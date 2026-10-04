台北快閃店推薦9大必逛！華山牡蠣寶寶、帕比順順快閃店，雙十連假待室內爽逛

9大台北快閃店懶人包！編輯鄭亦庭表示：超夯華山牡蠣寶寶、帕比順順快閃店快跟上。
9大台北快閃店懶人包！不只在社群上掀起話題的牡蠣寶寶華山快閃店，近期多個IP推出台北快閃店可別錯過，包括華山帕比順順快閃店、即將於11月登場的Hello Kitty 台灣感性快閃店，也有鋼之鍊金術師快閃店、飛天小女警 X 熊熊遇見你三創快閃店等，而松菸小熊維尼100週年快閃店、台北100%哆啦 A 夢櫻花節則即將在10/11結束，窩客島整理9大台北快閃店清單，近日快安排行程朝聖。
台北快閃店推薦必逛：華山牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店牡蠣寶寶快閃店台北站在華山！迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》「牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店」將於9月25日進駐華山文創園區，現場重現愛麗絲英式午茶、牡蠣寶寶打卡區，並首度推出2米大巨型珍珠球池，打造60坪沉浸式空間，現場超過200款台灣首發、日本直送周邊，滿額再送台北首發鑰匙圈，快來華山把牡蠣寶寶帶回家。
牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店-台北站活動地點：華山1914文化創意產業園區中7A館(臺北市中正區梅花里八德路一段1號)
活動日期：2026年9月25日(五)~ 10月18日(日)
開放時間：11:00 ~19:00
*10月18日最後營業日為11:00~17:00
全文介紹：牡蠣寶寶快閃華山！牡蠣寶寶養殖中心台北站送周邊，200款牡蠣寶寶周邊一次看
台北快閃店推薦必逛：帕比順順水果派對華山快閃店、瑪芬角落華山快閃店SUNSUN華山快閃店！深受粉絲喜愛的人氣角色帕比順順PUPPET SUNSUN，將於9月19日至10月12日在台北華山文創園區中5B館推出全新企劃「PUPPET SUNSUN POPUP SHOP Fruits Party」快閃店，現場打造繽紛水果SUNSUN打卡場景，並開賣近70款台灣限定SUNSUN周邊、日本直送限量商品，此外，現場同時有瑪芬角落快閃店，讓粉絲們雙主題打卡造景、周邊一次買。
PUPPET SUNSUN POPUP SHOP Fruits Party 快閃店、瑪芬角落華山快閃店 活動資訊活動展期：2026年9月19日(六)至10月12日(一)
營業時間：每日11:00 – 19:00(18:30 停止入場)
活動地點：華山1914文化創意產業園區 中5B館(台北市中正區八德路一段1號)
入場方式：免費入場
購買規範：每人每款官方限定帕比順順絨毛娃娃限購 1 隻，現場數量有限，售完為止
注意事項：現場僅提供現金支付與信用卡結帳
全文介紹：SUNSUN華山快閃店！帕比順順水果派對快閃店70款周邊必買，SUNSUN娃娃限量搶
台北快閃店推薦必逛：飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店飛天小女警X熊熊遇見你快閃店！飛天小女警這次與熊熊遇見你聯名，即日起至10月28日在台北三創園區一樓登場，現場打造戴著熊熊連帽的飛天小女警、飛天小女警夾娃娃機等7大拍照打卡點，同時推出超過百款全新周邊，以「花花X大大」、「泡泡X胖達」及「毛毛X阿極」3款組合設計，飛天小女警、熊熊遇見你的粉絲們絕對要衝三創快閃店。
《飛天小女警 X 熊熊遇見你》三創快閃店活動日期：2026/9/24-10/28
活動地點：台北三創生活園區一樓(臺北市中正區正守里市民大道三段2號)
營業時間：11:00-21:30
全文介紹：熊熊飛天小女警娃娃超萌！飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店新周邊，迷你手燈要收
台北快閃店推薦必逛：鋼之鍊金術師快閃店鋼之鍊金術師快閃店來了！日本人氣動漫《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》開播17年仍是動漫迷心中的經典神作，這次《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》、《劇場版 鋼之鍊金術師 嘆息之丘的聖星》重返電影院上映，更在北中南威秀影城推出期間限定商售區，現場近50款全新鋼鍊周邊商品，讓鐵粉看完電影後直接衝鋼鍊快閃店大買一波。
《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區日期：2026年10月2日~2026年11月1日
地點：台北京站威秀影城(台北市大同區市民大道一段209號5樓)
營業時間：週一至週四12:00-20:00、週五至週日11:30-20:30
全文介紹：鋼之鍊金術師快閃店！50款鋼鍊周邊新品、3大打卡點，北中南威秀快閃店登場
台北快閃店推薦必逛：咒術迴戰快閃店咒術迴戰快閃店在東門永康街！日本人氣動漫《咒術迴戰》手遊《咒術迴戰：幻影夜行》即日起於凱岩咖啡永康店推出期間限定快閃店，現場打造虎杖悠仁、五條悟等西裝造型人形立牌打卡點，更推出多款限定周邊，滿額還送印章壓克力立牌特典，咒術迷快衝永康街咒術迴戰快閃店朝聖打卡、買周邊。
《咒術迴戰 幻影夜行》× Cayenne Café 期間限定快閃店 活動資訊活動地點：Cayenne Café凱岩咖啡永康店(台北市大安區金華街243巷27號)
活動期間：即日起－2026/10/11(日)
營業時間：11:00－20:00
全文介紹：咒術迴戰快閃店在永康街！咒術迴戰限定周邊滿額送特典，五條悟立牌打卡點必拍
台北快閃店推薦必逛：天線寶寶快閃店天線寶快閃信義區！天線寶寶快閃店於10月7日至11月8日在新光三越台北信義新天地A9館登場，丁丁、迪西、拉拉、小波與吸塵器諾諾全員到齊，打造六大天線寶寶打卡點，現場更推出近40款限定周邊，包含「盲抽彩虹絨毛吊飾」、自拍神器「凸面鏡」與超可愛的天線寶寶浴巾斗篷、絨毛面紙套，粉絲們10月7日就準時衝信義區天線寶寶快閃店。
天線寶寶信義快閃店活動日期：10月7日至11月8日
活動地點：新光三越 台北信義新天地 A9 9F 宴會展演館
營業時間：週日至週四 11:00-21:30、週五六 11:00-22:00
台北快閃店推薦必逛：Hello Kitty台灣感性華山快閃店11月登場拍出台灣感性Hello Kitty！三麗鷗這次將Hello Kitty帶進台灣街頭，推出全新企劃《Hello Kitty 台灣感性》，讓Hello Kitty與台灣紅綠燈、懷舊冰菓室合影，系列企劃包括攝影作品募集、人氣創作者影像，甚至會出專屬主題曲，更將於11月9日至12月12日集結於華山文化創意產業園區，打造期間限定實體快閃店，讓Kitty粉絲朝聖。
Hello Kitty 台灣感性快閃店活動日期：11月9日至12月12日
活動地點：華山文化創意產業園區5B鍋爐室
營業時間：11:00~19:00(首日營業時間15:00~19:00)
全文介紹：拍Hello Kitty台灣感性照！Hello Kitty台灣感性華山快閃店，抽三麗鷗周邊
台北快閃店推薦必逛：100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 松菸快閃店哆啦A夢櫻花節快閃台北松菸！100%哆啦A夢櫻花節 in 台北快閃店將即日起至10月11日於松山文創園區免費入場，松菸哆啦A夢快閃店以日本限定「櫻花哆啦A夢」為核心主題，不僅打造浪漫的櫻花小屋造景，更一口氣帶來28款全新櫻花節限定哆啦A夢周邊新品，櫻花哆啦A夢絨毛吊飾、櫻花哆啦A夢抱枕全要收，哆啦A夢鐵粉快到松菸打卡、買櫻花哆啦。
100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 活動資訊
快閃地點：松山文創園區 北向製菸工廠東側
快閃期間：即日起~10/11
開放時間：10:00 – 18:00
票務資訊：免費入場
全文介紹：松菸櫻花哆啦要收！台北100%哆啦A夢櫻花節免費入場，28款限定哆啦周邊搶先看。
台北快閃店推薦必逛：小熊維尼100週年松菸快閃店維尼粉衝松菸小熊維尼快閃店！自1926年登場的《小熊維尼》繪本邁入100週年，這次特別在台北松菸推出「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店，即日起至10月11日都能免費逛，展區打造經典繪本風小熊維尼，以及手稿拍照區、小熊維尼打卡點，更有小熊維尼玩偶、自選粒粒公仔等超過300款全台首發的全新限定周邊，暑假快衝松菸小熊維尼快閃店買爆。
小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店 活動資訊
展覽期間：即日起至10月11日（日）止
展覽地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠西側
營業時間：週一～週日（含國定例假日）10:00～18:00
票價資訊：免費入場
全文介紹：松菸小熊維尼快閃店！小熊維尼100週年快閃店送周邊，超過300款周邊新品搶先看。
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