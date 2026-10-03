日本二手百貨WonderREX登台了！板橋首店塞進5,500件日本選品，收購最高加碼15％

日本二手百貨WonderREX首度登台，超過5,500件日本選品一次進駐板橋。資深編輯李維唐表示，從Vintage服飾、精品包到停產腕錶，豐富品類讓逛二手店多了尋寶樂趣。

日本二手百貨WonderREX正式進軍台灣，台灣首間門市10月2日直接插旗GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站店，一口氣帶來超過5,500件日本選品，從精品包、腕錶、珠寶、復古服飾一路逛到相機與收藏品，等於把日本挖寶系二手店的樂趣搬到板橋。開幕期間還同步祭出收購優惠，即日起至10月31日出示購買收據，收購金額可加碼10％，活動期間首次加入LINE好友則可獲得收購金額加碼15％優惠券，最近剛好想整理衣櫃、清出閒置精品的人，也多了一個可以直接帶去估價的新選擇。

▲WonderREX台灣首店正式插旗板橋環球，亮綠色招牌遠遠就能認出來，走進店內從腕錶、精品、服飾一路逛到相機與收藏品，超過5,500件日本選品等著慢慢挖寶。圖／WonderREX提供；窩客島整理



WonderREX台灣首店超過5,500件日本選品，板橋直接開逛

喜歡逛日本二手店的人，應該很熟悉那種不知道下一個衣架、下一個展示區會遇到什麼的挖寶感。WonderREX來自日本，這次更把台灣選為首個海外據點，首店就落腳交通方便的板橋車站商圈。店內商品橫跨精品、腕錶、珠寶、服飾、相機與收藏品6大品類，開幕便從日本帶來超過5,500件商品，從日常穿搭到精品收藏都能慢慢尋寶。

WonderREX主打的並不是單一精品或服飾路線，而是更接近二手百貨的逛店方式。想找一只經典包款，可以往精品區挖寶，偏愛日系設計師品牌或街頭穿搭，也能從服飾選品一路看下去，就連相機、公仔、一番賞及各類收藏品也被納入收購與販售範圍。商品種類跨度夠大，也讓逛二手店這件事從目的型購物，變成帶有探索感的生活行程。

▲一走進WonderREX就有種來到日本大型二手百貨挖寶的感覺，整排精品包與玻璃展示櫃一路延伸，光是慢慢逛就很容易讓人停不下來。圖／WonderREX提供；窩客島整理

Vintage復古服飾回潮，1980至2000年代經典單品成挖寶焦點

如果最近正迷上Vintage穿搭，這次也有不少值得注意的方向。WonderREX觀察，1980至2000年代的Vintage服飾與軍裝單品近年受到關注，包括樂團及電影主題T恤、美軍長褲等，經過時間留下的質感與鮮明風格，反而成為現在穿搭時最難複製的特色。

精品市場同樣吹起復古風。1990至2000年代的小型精品包重新受到年輕族群注意，包括Dior Saddle Bag、Fendi Mamma Baguette以及Louis Vuitton Monogram系列，都成為探索復古造型時的選擇。比起一味追逐當季新品，從不同年代的設計裡找到符合自己衣櫃與穿搭習慣的單品，也正是逛二手店最有意思的地方之一。

▲二手精品最迷人的就是每一格都有不同驚喜，從黑色、焦糖色到酒紅色包款通通有，想找復古感強一點的日常包，也能慢慢挑出自己的風格。圖／WonderREX提供；窩客島整理



Louis Vuitton到CHANEL都有，3大風格一次鎖定自己的衣櫃路線

WonderREX台灣首店進一步把選品分成精品時尚、設計師品牌與街頭休閒3大風格。精品時尚可以看到Louis Vuitton、CHANEL、Hermès、ROLEX及CELINE，喜歡設計感強烈一點的品牌，則有COMME des GARÇONS、Yohji Yamamoto、Maison Margiela與ISSEY MIYAKE。

平常衣櫃比較偏向街頭與日常休閒風格，也能找到PORTER、BEAMS、adidas、Nike及Snow Peak等品牌。從精品包、設計師服裝一路切換到球鞋與戶外休閒品牌，不需要把自己限制在單一風格裡，反而可以在不同年代、品牌與設計語言之間慢慢比對，找出真正適合自己的單品。

▲二手精品最迷人的就是每一格都有不同驚喜，想找復古感強一點的日常包，也能慢慢挑出自己的風格。圖／WonderREX提供；窩客島整理

ROLEX停產錶款現身，Louis Vuitton與Supreme聯名也能尋寶

收藏控到店則可以特別留意開幕規劃展售的亮點商品。WonderREX這次帶來已停產的ROLEX GMT Master II 116710LN，全黑陶瓷錶圈設計讓整體視覺更加俐落，也讓這款腕錶成為店內值得鎖定的收藏焦點之一。

另一件吸睛選品則來自2017年Louis Vuitton與Supreme聯名系列的Pochette Jour GM。當年Louis Vuitton與Supreme聯名本身就是時尚與街頭文化碰撞的代表性系列，如今透過二手市場再次出現，也讓尋找過往限定設計這件事成為逛店的一部分。對腕錶、精品聯名與經典舊作有興趣的人，可以把這2件商品列入到店尋寶重點。

WonderREX免費估價免預約，衣櫃閒置精品也能直接帶來

WonderREX這次不只把日本二手商品帶來台灣，同時提供二手商品收購服務。家裡那只已經很久沒背的包、收在抽屜裡許久沒戴的腕錶與飾品，甚至換季後逐漸被遺忘的衣服、好久沒有拿出門使用的相機，都能直接帶到門市交由專業人員評估。

整個估價流程不需要事先預約，現場即可免費估價，6大品類都能進行評估。對正在進行換季整理或年末斷捨離的人來說，比起讓物品持續堆在衣櫃與收納櫃裡，也多了一種讓閒置物品重新流通的處理方式。

▲腕錶控來這區真的會逛很久，整面玻璃櫃塞滿不同品牌與款式的二手腕錶，一只接一只慢慢比較，挖寶的樂趣直接拉滿。圖／WonderREX提供；窩客島整理



二手精品最在意真偽，WonderREX採多重檢視流程

買二手精品最容易讓人猶豫的就是真偽與商品品質，WonderREX也在原始資料中特別說明商品確認流程。所有商品會先由受訓門市人員檢視，再透過內部系統交由專業判定人員進行確認。若實物仍存在疑慮，還會進一步委託日本鑑定機構及其判定人員確認商品。從門市端到專業判定，再視情況銜接日本端鑑定，以多重檢視方式進行商品把關，讓二手商品從收購到再次販售都有相對完整的確認程序。

WonderREX開幕收購優惠，最高加碼15％

想趁開幕期間整理閒置物品，可以留意2種收購優惠。即日起至10月31日，只要出示購買收據，即可享收購金額加碼10％。活動期間首次加入LINE好友，則可獲得收購金額加碼15％優惠券，2項優惠擇1使用，不能同時併用。

需要特別注意的是，金條、金塊、喜平鍊，以及ROLEX等WonderREX指定的部分品牌商品不適用此優惠，實際適用條件與使用限制仍須依官方活動辦法為準。想把家中閒置物品拿去估價的人，建議出發前先確認自己的商品是否符合優惠資格。

WonderREX環球板橋車站店10月2日開幕，營業至22點

WonderREX台灣首間門市為WonderREX環球板橋車站店，2026年10月2日正式開幕，地點就在GLOBAL MALL環球購物中心板橋車站店B1F，營業時間為10點至22點，其中收購服務至21點。

無論是想找日本二手精品、Vintage服飾、腕錶、相機與收藏品，或是準備替家中閒置好物找新去處，都能一次完成。對平常就喜歡逛二手店的人而言，5,500件以上日本商品帶來的最大樂趣，或許正是每次走進店裡，都有機會遇到不同年代、不同品牌，以及原本沒有預期會碰上的那一件單品。

▲動漫迷走到這區應該很難空手離開，整排模型公仔從上到下塞得滿滿，ONE PIECE等角色商品一次排開，很有在日本二手店挖收藏品的感覺。圖／WonderREX提供；窩客島整理





WonderREX 環球板橋車站店

開幕日期：2026年10月2日

門市地點：GLOBAL MALL 環球購物中心 板橋車站店 B1F

營業時間：10:00 – 22:00（收購服務時間至 21:00）

門市特色：台灣首間海外門市，集結精品、腕錶、珠寶、服飾、相機與收藏品（含公仔、一番賞等）六大品類，現場展售超過 5,500 件日本選品。

開幕限定優惠活動（即日起至 10 月 31 日）

憑收據加碼：於活動期間出示購買收據，即可享收購金額加碼 10%。

LINE 好友加碼：活動期間首次加入 LINE 好友，可獲得收購金額加碼 15% 優惠券。

使用限制：兩項優惠擇一使用，不可併用；金條、金塊、喜平鍊及 ROLEX 等指定品牌商品不適用。

收購與鑑定服務重點

現場免費估價：提供六大品類現場免費估價，無需提前預約，營業時間內直接攜帶物品至門市即可。

多重專業把關：商品經由門市人員初步檢視、內部系統專業人員判定，如有疑慮會進一步委託日本鑑定機構確認，確保買賣安心。

亮點展售商品

奢華腕錶：已停產、採全黑陶瓷錶圈設計的 ROLEX GMT-Master II 116710LN。

潮流聯名：2017 年 Louis Vuitton × Supreme 聯名系列 Pochette Jour GM 手拿包。

復古與設計師品牌：1980–2000 年代 Vintage 美軍長褲、樂團及電影主題 T 恤，以及 Dior Saddle Bag、Fendi Mamma Baguette、Louis Vuitton Monogram 系列；另有 COMME des GARÇONS、Yohji Yamamoto、Maison Margiela、ISSEY MIYAKE 等設計師服飾。

逛完日本二手選品還不過癮，近期還有哪些日系品牌新品、限定商品值得收藏？

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