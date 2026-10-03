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鋼之鍊金術師快閃店！50款鋼鍊周邊新品、3大打卡點，北中南威秀快閃店登場

鋼之鍊金術師鋼鍊台北快閃店快閃店
2026-10-03 17:30文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:木棉花、WeTrust
編輯 鄭亦庭

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鋼之鍊金術師快閃店！近50款鋼鍊周邊新品必買搶先看，編輯鄭亦庭表示：買鋼鍊電影套票還送壓克力公仔杯！

鋼之鍊金術師快閃店來了！日本人氣動漫《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》開播17年仍是動漫迷心中的經典神作，這次《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》、《劇場版 鋼之鍊金術師 嘆息之丘的聖星》重返電影院上映，更在北中南威秀影城推出期間限定商售區，現場近50款全新鋼鍊周邊商品，讓鐵粉看完電影後直接衝鋼鍊快閃店大買一波。

▲日本經典動漫《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》快閃店於北中南威秀影城登場。
▲日本經典動漫《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》快閃店於北中南威秀影城登場。
▲配合鋼之鍊金術師劇場版重映，北中南威秀推出期間限定商售區，近50款全新鋼鍊周邊。
▲配合鋼之鍊金術師劇場版重映，北中南威秀推出期間限定商售區，近50款全新鋼鍊周邊。

鋼鍊迷必拍三大打卡點

一到鋼鍊快閃店店內就能看見愛力克兄弟並肩現身的「動畫主視覺」，櫃檯後方「人物視覺圖」則集結伊茲米、馬斯坦古與霍恩海姆等角色，鋼鍊快閃店外還有氣勢滿滿的「鍊成陣背景牆」，人體鍊成陣坐鎮中央，兩側搭配愛力克兄弟、馬斯坦古與霍克愛，讓粉絲們可以站在人體鍊成陣前拍照打卡。
▲鋼之鍊金術師快閃店三大打卡點！動畫主視覺、鍊成陣背景牆等打卡點粉絲必拍。
▲鋼之鍊金術師快閃店三大打卡點！動畫主視覺、鍊成陣背景牆等打卡點粉絲必拍。

近50款全新鋼鍊周邊新品

這次鋼鍊快閃店推出近50款全新周邊，包括適合放在辦公室裡的杯墊，共有4款木杯墊、4款夜光流沙杯墊、4款陶瓷杯墊與4款金屬杯墊，從鍊成陣紋樣、馬斯坦古火焰鍊花紋，讓粉絲們直接選擇障礙，也有動畫主視覺L 夾收納，另外，鐵粉必收6款盲抽立牌，愛力克兄弟童年鑽研鍊金術、火光下並肩等立牌，擺在辦公桌上、家裡都很適合。
▲鋼鍊快閃店推出鋼之鍊金術師盲抽立牌，共6款造型粉絲們直接抽爆。
▲鋼鍊快閃店推出鋼之鍊金術師盲抽立牌，共6款造型粉絲們直接抽爆。

鋼之鍊金術師威秀快閃店周邊新品

不只辦公室實用周邊，鋼鍊周邊新品也推出黑色T恤，以愛力克兄弟、國家軍及人造人陣營3個主題，背面還印有角色剪影、陣營元素，搭配有著Q版造型與蛇十字圖騰的4款造型側背包，讓動漫迷日常穿搭也能滿滿鋼鍊，此外，也有4款ID卡套、6款盲抽徽章等鋼鍊周邊新品，鋼鍊迷看完鋼鍊劇場版，就來威秀鋼鍊快閃店買周邊。
▲鋼鍊快閃店近50款全新周邊，4款鋼鍊角色ID卡套超實用。
▲鋼鍊快閃店近50款全新周邊，4款鋼鍊角色ID卡套超實用。
▲鋼鍊快閃店開賣多款主題杯墊，包含夜光流沙、金屬與木質樣式，滿足鋼鍊迷收藏慾。
▲鋼鍊快閃店開賣多款主題杯墊，包含夜光流沙、金屬與木質樣式，滿足鋼鍊迷收藏慾。

鋼之鍊金術師電影套餐與特典要收藏

威秀影城推出售價459元的「鋼之鍊金術師：香巴拉的征服者」電影套餐，包含中份爆米花、中杯飲料、熱食，以及壓克力公仔杯，讓粉絲們看完電影還能收穫公仔杯，鋼鍊粉來看電影直接買電影套餐，另外，電影上映第二週特典，只要在上映戲院購買10月1日至10月7日電影票，即有機會獲得A3尺寸「電影限定海報愛力克兄弟款」乙張。
▲鋼鍊粉看劇場版！買鋼鍊電影套餐，直接獲得隨機1款壓克力公仔杯。
▲鋼鍊粉看劇場版！買鋼鍊電影套餐，直接獲得隨機1款壓克力公仔杯。
▲「鋼之鍊金術師：香巴拉的征服者」上映第二週特典，A3尺寸「電影限定海報愛力克兄弟款」限量發送。
▲「鋼之鍊金術師：香巴拉的征服者」上映第二週特典，A3尺寸「電影限定海報愛力克兄弟款」限量發送。

《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區

日期：2026年10月2日~2026年11月1日
地點：台北京站威秀影城、台中 iFG 遠雄廣場威秀影城、高雄大遠百威秀影城
營業時間：週一至週四12:00-20:00、週五至週日11:30-20:30

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