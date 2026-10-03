坐單軌列車穿梭滿山楓紅！2026韓國賞楓地圖「5大勝地」，10月初從雪嶽山一路紅到漢拏山

編輯王瀅瀅表示，這份賞楓地圖非常適合逛膩市區、想來趟大自然之旅的你！

涼爽秋意悄悄湧現，全韓國的樹林正準備換上繽紛的新裝。大韓民國山林廳與韓國觀光公社最新公布了「2026韓國楓葉預測」與「韓國賞楓勝地」清單，今年第一波楓紅預估於10月3日從雪嶽山率先揭開序幕，隨後一路向南擴展。無論是搭乘高空單軌列車穿梭於紅葉間的首爾近郊賞楓名所「京畿道廣州和談林」，還是兼具歷史底蘊的「全北高昌禪雲寺」，都已名列今年絕不能錯過的韓國賞楓景點。整個秋季的追楓熱潮，將從10月中旬一直延續至11月初的全韓國楓紅巔峰期。



▲韓國山林廳最新公布2026年楓紅預測，預估全國賞楓巔峰期落在10月下旬。

全韓楓紅預報登場！巔峰期落在10月下旬

山林廳指出，今年秋天全國性的楓葉巔峰期（即全山有50%樹葉變色）預估會落在10月下旬，相較於過去5年的平均時間微幅延後約0.8天。平均而言，銀杏樹約在10月30日迎來盛開，而楓樹類與橡樹類則預計於10月31日達到景色最飽滿的巔峰。各大名山的轉紅時程也有所差異，首爾近郊的北漢山預計在11月4日迎來高峰，中部地區的俗離山與智異山分別落在10月28日和11月5日，而位於南部地區的內藏山與漢拏山，則會在11月11日與11月13日前後展現最濃郁的秋日色彩。



京畿道廣州市-和談林

京畿道廣州市的和談林，無疑是首爾近郊最搶手的賞楓首選。從首爾搭乘大眾運輸約1.5小時即可抵達，這座生態植物園裡養護著高達4300種植物。最受遊客歡迎的玩法莫過於坐上無障礙高架單軌列車，輕鬆穿梭在如火紅霞般的樹冠層之間，以絕佳視野俯瞰山谷間的秋日絕景。如果喜歡踏青，漫步於完善的木棧道路路線上，還有機會偶遇刺蝟或花栗鼠等可愛的小野生動物，讓賞楓之旅充滿意想不到的趣味。

▲京畿道廣州和談林設有無障礙高架單軌列車，方便旅客輕鬆穿梭在紅葉林冠層之間。

江原特別自治道麟蹄郡-秘密花園與院垈里白樺樹林

若想前往偏遠一些的森林探索秘境，位於江原特別自治道麟蹄郡的秘密花園與院垈里白樺樹林，絕對值得早起造訪。其中位於甲屯里的秘密花園因屬於軍事管制區，平時嚴禁民眾進入，僅能在指定的路邊拍照區遠眺攝影。這裡未經雕琢的原始森林、S型泥土小徑與清晨薄霧構成極具神秘感的絕美畫面，向來是專業攝影師私藏的拍照寶地。建議在清晨拍完晨霧繚繞的秘密花園後，順遊鄰近由7萬棵白樺樹構成的院垈里白樺樹林，欣賞白皙樹幹與鮮豔秋葉交織的圖畫級景致。

▲位於軍事管制區內的麟蹄秘密花園，以晨霧、S型泥土小徑與原始林構筑出神秘絕景。

江原特別自治道洪川郡-洪川銀杏樹林

偏好金色秋景的旅人，絕不能錯過位於江原特別自治道洪川郡的洪川銀杏樹林。這座壯觀的樹林種植了約2000棵排列齊整的銀杏樹，到了秋天便會轉化為一片耀眼金黃。背後更隱藏著一段浪漫故事，據說園主丈夫為了祈求生病的妻子康復，連續30年每年親手種下銀杏樹。雖然屬於私人土地，但每年10月都會免費開放給大眾參觀。

▲洪川銀杏樹林由2,000棵排列整齊的銀杏樹組成，到了秋天便會化身為一片耀眼的金黃隧道。

全北特別自治道高昌郡-禪雲寺

古剎賞楓別有一番幽靜禪意，位於全北特別自治道高昌郡的禪雲寺就是這類隱藏名所。禪雲寺擁有超過1460年的漫長歷史，雖然以4月的紅山茶花聞名，但其秋日楓紅同樣令人神往。特別是寺廟旁的兜率川，清澈溪水倒映著岸邊火紅楓葉，搭配晨霧與古色古香的寺景，是絕佳的照片拍攝地點。寺內不僅保存許多天然紀念物與文化資產，還提供寺廟寄宿（Templestay）體驗，非常適合想要深度體會韓國傳統佛教文化與秋日靜謐氛圍的旅客。

▲千年古剎高昌禪雲寺旁的兜率川，清澈溪水倒映著兩岸火紅楓葉，展現極具禪意的秋景。

全羅南道潭陽郡-官防堤林

喜愛漫步與夜景的情侶們，則非常推薦位於全羅南道潭陽郡的官防堤林。官防堤是沿著官防川修建長達6公里的堤防，沿途擁有一條長2公里、樹木茂密的「官防堤林」。秋天時整片森林染上鮮豔秋色，最迷人之處在於清晨薄霧與繽紛秋葉交織出的夢幻仙境；到了夕陽西下後，園區內的各類戶外雕塑會點亮璀璨燈光，呈現出與白天截然不同的浪漫夜景。周邊還有水上腳踏車與雕塑公園，能為秋季小旅行增添不少互動樂趣。

▲綿延2公里的官防堤林在清晨薄霧籠罩下，展現出宛如仙境般的繽紛秋葉景致。

韓國五大賞楓勝地地點與交通資訊 京畿道廣州市 和談林（Hwadam Botanic Garden） 地址：경기도 광주시 도척면 도척상로 278-1

交通： 搭乘地鐵京江線至「昆池岩站（곤지암역）」，出站後轉乘免費接駁車、市內巴士或計程車（約 10-15 分鐘）前往昆池岩渡假村內，全程約 1.5 小時。 江原特別自治道麟蹄郡 秘密花園與院垈里白樺樹林 地址：秘密花園（비밀의정원）강원특별자치도 인제군 남면 갑둔리／院垈里白樺樹林（원대리 자작나무숲）강원특별자치도 인제군 인제읍 자작나무숲길 148

交通：從東首爾客運站搭乘長途市外巴士至「麟蹄市外巴士客運站（인제시외버스터미널）」，再轉乘市內公車或計程車前往。 江原特別自治道洪川郡 洪川銀杏樹林 地址：강원특별자치도 홍천군 내면 광원리 686-4



交通： 從首爾搭乘巴士至「洪川客運站（홍천터미널）」，轉乘前往內面（내면）方向的地區公車，於廣원里（광원리）下車步行。 全北特別自治道高昌郡 禪雲寺 地址：전북특별자치도 고창군 아산면 선운사로 250



交通： 從首爾 Central City（湖南長途客運站）搭乘高速巴士至「高昌客運站（고창터미널）」，再轉乘高昌至禪雲寺的直達郡內公車。 全羅南道潭陽郡 官防堤林 地址：전라남도 담양군 담양읍 객사리 1



交通：從光州 U-Square（光州綜合客運站）搭乘 311 號公車，至「潭陽國數街（국수거리）」或「官防堤林（관방제림）」站下車，步行即可抵達。 資料來源： Korea’s BEST 5 Fall Foliage Destinations





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