成服務費。假日下午茶為14：30至16：30，每位1,380元加一成服務費。假日晚餐為17：30至20：30，每位2,080元加一成服務費。兒童身高100公分以下免費，100至130公分享半價優待，130公分以上與成人同價。

萬聖奇幻假期4人成行，每人3,029元起住雲天露臺房

想把萬聖節直接玩成2天1夜，台北晶華同步推出「萬聖奇幻假期」親子住房專案，4人成行入住擁有私人露臺的雲天露臺房型，每人3,029元起。住宿期間還能前往飯店5樓雲天廊，無限享用萬聖節造型小點、冰淇淋與飲品，隔天再享用自助式早餐。

從下午入住開始，就能把萬聖節小點、冰淇淋、飲品一路排進行程，不必離開飯店另外找活動。對想安排親子小旅行的家庭來說，從房間、餐飲到萬聖節活動都集中在同一地點，也少了不同景點之間移動的時間。

▲想把萬聖節直接玩成住宿小旅行，寬敞明亮的客房讓親子入住也更有活動空間，大面窗景搭配舒適床鋪與休憩區，白天玩萬聖活動，晚上就能回房好好休息。圖／台北晶華提供；窩客島整理

10月31日限定奇幻討糖巡禮，跟著管家逛麗晶精品大街

如果剛好選在10月31日入住，還能參加限定的「奇幻討糖巡禮」。活動由管家帶著變裝的小朋友走進麗晶精品大街，沿途與店內人員互動、逐店討糖，實際體驗萬聖節傳統的討糖文化。

從Regent Gift Shop的怪獸蛋糕、azie的變裝料理，到栢麗廳萬聖主題餐車與怪獸賓果，再一路延伸至客房的討糖巡禮，台北晶華今年把萬聖節從單一餐點擴大成吃、住、玩都能參與的「晶華怪獸樂園」。活動自10月23日一路玩到10月31日，不論想單純吃一頓萬聖節大餐、買怪獸甜點回家，或直接安排親子2天1夜，都能依照自己的行程挑選玩法。

▲聖節最期待的當然少不了討糖時間，換上骷髏裝再抱著塞滿糖果的南瓜桶，光看就很有過節儀式感，也讓小朋友實際感受萬聖節討糖的樂趣。圖／台北晶華提供；窩客島整理

台北晶華「晶華怪獸樂園」活動整理

活動期間：10月23日至10月31日

活動地點：台北晶華酒店

活動主題：「晶華怪獸樂園」

活動內容：萬聖節造型甜點、azie變裝料理、栢麗廳萬聖主題餐車、怪獸賓果遊戲及「萬聖奇幻假期」住房專案。

Regent Gift Shop萬聖節甜點

「榛香果韻大嘴怪」：榛果蛋糕搭配榛果慕斯、熱帶水果醬及香甜脆餅。

「檸香莓漾萌角怪」：榛果蛋糕加入草莓醬與檸檬奶油。

「杜拜巧克力獨眼怪」：開心果蛋糕搭配杜拜巧克力及開心果巴伐利亞奶凍。

造型麵包：「俏皮扁可頌」、「鬼臉可可包」、「南瓜布里歐」、「熱狗木乃伊」。

價格：上述糕點每款80元起。

azie萬聖節限定餐點

主題料理：「暗黑怪獸龍蝦堡」、「章魚怪海鮮披薩」、「紅魔醬A5和牛排」、「小精靈烤牛肉沙拉」。

其他料理：「淘氣蘑菇焗烤牛肉」、「暗黑海鮮披薩餃」、「魔法女巫酥皮派」。

主題飲品：「爆爆芒果香橙酷樂」、「大眼怪芭樂葡萄冰沙」。

餐點價格：每款580元加一成服務費起。

飲品價格：每杯300元加一成服務費。

栢麗廳「萬聖搞怪專區」

主題餐車：「搗蛋鬼瑪格麗特披薩」、「惡魔熔岩起司堡」、「魔法爆米花」、「怪眼栗子泡芙」。

無酒精飲品：「南瓜芒果奶昔」、「巫婆青蘋果氣泡飲」、「蟲蟲檸檬汽水」。

怪獸賓果：每位用餐賓客可獲得1張賓果小卡。

遊戲方式：尋找藏在餐廳各處的怪獸，完成連線即可至櫃檯兌換1份棉花糖。

栢麗廳餐價

平日午餐：11：30至14：00，每位1,680元加一成服務費。

平日下午茶：14：30至16：30，每位1,180元加一成服務費。

平日晚餐：週一至週四17：30至21：30，每位1,780元加一成服務費。

週五晚餐：17：30至21：30，每位2,080元加一成服務費。

假日午餐：11：30至14：00，每位2,080元加一成服務費。

假日下午茶：14：30至16：30，每位1,380元加一成服務費。

假日晚餐：17：30至20：30，每位2,080元加一成服務費。

兒童收費：身高100公分以下免費，100至130公分半價，130公分以上與成人同價。

「萬聖奇幻假期」住房專案

房型：雲天露臺房型。

方案：4人成行，2天1夜每人3,029元起。

專案內容：住宿期間可至5樓雲天廊無限享用萬聖節造型小點、冰淇淋及飲品。

早餐：翌日享用自助式早餐。

10月31日限定：入住旅客可參加「奇幻討糖巡禮」。

討糖活動：由管家帶領變裝小朋友走訪麗晶精品大街，與店內人員互動及討糖。

訂位及活動資訊

台北晶華酒店地址：台北市中山北路二段39巷3號。

栢麗廳訂位：02－2521－5000轉3870。

azie訂位：02－2521－5000轉3152。

Regent Gift Shop甜點預訂：02－2521－5000轉3152。

訂房電話：02－2523－8000轉訂房組。

官方網站：www.regenttaiwan.com。

10月底正是萬聖節活動最密集的時候，除了飯店討糖巡禮，還有哪些期間限定活動適合排進週末行程？

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