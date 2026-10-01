湯姆貓與傑利鼠台味快閃店插旗台中！百年古蹟花磚超好拍，限定人孔蓋滑鼠墊與水蜜桃娃娃這天開賣

湯姆貓與傑利鼠台味快閃店正式進駐臺中驛鐵鹿大街，百年古蹟融合復古花磚與台灣街景打卡牆。資深編輯李維唐表示：「這次將美式經典角色融入台灣傳統花窗與古蹟場景，並祭出台中限定人孔蓋滑鼠墊與滿額好禮，打造極具懷舊質感的台味體驗。」

湯姆貓與傑利鼠台味快閃店正式插旗臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2，繼高雄站引爆全台追星狂熱後，這次特別選在9月24日至10月26日快閃登場，現場不僅祭出台中限定人孔蓋滑鼠墊與滿額贈絨毛吊飾等多重好康，更在古色古香的百年古蹟中打造復古花磚主題打卡牆，讓粉絲邊拍邊搶購獨家限定好物。

▲這門面也太欠拍了，湯姆貓與傑利鼠直接在紅磚牆前玩起追逐戰，旁邊還擺著巨大台味辣椒醬，走過路過絕對會忍不住停下腳步快門按不停。圖／楊婷雅 攝影；窩客島整理 ▲現場商品種類多到讓人選擇障礙發作，從復古茄脂袋配色大提袋到質感爆表的可樂果聯名風包裝，每一款都兼具實用度與滿滿台味感。圖／楊婷雅 提供；窩客島整理

百年鐵道古蹟碰撞復古花磚美學，全場拍不停

這次活動巧妙將百年鐵道歷史建築台中驛與台灣懷舊元素融合，走進臺中驛站周邊，滿滿懷舊氣息撲面而來。最讓人驚艷的是將湯姆貓與傑利鼠角色頭像融入傳統花窗圖騰的巧思設計，搭配台灣街景主題牆面，交織出既台味十足又帶著美式幽默的獨特視覺質感。場域內各處設有拍照打卡點與蓋章站，看著經典卡通角色穿梭在古樸紅磚與舊鐵道之間，隨手一拍都是質感滿分的生活美照。

▲湯姆貓戴著鳳梨安全帽騎檔車載傑利鼠，旁邊還有小鼠拿著停的旗子路口指揮，充滿台灣在地風情的主題牆造景，一定要站旁邊合照一張。圖／楊婷雅 攝影；窩客島整理



台中限定人孔蓋滑鼠墊必搶，軟萌水蜜桃磁吸娃娃10月19日到貨

周邊商品區匯集了近百款商品，從質感溫潤的陶瓷杯墊、手感細緻的皮革卡套，到實用的水壺提袋組、運動毛巾與人生四格壓克力吊飾應有盡有。其中台中限定的人孔蓋滑鼠墊與專屬香氛片是內行粉絲搶先入手目標，另外現場高詢問度的Tom and Jerry反射鏡造型一卡通也在線上開放預購。特別令人期待的是全新周邊水蜜桃磁吸娃娃吊飾，粉嫩軟萌的水蜜桃造型包裹著精緻絨毛公仔頭像，磁吸設計充滿手感樂趣，這款話題新品預計於10月19日星期一正式到貨上架，絕對是必須標註在日曆上的必買清單。

▲台中限定人孔蓋滑鼠墊質感超級扎實，上面印著台中古蹟建築與經典花磚圖騰，擺在辦公桌上每天上班看到心情都變好。圖／楊婷雅 攝影；窩客島整理

▲布質提袋上刺著特選高級字樣跟懷舊花磚配色，拿來裝手搖飲不僅吸睛度破表，棉麻觸感更是溫潤又好收納。圖／楊婷雅 攝影；窩客島整理

▲街角常見的凸透反射鏡居然被做成周邊，上面貼著湯姆貓與傑利鼠變身番茄醬跟黃芥末醬的搞笑模樣，拿來當隨身鏡簡直趣味滿分。圖／楊婷雅 攝影；窩客島整理

攻略滿額好禮與限定集章，小禮物帶回家

來到現場絕不能錯過豐富的滿額禮與限定活動。活動期間在快閃店領取集章卡並於指定集章點集滿2個章，店內不限金額消費即可兌換隨機款資料夾乙個。9月24日至10月4日開幕期間單筆消費滿800元並於社群平台打卡，結帳出示畫面即贈隨機小貼紙乙款。全展期消費不限金額可以99元加購購物袋乙個，單筆消費滿800元贈送隨機小貼紙乙款，單筆滿1,600元送2入明信片組乙組，單筆滿2,000元更能直接獲贈絨毛吊飾乙個，所有贈品數量有限，送完為止。

▲架上擺滿標示特品優選的精緻商品，從粉嫩色彩的零錢包到質感皮件配件一應俱全，擺設得像台灣傳統水果攤一樣趣味吸睛，讓人忍不住想包款帶回家。圖／楊婷雅 攝影；窩客島整理





Tom and Jerry 台味快閃店－台中站

活動地點：臺中驛鐵道文化園區 鐵鹿大街 A2

活動日期：2026年9月24日（四）至2026年10月26日（一）

營業時間：

週一至週四：11:00 - 19:00

週五至週日：10:30 - 19:30

限定活動與滿額好禮

台中限定集章活動

活動期間：2026年9月24日至10月26日

活動辦法：至快閃店領取集章卡，並於指定集章點完成2個蓋章，於快閃店內消費不限金額，即可兌換「資料夾」乙個（隨機不挑款）。



開幕打卡禮

活動期間：2026年9月24日至10月4日

活動辦法：快閃店單筆消費滿 800元，於社群平台打卡並於結帳時出示畫面，即可獲得「隨機小貼紙」乙款（數量有限，送完為止）。

消費滿額加購與贈禮

活動期間：2026年9月24日至10月26日

全館不限金額：可享加價購優惠，以 99元加購購物袋乙個。

單筆滿 800元：贈送「隨機小貼紙」乙款（隨機不挑款，送完為止）。

單筆滿 1,600元：贈送「明信片組（2入）」乙組（送完為止）。

單筆滿 2,000元：贈送「絨毛吊飾」乙個（隨機不挑款，送完為止）。

亮點商品資訊

台中限定單品：人孔蓋滑鼠墊、專屬香氛片。

新品登場：「水蜜桃磁吸娃娃吊飾」於2026年10月19日（一）正式到貨上架開賣。

預購商品：「Tom and Jerry 反射鏡造型一卡通」目前開放線上預購中。

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