雜貨控一生必逛！全球唯一IKEA博物館禮品店買什麼？限定香蕉盤、迷你澆水壺只有瑞典有

編輯王瀅瀅表示，IKEA博物館的禮品店，絕對是雜貨控一生必去一次的夢幻打卡點啊！但是要小心荷包破洞～

來自瑞典的居家生活品牌IKEA，早就深入全球無數家庭的日常，成為打造生活儀式感不可或缺的夥伴。但對資深雜貨控來說，位於瑞典阿姆霍特的IKEA Museum才是終極夢幻聖地。這座全球唯一的博物館不僅記錄著品牌的發展脈絡，其禮品店更藏著讓收藏家瘋狂的獨家好物。從印著1985年復刻圖騰的RANDIG BANAN香蕉盤子，到精緻縮小的IKEA PS VÅLLÖ迷你澆水壺，全都是讓人迫不及待想打包的獨一無二瑞典味。

▲全球唯一的IKEA Museum坐落於瑞典阿姆霍特，是許多居家迷與雜貨控心中的夢幻朝聖地。

全球首間門市改建，連失敗設計都大方展出

至於IKEA Museum的前身，正是1958年開幕的全球第一間IKEA門市。館內透過「我們的根源」、「我們的故事」與「你們的故事」三大展區，輕鬆帶大家看懂品牌從瑞典小鎮走向世界的歷程，連失敗的設計草稿都大方展示，相當珍貴。不過對雜貨控來說，重頭戲絕對是看完展覽後直接直奔禮品店。這裡販售眾多外頭買不到的限定商品，從經典復刻到限定周邊應有盡有，絕對是一生一定要去挖寶一次的購物天堂。

▲禮品店內陳列多款限定販售的風格雜貨，吸引無數造訪者專程前來挖掘獨家紀念品。

擠奶凳到金句托盤，復刻圖騰雜貨每款都想包

一踏進禮品店，最先吸引人注意的就是幾款超有故事的代表性商品。由創辦人英格瓦·坎普拉德與兒子共同設計的MJÖLKPALL擠奶凳，靈感源自創辦人童年在家族農場擠牛奶的第一份工作，線條極具斯莫蘭在地風情。而創辦人那些直言不諱又發人深省的知名語錄，也被轉化為托盤、金屬徽章、T恤與磁鐵，為廚房增添幾分幽默哲理。

▲將創辦人直言不諱的知名語錄轉化為各式居家用品，讓經營哲學優雅地融入日常生活細節。

此外，配合特展推出的IKEA STOCKHOLM Cucurbita南瓜圖騰系列，將1996年的迷人圖案延伸至托盤、杯墊與托特包上；還有與瑞典傳奇設計團隊10-gruppen合作推出的印花系列，將大圓點、幾何線條與人字紋融入各式托盤與餐墊；加上充滿正能量的FAMNIG愛心系列以繽紛筆記本與卡片傳遞溫暖，件件都讓人愛不釋手。

▲融合傳奇設計團隊10-gruppen的大圓點與幾何圖騰，將復刻印花延伸至各式托盤與餐墊，展現亮眼活潑的瑞典家居風格。

縮小版經典時鐘超吸睛！還有香蕉條紋周邊必收

除了圖騰設計，復刻微縮商品更展現了極致的收藏價值。其中深受植物迷喜愛的IKEA PS VÅLLÖ迷你澆水壺，將經典的流線型外觀精緻縮小，可愛討喜的造型不論擺在綠意植物旁或展示架上都極具魅力。

▲經典流線型澆水壺縮小成迷你微縮版本，精緻可愛的造型成為植物迷與收藏家瘋狂搶購的獨家周邊。

以及被瑞典國家博物館收錄為常設展品的IKEA PS經典時鐘，也以全新面貌回歸重現。現場除了販售典藏感十足的大型版本，更特別推出了多款繽紛色彩的迷你微縮版本，讓懷舊收藏家能輕鬆將這款傳奇設計帶回家珍藏。



▲被瑞典國家博物館收錄為經典設計代表的IKEA PS時鐘，除了典藏感十足的大型時鐘外，更特別推出多款繽紛色彩的迷你版時鐘，成為極具價值的懷舊逸品。

另有絕不能錯過以阿姆霍特郵遞區號命名的「343 36」紀念系列，將誕生地的驕傲印在服飾與水壺上。簡約俐落的幾何數字設計，不僅極具現代感，更是只有親臨發源地才能收藏的專屬印記。

▲以阿姆霍特首間門市所在地郵遞區號343 36為名的紀念系列，將誕生地的驕傲印在服飾與生活用品上。

最後，還有10-gruppen團隊設計的RANDIG BANAN條紋香蕉托盤、餐墊到香蕉糖果，甚至手工吹製的再生玻璃水壺，這些僅在博物館限定發售的夢幻逸品，絕對值得雜貨控專程飛一趟瑞典親自朝聖！

▲復刻1985年傳奇設計團隊10-gruppen的條紋香蕉圖騰，推出了托盤、餐墊乃至香蕉糖果等豐富周邊。

IKEA Museum 參觀資訊

地點： IKEAgatan 5, Älmhult, Sweden

營業時間： 每日10:00–19:00

交通方式： 可搭乘瑞典國鐵（SJ）火車至Älmhult station（阿姆霍特車站），出站後步行約5分鐘即可抵達。





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