鋼之鍊金術師快閃店！50款鋼鍊周邊新品、3大打卡點，北中南威秀快閃店登場

鋼之鍊金術師快閃店！近50款鋼鍊周邊新品必買搶先看，編輯鄭亦庭表示：買鋼鍊電影套票還送壓克力公仔杯！
鋼之鍊金術師快閃店來了！日本人氣動漫《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》開播17年仍是動漫迷心中的經典神作，這次《劇場版 鋼之鍊金術師 香巴拉的征服者》、《劇場版 鋼之鍊金術師 嘆息之丘的聖星》重返電影院上映，更在北中南威秀影城推出期間限定商售區，現場近50款全新鋼鍊周邊商品，讓鐵粉看完電影後直接衝鋼鍊快閃店大買一波。
鋼鍊迷必拍三大打卡點一到鋼鍊快閃店店內就能看見愛力克兄弟並肩現身的「動畫主視覺」，櫃檯後方「人物視覺圖」則集結伊茲米、馬斯坦古與霍恩海姆等角色，鋼鍊快閃店外還有氣勢滿滿的「鍊成陣背景牆」，人體鍊成陣坐鎮中央，兩側搭配愛力克兄弟、馬斯坦古與霍克愛，讓粉絲們可以站在人體鍊成陣前拍照打卡。
近50款全新鋼鍊周邊新品這次鋼鍊快閃店推出近50款全新周邊，包括適合放在辦公室裡的杯墊，共有4款木杯墊、4款夜光流沙杯墊、4款陶瓷杯墊與4款金屬杯墊，從鍊成陣紋樣、馬斯坦古火焰鍊花紋，讓粉絲們直接選擇障礙，也有動畫主視覺L 夾收納，另外，鐵粉必收6款盲抽立牌，愛力克兄弟童年鑽研鍊金術、火光下並肩等立牌，擺在辦公桌上、家裡都很適合。
鋼之鍊金術師威秀快閃店周邊新品不只辦公室實用周邊，鋼鍊周邊新品也推出黑色T恤，以愛力克兄弟、國家軍及人造人陣營3個主題，背面還印有角色剪影、陣營元素，搭配有著Q版造型與蛇十字圖騰的4款造型側背包，讓動漫迷日常穿搭也能滿滿鋼鍊，此外，也有4款ID卡套、6款盲抽徽章等鋼鍊周邊新品，鋼鍊迷看完鋼鍊劇場版，就來威秀鋼鍊快閃店買周邊。
鋼之鍊金術師電影套餐與特典要收藏威秀影城推出售價459元的「鋼之鍊金術師：香巴拉的征服者」電影套餐，包含中份爆米花、中杯飲料、熱食，以及壓克力公仔杯，讓粉絲們看完電影還能收穫公仔杯，鋼鍊粉來看電影直接買電影套餐，另外，電影上映第二週特典，只要在上映戲院購買10月1日至10月7日電影票，即有機會獲得A3尺寸「電影限定海報愛力克兄弟款」乙張。
《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》期間限定商售區日期：2026年10月2日~2026年11月1日
地點：台北京站威秀影城、台中 iFG 遠雄廣場威秀影城、高雄大遠百威秀影城
營業時間：週一至週四12:00-20:00、週五至週日11:30-20:30
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