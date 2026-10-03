勝政炸豬排切開竟是玫瑰粉紅！噶瑪蘭黑豬珍稀TORO里肌一頭僅約10至12片登場

豬排切開後的粉嫩肉芯成為這次最大亮點。資深美食旅遊編輯李維唐表示，勝政這次從約8天低溫熟成、精準控溫到珍稀TORO里肌，把食材部位與製程特色都變成值得關注的看點。

勝政炸豬排控有新口味要追了，這次不只把豬排炸出誘人的「玫瑰粉紅」粉嫩肉芯，更一次解鎖宜蘭噶瑪蘭黑豬珍稀TORO里肌。即日起於勝政大直美麗華店、天母店、林口店及台中中友店開賣，「噶瑪蘭黑豬TORO里肌豬排套餐」590元、「噶瑪蘭黑豬中份里肌豬排套餐」460元，從切開後粉嫩多汁的肉芯、金黃酥鬆麵衣，到TORO里肌入口化開的豐潤脂香，這波就是要讓愛吃豬排的人從外皮一路吃到肉質差異。

▲3款噶瑪蘭黑豬豬排一次排開，從棒腰內、腰內到TORO里肌都能看到金黃酥脆麵衣與粉嫩肉芯，想吃細嫩、厚實還是油脂豐潤，就看今天是哪一派。圖／勝政提供；窩客島整理



勝政玫瑰粉紅炸豬排登場！粉嫩肉芯不是少炸幾分鐘

炸豬排一刀切下去，最先讓人移不開目光的就是粉嫩玫瑰色肉芯，外層還維持金黃酥脆，看起來就和一般炸到全熟色澤的豬排很不一樣。勝政這次主打的「玫瑰粉紅炸豬排」，並不是單純縮短油炸時間，而是從肉品來源、冷鏈管理、熟成到油溫控制一路掌握，希望同時留下外酥、內嫩與多汁3種口感。

這次升級製程的不只有靜岡勝政日式炸豬排，慕里諾國際餐飲集團旗下「伊勢路勝勢日式豬排」與「かつ丼屋勝急」也同步升級炸豬排製程，從肉品熟成、精準控溫到油炸設備全面調整，讓過去較常出現在日本高端豬排名店的粉嫩切面，也能成為台灣吃豬排時的新選擇。



宜蘭噶瑪蘭黑豬低溫熟成約8天！240天飼養養出細緻脂香

▲低溫慢炸後再用大火「搶酥」，起鍋時整塊豬排已經炸成誘人的金黃「狐狸色」，油滴緩緩落下，光看酥脆麵衣就讓人忍不住想咬一口。圖／勝政提供；窩客島整理

粉嫩肉芯要好吃，豬肉本身才是關鍵。勝政選用宜蘭噶瑪蘭黑豬，與日本鹿兒島黑豚同為英國盤克夏Berkshire黑豬品種，採低密度飼養，還有1天洗澡2次的照料方式，飼料加入益生菌、酒糟與巧克力等，整體飼養期長達240天。由於飼養成本較高且養成不易，每月僅進行2次屠宰，產量相對稀少。

從屠宰、運送到進入餐廳廚房，肉品全程都在嚴密監控的冷鏈環境下運送，主廚團隊再按照不同部位進行約8天低溫熟成。時間慢慢把肉質與油脂風味拉出來，也替後續掌握玫瑰粉紅熟度打好基礎，讓切面好看的同時，真正入口還能吃到黑豬本身的脂香、甘甜與肉汁。

▲棒腰內一切開就是漂亮的玫瑰粉紅色，外層麵衣炸得酥鬆金黃，裡頭則保留厚實又細嫩的肉感，光看切面就讓人想立刻開吃。圖／勝政提供；窩客島整理



百萬級遠赤外線油炸機上場！精準控溫把肉汁留在粉嫩肉芯

想把豬排炸到外皮酥脆、肉芯柔嫩，火候差一點，口感就可能完全不同。為了讓玫瑰粉紅炸豬排的品質更加穩定，集團升級導入價格媲美百萬轎車的「遠赤外線油炸機」，利用穩定熱能深入肉質中心，縮短高溫油炸時間並精準控制熟度。

這套控溫方式要留下的，正是切開豬排時最誘人的瞬間。金黃外衣包住粉嫩肉芯，酥炸過程中盡量鎖住黑豬本身的油脂與肉汁，咬下先是外層酥脆，接著轉為柔嫩多汁的肉感，噶瑪蘭黑豬原本帶有的脂香與甘甜也跟著在嘴裡散開。

▲玫瑰粉紅豬排最迷人的瞬間就是這一刀，金黃麵衣切開後露出均勻粉嫩肉芯，酥脆外層與柔嫩豬肉形成超有感的口感反差。圖／勝政提供；窩客島整理

低溫慢炸再大火搶酥！金黃狐狸色麵衣爽脆不油膩

豬排外皮同樣有講究。完成低溫熟成後，黑豬肉會裹上日本進口新鮮麵包粉，先用低溫慢炸讓熱度均勻進入肉芯，同時減少肉汁流失，準備起鍋前再轉大火「搶酥」，迅速逼出麵衣多餘油脂，讓外層炸出金黃酥脆的「狐狸色」。

一低一高的溫度控制，也讓一口豬排出現更明顯的口感反差。先碰到的是輕盈酥鬆、不顯油膩的麵衣，接著才是柔嫩肉質與豐沛肉汁，金黃色外層包著玫瑰粉嫩肉芯，光從切面就能看出這次勝政想呈現的特色。

▲豬排下鍋前先裹上滿滿日本進口新鮮麵包粉，蓬鬆麵衣碰上熱油後逐漸酥化，也是入口能吃到輕盈酥鬆口感的重要一步。圖／勝政提供；窩客島整理



噶瑪蘭黑豬TORO里肌一頭僅約10至12片！590元解鎖珍稀部位

這波新品真正值得豬排控注意的，就是「噶瑪蘭黑豬TORO里肌豬排套餐」，售價590元。TORO里肌和瘦肉比例較高、口感偏紮實的大里肌不同，取自靠近豬頸前段的珍稀部位，最大特色就是油脂分布豐富，肉面能看見漂亮的雪花紋理，而且一頭豬約僅能切出10至12片。

熟成後再經過酥炸，TORO里肌豐沛的油脂會在入口後逐漸化開，脂香甘甜濃郁，肉質卻維持細緻柔嫩，原始資料形容甚至能輕咬斷開，並帶有幾分近似牛肉的口感層次。外面包著爽脆麵衣，裡面則是雪花油脂交織粉嫩肉質，喜歡油脂香氣與柔嫩口感的人，這塊就是這次新品中最值得留意的部位。

▲TORO里肌的雪花油脂就是最大亮點，粉嫩肉芯夾著豐潤油脂，再配上炸到金黃蓬鬆的麵衣，視覺上就能感受到和一般里肌不同的厚實感。圖／勝政提供；窩客島整理

噶瑪蘭黑豬中份里肌460元！厚實Q彈派就選這一款

如果吃豬排更在意大口咬肉的厚實感，「噶瑪蘭黑豬中份里肌豬排套餐」售價460元，走的就是另一條路線。厚實里肌保留濃郁肉汁與Q彈口感，肉質彈嫩卻不韌，搭配外層酥鬆輕盈的金黃麵衣，入口爽脆又不顯油膩，更直接凸顯噶瑪蘭黑豬本身的肉香與鮮甜。

同樣一塊噶瑪蘭黑豬，換個部位就是完全不同的吃法。TORO里肌著重豐富雪花油脂、甘甜脂香與細嫩肉質，中份里肌則把厚實肉感與Q彈咬勁拉到前面，這次2款新品剛好讓不同豬排派系都能找到自己偏好的口感。

▲腰內豬排把柔嫩口感直接寫在切面上，粉嫩肉芯被酥脆麵衣完整包住，一口咬下先酥後嫩，喜歡細緻肉感的豬排控很難不被吸引。圖／勝政提供；窩客島整理







靜岡勝政日式炸豬排 新品上市

開賣時間：即日起開賣

指定販售分店：勝政大直美麗華店、勝政天母店、勝政林口店、勝政台中中友店（共4家分店）

新品亮點：

「玫瑰粉紅炸豬排」技術升級：引進媲美百萬轎車等級的「遠赤外線油炸機」，精準控溫鎖住肉汁，呈現誘人粉嫩切面。

嚴選在地頂級食材：選用宜蘭「噶瑪蘭黑豬」（英國盤克夏品種），採低密度飼養240天、全程冷鏈傳遞並經歷8天低溫熟成。

解鎖珍稀部位：推出一頭豬僅能切出10至12片的TORO里肌部位。

噶瑪蘭黑豬TORO里肌豬排套餐

套餐售價：590元

風味特色：取自靠近豬頸前段的珍稀部位，一頭豬僅能切出10至12片。帶有漂亮雪花般的油脂紋理，口感極致細嫩柔嫩、入口即化，帶有甘甜濃郁的脂香與接近頂級牛肉的層次感。

販售分店：勝政美麗華店、天母店、林口店、台中中友店

噶瑪蘭黑豬中份里肌豬排套餐

套餐售價：460元

風味特色：保留濃郁肉汁與Q彈口感，肉質紮實彈嫩不顯柴韌，搭配爽脆麵衣，能品嚐到黑豬肉最純粹的鮮甜風味。

販售分店：勝政美麗華店、天母店、林口店、台中中友店

噶瑪蘭黑豬棒腰內豬排套餐

套餐售價：520元

風味特色：選用腰內精華部位，肉質細嫩無油花，口感極致軟嫩多汁。

販售分店：勝政美麗華店、天母店、林口店

噶瑪蘭黑豬中份腰內豬排套餐

套餐售價：460元

風味特色：經典腰內部位，質地柔嫩且鮮美多汁。

販售分店：勝政美麗華店、天母店、林口店

噶瑪蘭黑豬厚切里肌豬排套餐

套餐售價：540元

風味特色：厚切大份量，口感紮實且富有嚼勁，滿足追求飽足感的饕客。

販售分店：勝政美麗華店、天母店、林口店、台中中友店

除了勝政玫瑰粉紅炸豬排，近期還有哪些期間限定美食與秋季新品值得趁檔期開吃？

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