哆啦A夢最愛甜點被米其林職人升級！東京和甘WAKAN首度來台，5款生銅鑼燒快閃晶華

東京「和甘WAKAN」首度海外快閃就選在台北晶華，5款生銅鑼燒更加入台灣限定「栗香白鳳豆」。資深美食旅遊媒體編輯李維唐表示，從米其林職人背景、台灣限定口味到現作體驗，都是這次快閃值得關注的重點。



▲從鐵板現煎麵糊到翻面煎出金黃色澤，再包入滿滿內餡，直擊職人手作生銅鑼燒的美味過程。圖／編輯 李維唐 攝影

提到哆啦A夢最愛的銅鑼燒，這次直接升級成米其林職人的當代甜點。台北晶華酒店攜手東京米其林一星懷石料理名店「赤坂おぎ乃」旗下甜點品牌「和甘WAKAN」，10月7日至11月15日首度海外快閃台北晶華酒店1樓Regent Gift Shop，招牌生銅鑼燒、沖繩黑糖蕨餅與蕨餅拿鐵通通帶來台灣。尤其生銅鑼燒一次集結5種口味，還特別為晶華打造台灣限定「栗香白鳳豆」，不用飛東京就能開吃。

東京和甘WAKAN首度海外快閃台北晶華

「和甘WAKAN」這次來台，是台北晶華酒店國際美食策展計畫之一。品牌延續主廚荻野聰士對季節食材與職人技藝的重視，把大家熟悉的小豆、葛粉、抹茶等日式元素，加入奶油、鮮奶油、巧克力與起司等西式食材，讓傳統日本甘味多了一層當代感。從銅鑼燒到蕨餅，都不是單純複製傳統做法，而是在熟悉的日式甜點輪廓裡加入和洋元素。想吃這次限定甜點，即日起也能透過Take Regent Home線上購物平台預訂。

▲撕開現煎生銅鑼燒，飽滿綿密的紅豆餡直接爆出來，香氣四溢太犯規。圖／編輯 李維唐 攝影

▲厚實香濃的內餡夾入柔軟餅皮中，紅豆與乳香交織出層次豐富的和洋口感。圖／編輯 李維唐 攝影

米其林一星主廚荻野聰士打造當代日本甘味

「和甘WAKAN」背後的主廚荻野聰士，高中畢業後便投入日本料理領域，曾在米其林三星「京都吉兆嵐山本店」，以及日本料理名廚奧田透主理的「銀座小十」與「銀座奧田」歷練，從料理技法、四季食材一路累積至器皿美學、空間設計與待客之道。

2020年，荻野聰士在東京赤坂創立「赤坂おぎ乃」，開業7個月便獲得米其林一星肯定。之後再與擅長品牌發展的兄長荻野貴匡合作，於東京虎之門創立「和甘WAKAN」，把日本甘味從傳統和菓子的框架向外延伸，讓日式食材與西式乳製品、巧克力及起司自然交會。

▲精緻木盤呈裝剛出爐的生銅鑼燒，輕盈柔滑的內餡光看就讓人流口水。圖／編輯 李維唐 攝影

和甘WAKAN生銅鑼燒差在哪？關鍵就在這個「生」

這次快閃最受矚目的主角，就是「生銅鑼燒」。主廚特別說明，日文鮮奶油稱為「生クリーム」，因此甜點名稱裡的「生」，並不是沒有煮熟，而是代表加入鮮奶油或乳製品，並追求更加柔滑、濕潤的口感。

光是餅皮就與一般銅鑼燒不同。「和甘WAKAN」採用蛋白打發技巧製作，讓餅皮吃起來更蓬鬆濕潤，少了傳統銅鑼燒較為乾鬆的口感。中間餡料再加入鮮奶油或馬斯卡彭，原本厚實的紅豆餡因此多了輕盈柔滑的質地，從餅皮到內餡都把「柔潤」放在味覺核心。

▲現煎餅皮呈現完美的金黃焦糖色澤，拿在手上就能感受蛋白打發的蓬鬆彈力。圖／編輯 李維唐 攝影



5款匠心生銅鑼燒一次吃！栗香白鳳豆台灣限定

想一次比較不同風味，可以直接鎖定「匠心生銅鑼燒組合」。禮盒一次收進5款口味，包括馬斯卡彭紅豆、雲朵紅豆、台灣限定栗香白鳳豆、北海道奶油紅豆，以及北海道大納言紅豆，每盒5入售價980元。

其中最特別的是專為晶華酒店打造的「栗香白鳳豆」，以細緻白豆餡結合溫潤栗香，也是這次台灣快閃才能鎖定的限定風味。喜歡經典紅豆的人，也能從北海道奶油紅豆、大納言紅豆一路吃到加入馬斯卡彭的版本，在相同銅鑼燒架構中感受不同餡料帶來的口感變化。

▲切開剖面可以看到一整顆完整栗子包覆在香濃內餡中，這是晶華獨家限定的栗香白鳳豆口味。圖／編輯 李維唐 攝影

晶華現煎生銅鑼燒登場！剛煎好的餅皮香氣更直接

除了5入禮盒，快閃現場還有現作生銅鑼燒，可以吃到北海道奶油紅豆、絲絨白鳳豆及大納言紅豆3種口味，每個售價220元。現作版本的重點，就在剛煎好的餅皮溫度與香氣。帶著溫度的蓬鬆餅皮搭配柔潤內餡，呈現與組合禮盒不同的口感，也讓銅鑼燒不只是帶回家的伴手禮，而是逛到晶華時就能直接品嚐的日式甜點。

▲生銅鑼燒裹入爆餡鮮奶油與馬斯卡彭起司，咬下滿是入口即化的輕盈甜香。圖／編輯 李維唐 攝影



沖繩黑糖蕨餅撒上楓糖粉，黑糖甜香再疊一層

除了生銅鑼燒，主廚自己相當喜歡的「醇香沖繩黑糖蕨餅」也同步登場。細緻柔滑的蕨餅帶著沖繩黑糖溫潤而醇厚的蔗糖香氣，入口柔嫩又保有彈性，咀嚼時則能慢慢感受到黑糖風味。品嚐時再撒上特製楓糖粉，讓楓糖較雅緻的甜香與黑糖深邃的味道交疊。熟悉的日式蕨餅因此加入西式甜味元素，延續「和甘WAKAN」不受和洋界線限制的甜點概念。「醇香沖繩黑糖蕨餅」每盒260公克，售價680元。

▲典雅質感的禮盒內裝著切塊沖繩黑糖蕨餅，軟嫩彈牙又帶著深邃蔗香。圖／編輯 李維唐 攝影

蕨餅直接放進拿鐵！抹茶與福吉茶2款口味開喝

喜歡咀嚼系飲料的人，這次還有「蕨餅拿鐵」可以嘗鮮。品牌將滑順蕨餅切成細小塊狀，再分別搭配抹茶及福吉茶製作成2款風味飲品，每杯售價320元。和常見珍珠偏Q彈的咀嚼感不同，蕨餅本身質地更加柔軟滑順，喝拿鐵時可以連同細小蕨餅一起入口。抹茶與福吉茶則讓這杯飲品繼續保留日式茶飲基調，從甜點一路延伸到飲料，也把蕨餅換成另一種更適合邊走邊喝的吃法。

▲台北晶華酒店與東京赤坂おぎ乃旗下和甘WAKAN強強聯手，打造今秋最強日式甜點快閃。圖／編輯 李維唐 攝影







東京「和甘 WAKAN」生銅鑼燒首度海外快閃

活動地點：台北晶華酒店 1樓 Regent Gift Shop（台北市中山北路二段39巷3號）

快閃日期：2026年10月7日 至 11月15日

預訂管道：

線上預訂：Take Regent Home 線上購物平台

電話洽詢：（02）2523-8000 轉 Regent Gift Shop

主廚與品牌背景

合作品牌：東京虎之門「和甘 WAKAN」（由米其林一星懷石料理名店「赤坂おぎ乃」主廚荻野聡士及其兄荻野貴匡創立）

品牌特色：以小豆、葛粉、抹茶等傳統日式食材為基礎，融入奶油、鮮奶油、馬斯卡彭起司與巧克力等西式元素，打破和洋界線。

限定販售商品與價格

生銅鑼燒（Nama Dorayaki）

特色：餅皮採用蛋白打發技巧，口感蓬鬆濕潤；餡料加入鮮奶油或馬斯卡彭起司，展現輕盈柔滑口感。

匠心生銅鑼燒組合（禮盒五入 980元）：

馬斯卡彭紅豆

雲朵紅豆

北海道奶油紅豆

北海道大納言紅豆

台灣限定款：栗香白鳳豆（細緻白豆餡結合溫潤栗香，專為晶華打造）

現場現作單點（每個 220元）：

北海道奶油紅豆

絲絨白鳳豆

大納言紅豆

醇香沖繩黑糖蕨餅

特色：採用沖繩黑糖，餅體柔嫩富有彈性，帶有濃郁蔗糖香氣；品嚐時撒上特製楓糖粉，交疊出雙重甜香。

規格／價格：禮盒裝 260公克 / 680元

蕨餅拿鐵

特色：將滑順蕨餅切成細小塊狀，搭配茶飲一同飲用，口感比傳統咀嚼系飲品更加軟滑順口。

風味選擇：抹茶、福吉茶（焙茶）

價格：每杯 320元

品嚐完米其林級的和洋生銅鑼燒，還想知道還有哪些奢華飯店與國際名店推出驚艷聯名下午茶嗎？

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