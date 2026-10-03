台北變日雜逛街天堂！百元3COINS二店在中山站、FREAK’S STORE海外首店進駐東區

編輯 鄭雅之 表示：台北人也太幸福！不用飛日本就有3大日雜名店可以逛～

最近台北逛街話題熱度爆棚，兩大日本人氣品牌宣布登台，深受大家喜愛的平價日系生活雜貨3COINS即將進駐誠品南西，而擁有四十周年歷史的知名美式潮流選品店FREAK’S STORE也插旗台北東區，兩大話題新店強勢來襲，為熱愛生活風格與時尚穿搭的民眾帶來豐富的購物驚喜。



▲3COINS專為台灣粉絲打造的台灣限定系列，多款獨家包款與收納袋限時搶購（攝影：鄭雅之）

▲3COINS多功能刷子化妝劑清潔器，一次滿足彩妝刷具清潔、晾乾與收納的三合一需求（攝影：鄭雅之）





3COINS二號店開在誠品南西

日本超人氣平價雜貨3COINS在西門町一號店盛大開幕後，引發全台日雜控排隊搶購熱潮，如今品牌迅速宣布再接再厲，即將進駐熱鬧的誠品生活南西店開設二號店，把免開火微波調理器與多功能切片器等話題神器帶到中山商圈，讓喜愛挖掘生活驚喜的民眾輕鬆掏寶，展現強大進駐實力。



▲3COINS二號店將插旗中山站誠品南西B1（攝影：鄭雅之）



除了廚房神器之外，3COINS更針對台灣氣候推出專屬限定商品，包含輕量耐用的小物收納包與解決雨天煩惱的摺疊傘收納袋，價格只要99元起，店內還有洗臉吸水防濕腕帶與毛孩外出袋等高人氣質感配件，多元且高CP值的實用品項徹底滿足全家大小，隨手掏寶就能享受美好生活。





3COINS Taiwan 誠品生活南西店

開幕日期：即將開幕，詳細日期以官方社群公告為主

店面地址：台北市中山區南京西路14號（誠品生活南西店 B1F）



▲3COINS台灣也販售爆款煎魚神器，免開火就能快速出菜，台幣售價669元。





FREAK’S STORE首度跨出日本

日本知名選品店FREAK’S STORE正式登陸台灣，海外首間旗艦店落腳台北市大安區敦化南路，自1986年創立以來，品牌以美式休閒文化為核心底蘊，融會貫通不同時代的時尚、音樂與藝術，品牌自許為熱愛生活的體驗者，持續向大家提案豐富多彩的生活風格，成為潮流迷的最新朝聖地標。



FREAK’S STORE TAIPEI（台灣海外旗艦店）

開幕日期：2026年11月6日（五）

營業時間：13:00至21:00

店面地址：台北市大安區敦化南路一段187巷38號1樓

開幕優惠資訊：開幕期間同步推出台灣限定商品、消費滿額禮以及專屬特別企劃活動。



▲走上階梯就能看到醒目的FREAK’S STORE招牌，門口長椅、植栽與磚紅色牆面多了幾分輕鬆街頭感，之後逛東區又多了一個潮流新據點。圖／FREAK’S STORE提供；窩客島整理





加碼看niko and … 最新屎蛋唐尼聯名

日系生活風格品牌niko and … 正式在台迎來9週年生日慶典，這次特別跨界聯名台南人氣插畫家屎蛋唐尼，以招牌的幽默塗鴉語彙打造專屬動物園世界觀。全系列不僅涵蓋高達24款實用生活雜貨與秋冬百搭服飾，忠孝旗艦店更獨家推出限定款角色造型手工糖霜餅乾，帶來充滿驚喜的視覺與味蕾體驗。



詳細報導：怪萌聯名欠買！niko and … 屎蛋唐尼13款聯名售價，5大優惠現抵300元、送旅行袋



▲niko and … 屎蛋唐尼立體造型抱枕與質感地墊強勢登場，獨家角色陪伴打造舒適居家氛圍。

▲niko and … 攜手屎蛋唐尼推出聯名款娃包與造型收納購物袋，融合經典動物圖樣兼具實用收納與日常穿搭亮點。

更多必逛、必玩特色活動先來看！

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