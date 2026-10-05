台北晶華萬聖節變身怪獸樂園！大眼怪蛋糕、暗黑龍蝦堡登場，住房每人3,029元起

台北晶華今年把萬聖節從餐桌一路玩進住房，怪獸蛋糕、變裝料理、賓果與討糖巡禮一次集結。資深美食旅遊編輯李維唐表示，餐飲結合住宿與互動體驗，更能讓親子客依行程選擇不同玩法。
台北晶華酒店萬聖節直接變身「晶華怪獸樂園」，10月23日至10月31日從1樓Regent Gift Shop、中庭azie餐廳一路玩到栢麗廳，把大眼怪蛋糕、暗黑怪獸龍蝦堡、章魚怪海鮮披薩、怪眼栗子泡芙通通端上桌。想帶小朋友來場萬聖節小旅行也有新玩法，「萬聖奇幻假期」住房專案主打4人成行入住雲天露臺房型，2天1夜每人3,029元起，10月31日入住還能跟著管家參加「奇幻討糖巡禮」，從吃甜點、找怪獸到討糖一次排滿萬聖假期。
台北晶華萬聖節甜點登場，大眼怪蛋糕80元起
萬聖節最不能少的就是造型甜點，台北晶華這次直接把甜點櫃變成怪獸集合地。點心房主廚團隊推出多款怪獸系列蛋糕，表面擠上繽紛奶油霜，再搭配一雙雙醒目的怪獸大眼睛，還沒切下去就先把萬聖節的搞怪氣氛拉滿。
「榛香果韻大嘴怪」以榛果蛋糕為基底，加入榛果慕斯、熱帶水果醬與香甜脆餅，從蛋糕的柔軟、慕斯的滑順一路吃到脆餅口感，濃郁榛果香氣之間再穿插熱帶水果醬的果香。「檸香莓漾萌角怪」則在榛果蛋糕中加入草莓醬與檸檬奶油，用莓果與檸檬帶出酸甜層次，讓整體甜度更加平衡。
杜拜巧克力獨眼怪藏開心果奶凍，造型麵包一起搞怪
喜歡濃郁系甜點，可以鎖定「杜拜巧克力獨眼怪」。主體使用蓬鬆的開心果蛋糕，內層包入杜拜巧克力與開心果巴伐利亞奶凍，從巧克力的濃郁風味到開心果香氣層層堆疊，外型則用獨眼怪造型呼應萬聖節主題，擺上甜點桌就很有節慶存在感。
除了蛋糕，還有「俏皮扁可頌」、「鬼臉可可包」、「南瓜布里歐」與「熱狗木乃伊」等造型麵包。「鬼臉可可包」主打飽滿內餡，「南瓜布里歐」走香甜鬆軟路線，「熱狗木乃伊」則把經典萬聖節造型搬進麵包櫃。系列糕點每款80元起，想買回家自己辦萬聖節派對，也能直接湊出一桌怪獸甜點。
azie萬聖節料理變裝，暗黑怪獸龍蝦堡、章魚怪披薩上桌
不只甜點搞怪，台北晶華中庭azie餐廳也把熟悉的漢堡、披薩、牛排與沙拉全部換上萬聖節造型。菜單包括「暗黑怪獸龍蝦堡」、「章魚怪海鮮披薩」、「紅魔醬A5和牛排」與「小精靈烤牛肉沙拉」，讓原本熟悉的西式餐點多了一層萬聖節視覺趣味。
想吃更有份量感的熱食，還有結合濃郁番茄牛肉與酥脆派皮的「淘氣蘑菇焗烤牛肉」，以及揉合海鮮鮮甜與墨魚香氣的「暗黑海鮮披薩餃」。「魔法女巫酥皮派」則將海鮮內餡包進酥香派皮，再覆上起司焗烤至金黃，從酥皮、海鮮到焗烤起司一次堆出多重口感。
萬聖節飲料也變怪獸，大眼怪冰沙、芒果香橙酷樂同步開喝
連飲料都沒有放過萬聖節變裝機會。azie推出「爆爆芒果香橙酷樂」與「大眼怪芭樂葡萄冰沙」，前者以芒果與香橙帶出濃郁果香，後者則結合芭樂、葡萄與綿密沁涼的冰沙口感，從名稱到外型都延續怪獸樂園設定。
azie萬聖節主題餐點每款580元加一成服務費起，飲品每杯300元加一成服務費。想拍萬聖節餐桌，又不想只吃甜食，從漢堡、披薩、牛排到海鮮酥皮派都有選擇，可以直接把正餐與應景打卡一次完成。
栢麗廳萬聖搞怪專區登場，主題餐車塞滿怪獸小點
自助餐控則可以把目標轉向台北晶華1樓栢麗廳。萬聖節期間餐廳規劃「萬聖搞怪專區」，以俏皮怪獸與繽紛南瓜元素營造節慶氣氛，主題餐車也直接變成萬聖節美食集中區，端出「搗蛋鬼瑪格麗特披薩」、「惡魔熔岩起司堡」、「魔法爆米花」與「怪眼栗子泡芙」。
飲料同步推出3款無酒精特調，包括「南瓜芒果奶昔」、「巫婆青蘋果氣泡飲」以及「蟲蟲檸檬汽水」。從奶昔、氣泡飲到汽水一次排開，讓親子聚餐或朋友聚會不只有自助餐可以吃，連手上的飲料也能一起加入萬聖節主題。
栢麗廳吃自助餐玩怪獸賓果，完成連線換棉花糖
這次栢麗廳還把萬聖節遊戲直接藏進餐廳。活動期間每位用餐賓客都能拿到1張賓果小卡，用餐過程中可以一邊找美食，一邊尋找藏在餐廳各處的怪獸，只要完成賓果連線，就能到櫃檯兌換1份棉花糖。
對親子客來說，這項安排也讓自助餐不再只是坐著吃飯，小朋友可以在用餐期間多一個尋找怪獸的任務。大人慢慢吃自助餐，小朋友跟著賓果卡尋找目標，完成後還有棉花糖可以帶走，把萬聖節的遊戲感一路延伸到餐桌之外。
台北晶華栢麗廳價格整理，平日下午茶每人1,180元起
栢麗廳平日午餐供應時間為11：30至14：00，每位1,680元加一成服務費。平日下午茶為14：30至16：30，每位1,180元加一成服務費。平日晚餐週一至週四為17：30至21：30，每位1,780元加一成服務費，週五晚餐每位2,080元加一成服務費。
假日午餐為11：30至14：00，每位2,080元加一成服務費。假日下午茶為14：30至16：30，每位1,380元加一成服務費。假日晚餐為17：30至20：30，每位2,080元加一成服務費。兒童身高100公分以下免費，100至130公分享半價優待，130公分以上與成人同價。
萬聖奇幻假期4人成行，每人3,029元起住雲天露臺房
想把萬聖節直接玩成2天1夜，台北晶華同步推出「萬聖奇幻假期」親子住房專案，4人成行入住擁有私人露臺的雲天露臺房型，每人3,029元起。住宿期間還能前往飯店5樓雲天廊，無限享用萬聖節造型小點、冰淇淋與飲品，隔天再享用自助式早餐。
從下午入住開始，就能把萬聖節小點、冰淇淋、飲品一路排進行程，不必離開飯店另外找活動。對想安排親子小旅行的家庭來說，從房間、餐飲到萬聖節活動都集中在同一地點，也少了不同景點之間移動的時間。
10月31日限定奇幻討糖巡禮，跟著管家逛麗晶精品大街
如果剛好選在10月31日入住，還能參加限定的「奇幻討糖巡禮」。活動由管家帶著變裝的小朋友走進麗晶精品大街，沿途與店內人員互動、逐店討糖，實際體驗萬聖節傳統的討糖文化。
從Regent Gift Shop的怪獸蛋糕、azie的變裝料理，到栢麗廳萬聖主題餐車與怪獸賓果，再一路延伸至客房的討糖巡禮，台北晶華今年把萬聖節從單一餐點擴大成吃、住、玩都能參與的「晶華怪獸樂園」。活動自10月23日一路玩到10月31日，不論想單純吃一頓萬聖節大餐、買怪獸甜點回家，或直接安排親子2天1夜，都能依照自己的行程挑選玩法。
台北晶華「晶華怪獸樂園」活動整理
活動期間：10月23日至10月31日
活動地點：台北晶華酒店
活動主題：「晶華怪獸樂園」
活動內容：萬聖節造型甜點、azie變裝料理、栢麗廳萬聖主題餐車、怪獸賓果遊戲及「萬聖奇幻假期」住房專案。
Regent Gift Shop萬聖節甜點
- 「榛香果韻大嘴怪」：榛果蛋糕搭配榛果慕斯、熱帶水果醬及香甜脆餅。
- 「檸香莓漾萌角怪」：榛果蛋糕加入草莓醬與檸檬奶油。
- 「杜拜巧克力獨眼怪」：開心果蛋糕搭配杜拜巧克力及開心果巴伐利亞奶凍。
- 造型麵包：「俏皮扁可頌」、「鬼臉可可包」、「南瓜布里歐」、「熱狗木乃伊」。
- 價格：上述糕點每款80元起。
azie萬聖節限定餐點
- 主題料理：「暗黑怪獸龍蝦堡」、「章魚怪海鮮披薩」、「紅魔醬A5和牛排」、「小精靈烤牛肉沙拉」。
- 其他料理：「淘氣蘑菇焗烤牛肉」、「暗黑海鮮披薩餃」、「魔法女巫酥皮派」。
- 主題飲品：「爆爆芒果香橙酷樂」、「大眼怪芭樂葡萄冰沙」。
- 餐點價格：每款580元加一成服務費起。
- 飲品價格：每杯300元加一成服務費。
栢麗廳「萬聖搞怪專區」
- 主題餐車：「搗蛋鬼瑪格麗特披薩」、「惡魔熔岩起司堡」、「魔法爆米花」、「怪眼栗子泡芙」。
- 無酒精飲品：「南瓜芒果奶昔」、「巫婆青蘋果氣泡飲」、「蟲蟲檸檬汽水」。
- 怪獸賓果：每位用餐賓客可獲得1張賓果小卡。
- 遊戲方式：尋找藏在餐廳各處的怪獸，完成連線即可至櫃檯兌換1份棉花糖。
栢麗廳餐價
- 平日午餐：11：30至14：00，每位1,680元加一成服務費。
- 平日下午茶：14：30至16：30，每位1,180元加一成服務費。
- 平日晚餐：週一至週四17：30至21：30，每位1,780元加一成服務費。
- 週五晚餐：17：30至21：30，每位2,080元加一成服務費。
- 假日午餐：11：30至14：00，每位2,080元加一成服務費。
- 假日下午茶：14：30至16：30，每位1,380元加一成服務費。
- 假日晚餐：17：30至20：30，每位2,080元加一成服務費。
- 兒童收費：身高100公分以下免費，100至130公分半價，130公分以上與成人同價。
「萬聖奇幻假期」住房專案
- 房型：雲天露臺房型。
- 方案：4人成行，2天1夜每人3,029元起。
- 專案內容：住宿期間可至5樓雲天廊無限享用萬聖節造型小點、冰淇淋及飲品。
- 早餐：翌日享用自助式早餐。
- 10月31日限定：入住旅客可參加「奇幻討糖巡禮」。
- 討糖活動：由管家帶領變裝小朋友走訪麗晶精品大街，與店內人員互動及討糖。
訂位及活動資訊
- 台北晶華酒店地址：台北市中山北路二段39巷3號。
- 栢麗廳訂位：02－2521－5000轉3870。
- azie訂位：02－2521－5000轉3152。
- Regent Gift Shop甜點預訂：02－2521－5000轉3152。
- 訂房電話：02－2523－8000轉訂房組。
- 官方網站：www.regenttaiwan.com。
10月底正是萬聖節活動最密集的時候，除了飯店討糖巡禮，還有哪些期間限定活動適合排進週末行程？
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