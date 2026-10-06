品客大叔不賣洋芋片賣周邊！韓國首間「品客快閃店」在弘大，圓罐抱枕、鍵帽鑰匙圈超想收

編輯王瀅瀅表示，這次的品客周邊多到直接選擇障礙欸！快閃店就在弘大大家快把握時間去逛逛～

卡滋卡滋的酥脆口感與標誌性的翹鬍子大叔，品客洋芋片一直是許多零食控嘴饞時的最佳夥伴。這個風靡全球的品牌這次不賣洋芋片，而是帶著滿滿的創意走進日常生活，於首爾弘大展開在韓國首度登場的「品客飾品周邊快閃店」。活動現場將大家熟悉的經典包裝與繽紛配色融入各式實用生活小物中，不僅有多款巧思十足的周邊商品，還能參與現場互動活動將驚喜小禮帶回家。

▲韓國首度登場的「品客飾品周邊快閃店」落腳首爾弘大，將經典零食包裝變身為豐富的生活小物。

快閃兩週限定！巨型品客罐抱枕軟萌登場

這次快閃店選址於潮流聚集地首爾弘大商圈內的AK Plaza 2樓，從2026年10月3日起一路展出至10月16日，為期僅有短短兩週。現場最受矚目的亮點之一，莫過於質感極佳的「品客長型絨毛抱枕」。抱枕完整還原了經典圓筒罐身，從原味紅色、酸奶油洋蔥綠色到奶油焦糖粉色一應俱全，觸感軟萌舒適且印花精緻，無論抱在懷裡追劇還是擺在沙發、床上裝飾都超級療癒，讓不少粉絲直呼這絕對是本次快閃店最想收入囊中的夢幻逸品。

▲完整還原經典洋芋片罐的長型絨毛抱枕，軟萌觸感讓人一抱就愛不釋手。並推出多款經典口味顏色，非常適合擺放在沙發或床上作為質感居家擺飾。

迷你罐、鍵帽到冰霸杯！多款周邊秒變穿搭亮點

除了大尺寸抱枕，快閃店還推出多款實用性高且趣味十足的隨身吊飾與配件。像是以微縮圓罐為造型的迷你罐鑰匙圈、療癒柔軟的絨毛娃娃吊飾，以及兼具收納功能的圓形絨毛零錢包吊飾，掛在包包或車鑰匙上秒變穿搭亮點。

▲快閃店販售包含迷你罐鑰匙圈、絨毛零錢包與鍵帽吊飾等多款周邊，兼具實用性與趣味性。

此外，創意無限的鍵帽造型鑰匙圈、魔術方塊鑰匙圈與迷你冰霸杯鑰匙圈更展現了滿滿細節，將品客的經典元素拿捏得恰到好處，滿足各式周邊收藏控的喜好。近期如果正好安排了韓國首爾旅遊，不妨抽空到弘大踩點，順便把這些療癒感滿滿的品客小物帶回家吧！

▲設計精緻且風格活潑的隨身吊飾，隨手掛在包包或車鑰匙上即可輕鬆展現穿搭巧思。

首爾弘大品客快閃店資訊

日期： 2026年10月3日（六）– 2026年10月16日（五）

地點： 首爾特別市麻浦區楊花路 188 AK Plaza 弘大店 2樓

交通： 搭乘首爾地鐵 2 號線、京義中央線或機場鐵道至「弘大入口站（Hongik Univ. Station）」，走 4 號出口即可連通至 AK Plaza 購物中心。





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