毛孩看起來健康不代表沒事！法國皇家祭500元健檢券，7歲以上再領熟齡照護指南

毛孩照吃照玩，不代表身體沒有潛在異常。資深編輯李維唐表示，飼主最容易忽略的正是沒有明顯症狀的健康變化，定期健檢與留下健康紀錄，才能更早掌握毛孩不同年齡階段的身體狀況。

家有毛孩的飼主先把這波健檢好康收下。法國皇家「健檢及早，相伴到老」活動10月1日正式開跑，今年串聯全台逾260間合作動物醫院，只要加入法國皇家官方LINE帳號「royal.canin」，就能領取500元健檢折價券，完成健檢與營養評估後，還可獲得獸醫推薦營養配方1包。家中如果有7歲以上熟齡貓犬，今年還首度加碼「熟齡毛孩照護指南」，從健康自評到老齡照護重點一次整理，讓平常看似活蹦亂跳的毛孩，也能透過定期檢查提早掌握身體變化。

▲毛孩每天吃得下又跑得動，也別忘了定期確認健康狀況。從成年到熟齡、老齡，隨著年紀增加調整健檢頻率，才能持續掌握身體變化。圖／法國皇家提供；窩客島整理



貓狗看起來健康就不用健檢？5大潛在問題初期可能不明顯

每天照常吃飯、跑跳，甚至看到零食還會立刻衝過來，可能是不少飼主判斷毛孩健康的日常方式，但外觀看起來有精神，不代表身體裡沒有正在發生的變化。興沛動物醫院許傳忠院長指出，貓犬容易被忽略的5大潛在問題包括心臟、腎臟、腫瘤、肥胖與關節，疾病初期往往不明顯，像是飲水量或排尿增加、食慾不振、活動力下降及體重減輕，都可能被誤以為只是正常老化。

健檢的意義也不只是等到身體不舒服後找疾病，而是趁毛孩狀態穩定時建立自己的健康基準。依活動新聞稿引用的照護建議，成年貓犬建議每年健檢1次，熟齡貓犬每年1至2次，老齡貓犬則建議固定每年2次。當體重、血液數值或其他健康狀態日後產生變化，獸醫師就能透過過往紀錄進一步比較，而不是等到明顯食慾下降或精神變差後才開始追查。

每5隻老齡貓約3隻檢出異常，沒症狀也可能藏著健康警訊

另一個常見想法，是等毛孩年紀大了再開始健檢。新聞稿引用IDEXX分析數據指出，即使外觀看似健康的貓犬，接受健檢後仍可能發現潛在異常，其中成貓檢出異常比例約20％，相當於每5隻約有1隻，到了老齡貓則提高至60％，相當於每5隻約有3隻。對每天生活在一起的飼主來說，毛孩還能吃、還能玩，確實很容易讓人放下戒心，但部分健康變化未必會立即反映在日常行為上。

杜瑪動物醫院鍾昇樺院長表示，不同年齡階段都有各自需要留意的照護重點。幼齡期可掌握先天狀況與發育，成年期透過健檢及早找出不易察覺的初期異常，進入熟齡階段後，隨著老化與慢性疾病風險增加，定期檢查的重要性也隨之提高。如果已確診慢性疾病，也能透過持續追蹤管理健康狀態。

▲定期健檢不只是等到毛孩不舒服才去看醫生，興沛動物醫院許傳忠院長提醒，提早建立專屬健康基準，未來身體出現變化時，也能讓獸醫師進一步比對與判斷。圖／法國皇家提供；窩客島整理

毛孩怕看醫生怎麼辦？外出籠與熟悉氣味都能提前準備

不少貓奴應該都遇過類似場面，平常在家自在到不行，一看到外出籠卻立刻躲起來。新聞稿引用的調查顯示，在曾排斥帶寵物就醫的飼主中，有29％是因為擔心就醫過程為貓犬帶來壓力。許傳忠院長表示，健檢時獸醫師可採取低壓力保定方式，盡量讓貓犬維持自然放鬆姿勢，再透過放慢檢查動作及安撫，降低強力抓握可能帶來的抗拒感。

飼主在家也能提前做準備，例如平常就讓毛孩熟悉外出籠，而不是只有看醫生當天才突然拿出來，籠內也能鋪上帶有熟悉氣味的毯子。若家中貓犬特別容易緊張，可在就診前先與獸醫師討論適合的舒緩方式，把每次出門看診可能出現的緊繃感盡量降低。

法國皇家500元健檢折價券開領，完成健檢再拿營養配方

今年法國皇家「健檢及早，相伴到老」計畫已經邁入第5年，10月1日起正式展開。飼主加入法國皇家官方LINE帳號「royal.canin」後，即可領取500元健檢折價券，並前往全台合作動物醫院接受檢查。完成健檢並經獸醫師專業評估後，還可免費兌換法國皇家獸醫推薦營養配方1包，實際兌換品項依獸醫師專業評估與庫存狀況為準。

從品牌公布的參與情況來看，飼主對預防健檢的接受度也正在增加。法國皇家台灣香港總經理張堇琪表示，從2022年至2025年，領取健檢券的人數已成長超過5倍。對飼主而言，與其只在毛孩明顯不舒服時才走進動物醫院，定期留下健康紀錄，也多了一個觀察身體長期變化的依據。

7歲以上熟齡貓犬再加碼，免費領熟齡毛孩照護指南

家中有開始邁入熟齡階段的毛孩，今年還多了一項實用加碼。法國皇家首度推出「熟齡毛孩照護指南」，凡7歲以上熟齡貓犬至合作動物醫院健檢，飼主可於健檢當日向櫃檯免費領取，內容整理「熟齡貓犬健康狀況自評表」、「老齡貓犬照護指南」及「熟齡貓犬照護須知」，方便回家後繼續對照毛孩日常狀況。指南數量有限，贈完為止。

毛孩不會直接告訴你哪裡開始不舒服，許多細微變化也很容易藏在每天熟悉的生活裡。從年輕時建立健檢紀錄，到進入熟齡後提高追蹤頻率，重點並不是等疾病出現才處理，而是讓獸醫師有更多資料掌握健康趨勢。對每天陪牠吃飯、玩耍、睡覺的家人來說，定期健檢也多了一次確認牠目前身體狀態的機會。

法國皇家「健檢及早，相伴到老」2026活動資訊

活動自10月1日起開跑，串聯全台逾260間合作動物醫院。加入法國皇家官方LINE帳號「royal.canin」可領取500元健檢折價券，完成健檢與獸醫師營養評估後，可依專業評估及庫存狀況兌換獸醫推薦營養配方1包。7歲以上熟齡貓犬完成健檢，另可於合作醫院免費領取「熟齡毛孩照護指南」，數量有限，贈完為止。

▲從幼齡一路陪到熟齡，不同年紀都有不同的健康照護重點。杜瑪動物醫院鍾昇樺院長提醒，定期健檢有助掌握健康變化，若已確診慢性疾病，也能透過持續追蹤做好健康管理。圖／法國皇家提供；窩客島整理











法國皇家「健檢及早，相伴到老」

開跑日期：2026年10月1日正式開跑

合作機構：全台灣逾 260 間合作動物醫院

活動網址：https：//maac.io/7wlPP

活動優惠與贈品內容