這款開賣就缺貨！虎航故宮聯名「朕回京毛毯、虎將貍奴化妝包」質感爆棚，10款周邊售價

編輯 鄭雅之 表示：

虎航Ｘ故宮聯名周邊質感爆棚，霸氣外露龍虎披肩毛毯要先搶！台灣虎航特別攜手國立故宮博物院展開跨界合作，直接把「翠玉白菜」與「肉形石」等10大國寶畫上機身。這架預計2026年底登場的彩繪機，更同步推出多款線上商城與門市都能買到的生活風聯名周邊，讓大家的旅遊回憶從準備出發那一刻起就充滿驚喜。



▲虎將貍奴化妝包推出寶藍與翠綠兩款質感配色，分別於虎航官網與故宮商店限定開賣，收納日常隨身小物超實用。(攝影：鄭雅之)

▲飛虎將眼罩以故宮古畫搭配虎將閃亮大眼睛，戴上瞬間變身古風角色，是搭乘長途航班時極具趣味與舒眠功能的旅行必備神器。(攝影：鄭雅之)





虎航Ｘ故宮主題飛機！快來尋找隱藏彩蛋

除了超吸睛的彩繪外觀以外，機艙內部更充滿驚喜與玩心。全機特別換上6款限定聯名頭墊紙，還把經典古畫翻玩成「臺灣上河圖」，將台北、桃園與高雄等熱門地標通通畫進去。只要抬頭看座椅置物櫃門或是拿起紙杯套，就能發現可愛吉祥物虎將與小翠隱藏其中，讓整個搭機過程就像在玩尋寶遊戲。



▲台灣虎航機艙內部換上6款故宮聯名專屬頭墊紙，融合翠玉白菜與青花瓷等經典國寶元素，打造高空專屬視覺饗宴。(攝影：鄭雅之)





皇帝朕回京毛毯與萌娃必敗收藏

機上舒眠神物首推「朕回京兩用毛毯」，背面是超帥的龍袍圖騰，左右手臂袖子則是龍變成可愛的虎將，還貼心附上扣子秒變袖披肩，高空機艙再冷也能保暖又搞怪，辦公室使用也非常有霸氣，這款只在故宮精品販售，一開賣就瞬間被搶購一空，若想要入手的話建議隨時關注故宮精品官網。而「飛虎將眼罩」，戴上瞬間變身古畫主角。航空迷與娃娃控更不能錯過「虎將抱財娃」與「翱翔天機娃」，懷裡抱著「翠玉白菜」與小飛機，還有「1比150紀念彩繪機模型」值得收藏。



▲朕回京兩用毛毯翻玩皇帝華麗風與虎將元素，可當毛毯也能扣上變身有袖披肩，機艙冷氣再強也能隨時暖心又搞怪。(攝影：鄭雅之)





憑登機證逛故宮再享優惠

想收藏高CP值好物也完全沒問題，只要140元就能入手「故宮聯名撲克牌」，還有100元的「小翠虎將棒棒糖」可以解饞。除了開箱好物之外，即日起至2027年底只要憑台灣虎航登機證，造訪故宮南院或北院就能享有臨櫃買門票9折優惠，實體商店指定商品也能享9折，讓大家看完機身彩繪還能親自去現場看國寶。



▲登機證背面融入翻玩古畫的臺灣上河圖設計，巧妙隱藏地標與吉祥物彩蛋，憑此登機證造訪故宮南北院還能享門票9折優惠。(攝影：鄭雅之)

▲虎將抱財娃與翱翔天機娃分別抱著故宮國寶翠玉白菜與聯名彩繪機，兼具紀念意義與療癒質感。(攝影：鄭雅之)

台灣虎航登機證專屬優惠

活動時間：即日起至2027年12月31日止

優惠內容：憑台灣虎航登機證至國立故宮博物院（南院、北院），臨櫃購買門票享9折優惠，附設博物館商店指定商品享9折優惠（部分商品除外）。





虎航Ｘ故宮聯名周邊、售價

購買管道：虎禮選（tigerselect.tigerairtw.com）、故宮精品網路商城、故宮南院與北院實體商店。

快閃展示：故宮北院實體商店即日起至10月12日設有專屬展示區。

款式、售價：

小翠虎將棒棒糖：100元

故宮聯名撲克牌：140

飛虎將眼罩：590元

虎將貍奴化妝包（寶藍）：650元（虎航官網限定）

虎將貍奴化妝包（翠綠）：650元（故宮商店限定）

朕回京兩用毛毯： 860元（故宮商店限定）

虎將貍奴手機袋：880元

虎將抱財娃：抱著翠玉白菜主題公仔娃娃

翱翔天機娃：抱著聯名彩繪機主題公仔娃娃

台灣虎航Ｘ國立故宮博物院A320 1:150紀念彩繪機模型：限定典藏模型





療癒小物新品都要買！

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看更多虎航Ｘ故宮聯名周邊

▲故宮聯名台灣虎航撲克牌精選古畫意境設計，親民價格140元就能入手，搭機殺時間或是聚會玩樂都超吸睛。(攝影：鄭雅之)

▲故宮聯名台灣虎航推出虎將貍奴化妝包寶藍色款，以古畫意境搭配實用收納設計，出門隨身攜帶展現滿滿文青質感。(攝影：鄭雅之)

▲小翠虎將棒棒糖融合故宮小翠與虎將可愛形象，銅板價100元即可輕鬆入手解味蕾的甜味驚喜。(攝影：鄭雅之)

▲台灣虎航X國立故宮博物院A320一比150紀念彩繪機模型，精準還原10大國寶飛上雲端的精緻細節，極具高空典藏價值。(攝影：鄭雅之)

▲虎將貍奴手機袋售價880元，將古畫貓咪與可愛虎將融合於質感布面設計，出門隨身背著輕鬆展現文青風采。(攝影：鄭雅之)