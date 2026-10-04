9大台北快閃店懶人包！編輯鄭亦庭表示：超夯華山牡蠣寶寶、帕比順順快閃店快跟上。

9大台北快閃店懶人包！不只在社群上掀起話題的牡蠣寶寶華山快閃店，近期多個IP推出台北快閃店可別錯過，包括華山帕比順順快閃店、即將於11月登場的Hello Kitty 台灣感性快閃店，也有鋼之鍊金術師快閃店、飛天小女警 X 熊熊遇見你三創快閃店等，而松菸小熊維尼100週年快閃店、台北100%哆啦 A 夢櫻花節則即將在10/11結束，窩客島整理9大台北快閃店清單，近日快安排行程朝聖。



▲台北快閃店推薦9大必逛！華山牡蠣寶寶、帕比順順快閃店，雙十連假待室內爽逛。(攝影：鄭亦庭)





台北快閃店推薦必逛：華山牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店

牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店-台北站

▲牡蠣寶寶華山快閃店！超過200款牡蠣寶寶主題周邊商品，新尺寸牡蠣寶寶娃娃新品推薦必買。(攝影：鄭亦庭)





台北快閃店推薦必逛：帕比順順水果派對華山快閃店、瑪芬角落華山快閃店

PUPPET SUNSUN POPUP SHOP Fruits Party 快閃店、瑪芬角落華山快閃店 活動資訊

▲SUNSUN必買！官方限定帕比順順絨毛娃娃開賣，每人限購1隻。(攝影：鄭亦庭)

台北快閃店推薦必逛：飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店

《飛天小女警 X 熊熊遇見你》三創快閃店

▲飛天小女警X熊熊遇見你三創快閃店即日起至10月28日，超過百款全新周邊一次逛。(攝影：鄭亦庭)





台北快閃店推薦必逛：鋼之鍊金術師快閃店

《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區

▲配合鋼之鍊金術師劇場版重映，北中南威秀推出期間限定商售區，近50款全新鋼鍊周邊。





台北快閃店推薦必逛：咒術迴戰快閃店

《咒術迴戰 幻影夜行》× Cayenne Café 期間限定快閃店 活動資訊

▲咒術迴戰快閃店打卡點！造虎杖、伏黑、釘崎、五條悟立牌打卡點必拍，(攝影：鄭亦庭)





台北快閃店推薦必逛：天線寶寶快閃店

天線寶寶信義快閃店

▲天線寶寶快閃店在信義A9館！近40款限定周邊、6大打卡點於10/7登場，天線寶寶絨毛面紙套超可愛。





咒術迴戰快閃店在東門永康街！日本人氣動漫《咒術迴戰》手遊《咒術迴戰：幻影夜行》即日起於凱岩咖啡永康店推出期間限定快閃店，現場打造虎杖悠仁、五條悟等西裝造型人形立牌打卡點，更推出多款限定周邊，滿額還送印章壓克力立牌特典，咒術迷快衝永康街咒術迴戰快閃店朝聖打卡、買周邊。活動地點：Cayenne Café凱岩咖啡永康店(台北市大安區金華街243巷27號)活動期間：即日起－2026/10/11(日)營業時間：11:00－20:00全文介紹： 咒術迴戰快閃店在永康街！咒術迴戰限定周邊滿額送特典，五條悟立牌打卡點必拍 天線寶快閃信義區！天線寶寶快閃店於10月7日至11月8日在新光三越台北信義新天地A9館登場，丁丁、迪西、拉拉、小波與吸塵器諾諾全員到齊，打造六大天線寶寶打卡點，現場更推出近40款限定周邊，包含「盲抽彩虹絨毛吊飾」、自拍神器「凸面鏡」與超可愛的天線寶寶浴巾斗篷、絨毛面紙套，粉絲們10月7日就準時衝信義區天線寶寶快閃店。活動日期：10月7日至11月8日活動地點：新光三越 台北信義新天地 A9 9F 宴會展演館營業時間：週日至週四 11:00-21:30、週五六 11:00-22:00

台北快閃店推薦必逛：Hello Kitty台灣感性華山快閃店11月登場

Hello Kitty 台灣感性快閃店

▲Hello Kitty台灣感性華山快閃店！Hello Kitty台灣感性攝影活動，抽三麗鷗周邊。





台北快閃店推薦必逛：100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 松菸快閃店

100%哆啦A夢櫻花節 in 台北 活動資訊

快閃地點：松山文創園區 北向製菸工廠東側

快閃期間：即日起~10/11

開放時間：10:00 – 18:00

票務資訊：免費入場





全文介紹：松菸櫻花哆啦要收！台北100%哆啦A夢櫻花節免費入場，28款限定哆啦周邊搶先看。



▲櫻花哆啦A夢要收！台北100%哆啦A夢櫻花節快閃店7月10日起在松菸免費入場，28款限定哆啦A夢周邊搶先看。(攝影：鄭亦庭)





台北快閃店推薦必逛：小熊維尼100週年松菸快閃店

維尼粉衝松菸小熊維尼快閃店！自1926年登場的《小熊維尼》繪本邁入100週年，這次特別在台北松菸推出「小熊維尼 友你相繪」100週年限定快閃店，即日起至10月11日都能免費逛，展區打造經典繪本風小熊維尼，以及手稿拍照區、小熊維尼打卡點，更有小熊維尼玩偶、自選粒粒公仔等超過300款全台首發的全新限定周邊，暑假快衝松菸小熊維尼快閃店買爆。

小熊維尼 友你相繪100週年限定快閃店 活動資訊

展覽期間：即日起至10月11日（日）止

展覽地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠西側

營業時間：週一～週日（含國定例假日）10:00～18:00

票價資訊：免費入場



全文介紹：松菸小熊維尼快閃店！小熊維尼100週年快閃店送周邊，超過300款周邊新品搶先看。



▲松菸小熊維尼快閃店！小熊維尼100週年限定快閃店即日起至10/11，推出超過300款周邊新品。(攝影：鄭亦庭)

人氣IP新聯名也要跟上

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