Red Bull日本酢橘新口味亮黃登場！全家酷繽球89元開喝，居酒屋再推限定酢橘沙瓦

Red Bull日本酢橘風味正式登台，從全家89元酷繽球組合一路延伸到居酒屋限定酢橘沙瓦。資深編輯李維唐表示，這波新品把超商即飲與好友聚餐2種情境串在一起，是本次上市活動值得關注的亮點。

Red Bull控又有新口味可以開喝了。Red Bull Yellow Edition日本酢橘風味即日起在台灣上市，直接把日本酢橘的鮮明酸香裝進亮黃色罐身，入口接著帶出萊姆清爽感與淡淡柚香，再用細緻氣泡收尾。這次新品還一次串聯超商與居酒屋2種喝法，9月30日至10月27日攜手全家便利商店酷繽球推出89元限定合購優惠，10月1日起更進駐全台指定居酒屋，變身Red Bull Yellow Lime Sour紅牛酢橘風味沙瓦，從白天隨手開罐到晚上好友聚餐都有新選擇。

▲午後和朋友邊走邊聊，順手喝上一口Red Bull Yellow Edition日本酢橘風味，清新的酢橘酸香搭著萊姆與淡淡柚香，替日常相聚多添一點爽快感。圖／Red Bull提供；窩客島整理



Red Bull日本酢橘風味登台，酸香萊姆與柚香一次喝到

這次Yellow Edition把味覺重點放在日本酢橘，剛入口先感受到鮮明柑橘酸香，接著轉出萊姆的清爽氣息與淡淡柚香，搭配細緻氣泡，整體走的是清新爽口路線。比起單純強調甜味，這次從酢橘、萊姆到柚香依序堆疊，也讓每一口都有不同的柑橘風味層次。

亮黃色罐身也直接呼應Yellow Edition名稱，拿在手上辨識度相當高。無論準備出門輕旅行、臨時和朋友碰面，或只是想替日常換個不同口味，都能直接帶上一罐。Red Bull Yellow Edition即日起陸續於全家便利商店、萬家福、樂家康、全聯，以及momo、PChome、蝦皮等電商平台上架，想嘗鮮不用特別等到聚餐場合。

▲陽光正好的午後就適合來點清爽系飲料，Red Bull Yellow Edition亮黃色罐身超搶眼，冰涼入口還有日本酢橘、萊姆與淡淡柚香層層帶出。圖／Red Bull提供；窩客島整理

全家酷繽球聯名Red Bull，89元解鎖日本酢橘冰爽喝法

想把Yellow Edition喝得更有變化，這次可以直接到全家便利商店解鎖期間限定組合。9月30日至10月27日，只要購買任1罐Red Bull 250ml系列商品，再搭配四季檸檬或巨峰葡萄口味酷繽球，就能享89元合購價，四季檸檬口味酷繽球更同步換上限量Red Bull聯名杯身。

其中最有季節感的喝法，就是把Yellow Edition直接倒進裝滿酷繽球的杯中。日本酢橘原本就帶有鮮明酸香，遇上四季檸檬的清爽果香後，隨著一顆顆冰球慢慢融化，飲品的味道也會跟著產生變化。從剛倒入時的冰涼氣泡感，到冰球逐漸融入飲品後帶出的果香，讓原本直接開罐就能喝的Yellow Edition多了一種適合邊走邊喝的組合方式。

▲Red Bull Yellow Edition直接搭上全家四季檸檬酷繽球，滿杯冰球配上日本酢橘的清新酸香，冰球慢慢融化後還能喝到不同的果香層次。圖／Red Bull提供；窩客島整理



Red Bull全家優惠同步開跑，250ml系列第2件6折

除了酷繽球89元合購組合，全家便利商店在9月30日至10月27日活動期間，也同步推出Red Bull 250ml全系列第2件6折優惠。想直接喝新品，可以單純購入Yellow Edition，想試試不同搭配，則能選擇四季檸檬或巨峰葡萄酷繽球一起帶走。

需要注意的是，Red Bull聯名杯身限定於四季檸檬口味酷繽球，且數量有限，實際販售品項與供應情形仍以各門市現場為準。對喜歡蒐集限定包裝的人來說，這次除了新品本身的亮黃色罐裝設計，也多了一款期間限定聯名杯身可以鎖定。

Red Bull酢橘沙瓦進駐居酒屋，燒酎搭Yellow Edition酸爽開喝

白天在超商有酷繽球限定喝法，到了晚上，Yellow Edition則直接切換成居酒屋模式。Red Bull自10月1日起於全台指定合作居酒屋推出Red Bull Yellow Lime Sour紅牛酢橘風味沙瓦，以燒酎為基底加入Yellow Edition，讓原本清新的柑橘香氣結合酸爽滋味，成為好友聚餐時另一種期間限定選擇。

從日本酢橘、萊姆到淡淡柚香，本來就以柑橘調性為主的Yellow Edition，加入燒酎後延伸成沙瓦喝法，也把同一款新品從便利商店的冰爽飲用情境一路帶進居酒屋。想試新品不只有直接開罐這一種方式，和朋友約吃飯時也能換成限定調飲，體驗不同喝法。

Red Bull喝2杯送迷你鑰匙圈相機，台北台中台南高雄都有

10月1日至10月31日期間，前往北中南指定合作居酒屋，購買Red Bull Yellow Lime Sour紅牛酢橘風味沙瓦或Yellow Edition任選2杯或2罐，即可獲得Red Bull迷你鑰匙圈相機1個。贈品數量有限，送完為止，實際活動辦法仍以Red Bull官方公告為準。

這次指定合作店家橫跨多個城市，包含台北有情出包所True Bao Maker、東京。酒食製作所，桃園五月蠅，台中酒餚旨味，台南喧宵いざかや，以及高雄藝居酒屋げいいざかや。想把新品試喝和朋友聚餐排在同一晚，可以先確認指定店家與贈品供應狀況，再決定聚餐地點。

▲晚上約居酒屋也有新喝法，Red Bull Yellow Edition化身金黃色酢橘風味沙瓦，大顆冰塊加上細緻氣泡，看起來就很有好友聚餐乾杯的氣氛。圖／Red Bull提供；窩客島整理

Red Bull Yellow Edition通路一次看，10月2日起更多平台陸續上架

除了全家便利商店，Red Bull Yellow Edition也會持續擴大販售通路。萬家福、樂家康與全聯自10月2日起陸續上架，線上則可從momo、PChome與蝦皮等電商平台尋找新品，實際商品供應與優惠仍依各通路公告為準。

這波Yellow Edition從新品本身到限定搭配，玩法其實相當清楚。想單純試喝日本酢橘風味，可以直接鎖定各大通路。想要更有冰涼感的喝法，全家便利商店有酷繽球89元組合。晚上準備和朋友聚餐，則可以到指定合作居酒屋試Red Bull Yellow Lime Sour紅牛酢橘風味沙瓦，把日本酢橘的清新酸香從日常開罐一路延伸到聚會餐桌。

▲亮黃色Red Bull Yellow Edition單罐就很吸睛，日本酢橘風味以鮮明酸香為主角，再帶出萊姆與淡淡柚香，冰冰喝更適合替午後換個清爽口味。圖／Red Bull提供；窩客島整理







全家便利商店 聯名優惠活動

活動期間：2026年9月30日 ～ 10月27日

活動內容：

單品優惠：購買 Red Bull（250ml）全系列享第二件六折。

合購優惠：購買 Red Bull 250ml 全系列任一罐，搭配全家「四季檸檬」或「巨峰葡萄」酷繽球，享合購價 89 元。

限量聯名杯身：活動期間「四季檸檬」口味酷繽球換上限量 Red Bull 聯名杯身（數量有限，售完為止）。

指定居酒屋 滿額贈活動

活動期間：2026年10月1日 ～ 10月31日

限定調飲：推出「Red Bull Yellow Lime Sour 紅牛酢橘風味沙瓦」（以燒酎為基底搭配 Yellow Edition）。

滿額贈禮：至全台指定合作居酒屋，購買「Red Bull Yellow Lime Sour 紅牛酢橘風味沙瓦」或「Yellow Edition」任選 2 杯／罐，即贈 Red Bull 迷你鑰匙圈相機乙個（數量有限，送完為止）。

合作居酒屋名單：