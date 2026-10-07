台北101國慶展演直擊！14分鐘600台無人機加高空煙火震撼夜空，這兩處最佳觀賞點免費卡位搶爆

2026台北101國慶展演於10月10日22：00震撼登場，14分鐘煙火與600台無人機交織極致視覺盛宴。資深編輯 李維唐 表示，今年無人機數量逼近信義區操作臨界值，加上低煙煙火技術，市府廣場與國父紀念館將是視覺效果最強的卡位首選。

一年一度最令人期待的雙十國慶夜空盛宴終於來了，2026台北101國慶展演將於10月10日22：00熱鬧登場，今年由台北101與台北市政府聯合舉辦、台新新光金控獨家贊助，帶來長達14分鐘的極致視覺饗宴。想要親眼感受煙火在頭頂炸開的震撼碰撞，或是捕捉600台無人機在夜空中劃出的璀璨光軌，絕對要提前做好功課。整場展演結合了高空煙火、無人機編隊與台北101建築燈光，從地面一路延伸到信義區夜空，閃耀奪目的光芒保證讓現場民眾尖叫聲不斷。

▲2025年夜空中用無人機排出充滿愛的方塊圖騰，璀璨光點在台北101身旁閃耀，市府廣場前聚集滿滿人潮，所有人抬頭仰望這一幕真的太浪漫。圖／台北101提供2025年資料畫面；窩客島整理 ▲台北101董事長賈永婕與團隊親臨現場帶頭比心讚聲！背景搭配著絕美高空煙火與夜空中可愛的比心熊熊無人機圖騰，滿滿的活力與時尚質感襲來。圖／台北101提供2025年資料畫面；窩客島整理

14分鐘煙火加無人機絕美大秀

今年的展演規格再次升級，整整14分鐘的演出分為三個精采階段，帶給全場觀眾層次豐富的感官刺激。活動由1分鐘的精彩序幕煙火拉開序幕，瞬間點亮信義區夜空，接著重頭戲登場，帶來長達10分鐘的無人機主秀，最後再以3分鐘的璀璨壓軸煙火畫下完美句點。這次無人機規模特別從去年的500台一口氣增加到600台，台北101董事長賈永婕表示，信義區高樓林立且建築密集，600台無人機已經逼近操作臨界值，團隊特別調整起飛地點與飛航方向，並結合網路熱門話題與年輕世代語言，在夜空排列出充滿力量的台灣精神圖騰。煙火部分特別採用低煙環保煙火技術，大幅減少煙霧遮蔽台北101建築立面的情況，讓現場親眼觀賞與拿手機拍照的視野變得無比清晰。

▲14分鐘完全無尿點的精彩大秀流程懶人包一次看！從1分鐘煙火震撼開場，再接10分鐘超強無人機主秀，最後以3分鐘壓軸煙火完美收尾，層次感爆棚讓人目不轉睛。圖／台北101提供；窩客島整理



最佳觀賞卡位地點推薦

今年不只要欣賞耀眼的煙火，還要同時把無人機編隊與台北101建築燈光一次收進視野裡，因此位置選擇至關重要。建議以台北101正北面且視野開闊的平地為首選，官方特別推薦台北市政府前廣場與國父紀念館兩大絕佳卡位點。位於新仁愛路與市府路周邊的台北市政府前廣場，距離台北101與無人機展演區非常近，能感受到煙火爆破時的微微震動感與無人機光影衝擊。國父紀念館則擁有廣闊腹地，視野完全無遮蔽，非常適合席地而坐，將台北101建築本體與夜空中的無人機編隊一同收入鏡頭中。若活動當晚受到強風或降雨等不可抗力因素影響導致無人機無法升空，節目將調整為純煙火展演。為維護安全，10月10日17：00至24：00特定區域禁止一般遙控無人機飛航，違者最高可處新台幣300,000元罰鍰。

▲卡位前先存這張！超詳細觀賞地點地圖把信義區路線標得超清楚，出站跟著腳印指標走就能輕鬆搶占最佳視野，連捷運出口管制時間都幫大家整理好了。圖／台北101提供；窩客島整理

捷運搭乘與散場攻略

10月10日當晚信義區非常熱鬧，除了台北101國慶展演外，還有市府升旗、寶可夢大遊行及大巨蛋演唱會，周邊人潮相當踴躍，強烈建議大家搭乘捷運等大眾運輸工具前往。捷運首選板南線，建議從市政府站或國父紀念館站下車後步行前往，散場時也比較容易順暢離場。特別需要注意的是，淡水信義線的台北101／世貿站並不建議作為進場首選，且該站4號出口將於21：40至22：30暫停開放，管制期間民眾可改由1、2、3、5號出口進出，千萬不要卡在最後一刻才擠進核心區。

▲低煙環保煙火在夜空中層層炸開，絢麗奪目的彩光花火把台北101襯托得極致華麗，現場陣陣爆破聲響帶來的臨場震撼感真的讓人起雞皮疙瘩。圖／台北101提供2025年資料畫面；窩客島整理



周邊交通管制細節

為了確保活動安全與順暢，台北101周邊道路將從21：00起分兩階段實施交通管制。第一階段為21：00至21：40，松壽路「市府－松智」、市府路「松壽－信義」、松智路「松壽－信義」、信義路「莊敬－松智」雙向，以及信義路「松智－松仁」往西等路段實施車輛只出不進。市府路「松高－松壽」段則封閉供民眾聚集觀賞。人行道部分，台北101與南山A21四周人行道、世貿市府路側人行道，以及台北101連通君悅、世貿、ATT、南山等空橋將進行行人勸離。第二階段為21：40至22：30，上述管制路段將全面禁止車輛通行，人行道與空橋也實施全面禁止通行。開車族特別注意，部分道路僅供特定停車場進出，包括松壽路「基隆－市府」供君悅酒店停車場往返，松廉路「松智－松壽路20巷」供南山微風與信義廣場停車場往返，周邊多個停車場皆會受到管制影響。

▲開車族與捷運族千萬要注意這張封路路線地圖！21：00起周邊道路分階段實施管制，從車輛只出不進到全面禁止通行，看懂時間與路段安排才能順暢進退不卡關。圖／台北101提供；窩客島整理

營業時間異動與線上直播

想要順便逛街的朋友請留意營業時間，10月10日當天台北101購物中心營業時間為11：00至21：30，台北101觀景台營業時間為10：00至21：00，觀景台最後售票時間為20：15，辦公大樓出入口則於18：00起實施管制。不想去現場擠人潮的民眾也別擔心，台北101將透過官方YouTube頻道提供空拍視角同步直播，透過鏡頭呈現高空視角的煙火與無人機光影秀，在家也能輕鬆享受無死角的視覺盛宴。

▲沒辦法衝現場擠人潮也完全不用遺憾，直接打開手機掃描 QR CODE 鎖定線上頻道，高空俯瞰視角加上音樂，在家窩在沙發上也能享受超震撼的雙十夜空視覺盛宴。圖／台北101提供；窩客島整理











2026 台北 101 國慶展演

活動主題： ONWARD TAIWAN 一起點亮台灣

活動日期： 2026 年 10 月 10 日（六）

展演時間： 22：00 開始，總長約 14 分鐘

展演地點： 台北世貿一館與台北君悅酒店上空

主辦單位： 台北 101、台北市政府

獨家贊助： 台新新光金控

14 分鐘展演三階段流程

第 1 分鐘： 序幕煙火（採用低煙環保煙火技術，減少煙霧遮蔽，建築立面更清晰）

中間 10 分鐘： 無人機主秀（規模由去年 500 台增至 600 台，於夜空排列台灣精神圖騰）

最後 3 分鐘： 壓軸煙火

官方推薦最佳觀賞點

台北市政府前廣場（新仁愛路 / 市府路周邊）： 距離 101 與無人機展演區最近，臨場震撼感強。建議搭乘捷運板南線至「市政府站」步行前往。

國父紀念館周邊： 腹地大、視野開闊，可同時將 101 建築本體與無人機編隊納入視野。建議搭乘捷運板南線至「國父紀念館站」步行前往。

交通與管制重要時間點

17：00 – 24：00： 特定區域禁止一般遙控無人機飛航（違者最高罰鍰新台幣 30 萬元）。

21：00 起： 第一階段道路車輛「只出不進」、市府路（松高－松壽）封閉供民眾聚集、四周人行道與空橋實施勸離。

21：40 – 22：30： 第二階段管制區全面禁止車輛與行人通行；捷運「台北 101／世貿站」4 號出口暫停開放（請改走 1、2、3、5 號出口）。

其他實用資訊

雨天備案： 若因強風或降雨等不可抗力因素導致無人機無法安全升空，節目將調整為純煙火展演。

線上直播： 台北 101 官方 YouTube 頻道將提供高空空拍視角同步直播。

國慶日當天營業時間異動

台北 101 購物中心：11：00 – 21：30

台北 101 觀景台：10：00 – 21：00（20：15 停止售票）

辦公大樓出入口：18：00 起實施管制

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