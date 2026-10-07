▲麗寶18歲以下免費！雙十連假全台「14大樂園優惠」懶人包，九族買票免費搭日月潭纜車

雙十連假本週登場！編輯王瀅瀅表示，還不知道要去哪的先參考這篇！

本週末即將迎來三天雙十連假，今年國慶連假期間，全台各大主題樂園紛紛祭出超吸睛的優惠方案，從門票折扣、身分證對對碰，到應景的萬聖節裝扮與軍警消專屬福利皆有。其中像是麗寶樂園推出18歲以下免費玩的超殺優惠；九族文化村不僅門票有折扣還直接贈送價值420元的日月潭纜車；而柳營尖山埤渡假村則祭出憑特定車票入園門票買一送一方案，絕對能讓大小朋友在連假玩得盡興又省荷包。

▲全台樂園雙十連假祭出門票優惠、身分證對對碰、壽星免費及交通折扣等超殺好康，讓大小朋友玩得盡興又省荷包。

1.野柳海洋世界

野柳海洋世界在十月份推出壽星專屬好康，凡當月壽星憑本人有效證件就可享有380元的優惠票價，另外姓名中有「妞字」的民眾憑證件更能直接免費入館，活動期間從2026年10月9日至10月11日止。

2.雲仙樂園

雲仙樂園針對10月10日生日的壽星祭出當天免費入園的貼心回饋，同行的親友也能享有最多4位的半價優待，讓壽星們在國慶日當天能和親朋好友一同歡樂共度佳節。

3.六福村主題遊樂園

六福村主題遊樂園在雙十連假期間推出雙十國慶碼599元的優惠方案，讓遊客能以划算的價格暢玩園區內的各項經典遊樂設施。

▲六福村主題遊樂園雙十連假推出599元優惠方案，能用比平常低廉許多的價格暢玩刺激設施。

4.尚順育樂世界

尚順育樂世界推出全館套票設施優惠價599元，同時身高未滿90公分的幼童也能免費遊玩，不過須由一位成人購票並持票陪同入場。

5.西湖渡假村

西湖渡假村在歡慶活慶日期間推出現場購票即加贈1名12歲以下兒童免費入園的活動，讓家庭出遊能省下不少門票開銷。

6.麗寶樂園

麗寶樂園在10月9日至10月11日推出18歲以下免費玩的國慶連假限定優惠，每名孩童需搭配一位現場購買園區全票899元。此外即日起至2026年底還有軍警消英雄優惠，現職警察、消防、義消、義交及現役軍人享單人優惠價1000元含門票加贈天空之夢搭乘券與300元禮券，或雙人優惠價1000元。

當月壽星在整個十月份也享有探索世界或馬拉灣門票650元及同行親友799元的專屬好客價。交通運輸則提供麗寶樂園渡假區免費接駁車包含后里線、朝馬線及園區內接駁線。

▲麗寶樂園10/9至10/11享18歲以下免費玩（需搭配全票899元），軍警消享單人或雙人1000元優惠。

7.九族文化村

九族文化村在10月9日至10月11日國慶連假期間推出門票880元的優惠價，並且直接贈送價值420元的當日日月潭纜車搭乘。同時也有結合南投客運的交通方案，購買九族文化村門票加台中到日月潭來回票只需1140元（原價 1460元），需向南投客運櫃台洽購。

▲九族文化村連假期間門票優惠880元，並直接贈送價值420元日月潭纜車搭乘。

8.柳營尖山埤渡假村

柳營尖山埤渡假村在十月份舉辦永續生活月活動，十月份搭乘永續運輸憑車票或四人以上共乘入園皆可享門票買一送一。10月9日至10月11日連假及10月24日至10月26日光復節連假期間，著萬聖節妝扮可享免門票入園，10月10日當天出生民眾也能免費入園。交通優惠方面搭乘新營客運黃3、黃4或台灣好行菱波官田線至園區可享兒童票價100元入園。

9.大路觀溫泉度假村

大路觀溫泉度假村在十月份推出國慶與萬聖節優惠活動，穿著國旗上衣或logo可購買250元優惠票，小朋友6至12歲也有集章換神祕禮物活動，COSPLAY變裝還能獲贈牧草與萌寵互動體驗。

▲大路觀溫泉度假村穿著國旗上衣或logo可購買250元優惠票，6至12歲兒童享集章活動。

10.綠舞莊園日式主題遊樂園

綠舞莊園日式主題遊樂園在10月9日至10月11日雙十連假期間推出身分證字號對中0、1、2三碼全中即享699元優惠票價的活動。

11.遠雄海洋公園

遠雄海洋公園的雙十連假優惠限於網路商城購買指定優惠券，入園時出示身分證經確認號碼內同時包含0、1、2三個數字即可享699元優惠，活動僅限連假三天。

▲遠雄海洋公園網路商城購票且身分證字號含0、1、2三碼，享699元優惠。

12.小墾丁渡假村

小墾丁渡假村推出官網訂房9折以及用餐9折的雙重優惠，讓民眾在連假期間安排住宿與餐飲時能享有實質折扣。

13.台東原生應用植物園

台東原生應用植物園在10月10日當天舉辦限定十元抽活動，身分證字號中含有10的民眾即可參與抽獎，最大獎項能讓當日用餐只要10元。

14.東勢林場遊樂區

東勢林場遊樂區在整個十月份推出國慶暨光復節優惠，配戴或穿著國旗裝並在門口拍照打卡可免費入園，歸國僑胞憑憑證免費入園且同行親屬160元。交通方面搭乘豐原客運209號公車入園可享60元優惠票價。

▲東勢林場遊樂區國慶期間穿國旗裝打卡免費入園，歸國僑胞同行親屬160元。

雙十連假樂園優惠

野柳海洋世界：10月壽星憑證380元，姓名有「妞」免費入館（10/9-10/11）。

雲仙樂園：10/10生日者免費入園，同行最多4位半價。

六福村主題遊樂園：雙十國慶碼599元。

尚順育樂世界：遊園券優惠599元，未滿90公分幼童免費。

西湖渡假村：現場購票加贈1名12歲以下兒童免費入園。

麗寶樂園：18歲以下免費玩（需搭配全票899元）、軍警消優惠、當月壽星優惠；提供麗寶樂園渡假區免費接駁車（后里線、朝馬線、園區內接駁線）。

九族文化村：門票880元贈日月潭纜車（10/9-10/11）；提供南投客運台中至日月潭來回票加門票1140元優惠方案。

柳營尖山埤渡假村：永續運輸或共乘門票買一送一、萬聖裝扮免費、10/10壽星免費；搭新營客運黃3、黃4或台灣好行享兒童票100元入園。

大路觀溫泉度假村：穿國旗裝250元優惠、兒童集章送禮物、COSPLAY送牧草。

綠舞莊園日式主題遊樂園：身分證含0、1、2三碼享699元優惠（10/9-10/11）。

遠雄海洋公園：網路商城購票且身分證含0、1、2三碼享699元（10/9-10/11）。 小墾丁渡假村：官網訂房9折、用餐9折。

台東原生應用植物園：10/10當日身分證有10可參加抽獎最大獎用餐10元。

東勢林場遊樂區：穿國旗裝打卡免費、僑胞憑證免費；搭乘豐原客運209號公車入園60元。





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