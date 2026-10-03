吃壽司郎就送帕比順順！27款周邊點餐就送，帕比順順手指偶點飲料就有

編輯 鄭雅之 表示：吃壽司還有超萌周邊可以拿！不用拼人品就有先推爆啊～

壽司郎秋季推出超萌聯名活動，這次攜手爆紅角色帕比順順登陸全台店鋪，活動從10月1日持續到10月30日止。全台門市不僅獻上7款美味創意餐點，更準備27款周邊好禮，而5家數位迴轉門市還打造專屬互動螢幕，讓饕客品嚐海鮮美味的同時，更能沉浸在無厘頭的療癒氛圍。



▲帕比順順角色抱著壽司的萌樣化身立體手指偶，搭配氣泡飲或烏龍茶等指定飲品即可加價收藏。

▲壽司郎攜手帕比順順登場，推出7款聯名餐點與27款豐富周邊，全台門市限時狂歡開跑。





點壽司就送帕比順順插卡

首波活動帶來奢華「野生鮪魚豪華拼盤」，一次嚐遍6種鮪魚料理，點購就送透卡。喜歡炙燒風味的讀者不能錯過「炙燒羅勒鮮蝦＆帆立貝」，「酪梨鮭魚」則以綿密滑順感驚豔味蕾，點購指定餐點就送可愛插卡。甜點「草莓鮮奶油古典巧克力蛋糕」多層次酸甜口感讓人一口接一口，點購還附贈精美貼紙。



▲點購草莓鮮奶油古典巧克力蛋糕即贈聯名限定貼紙，共5款隨機贈送，酸甜草莓與濃郁巧克力交織出完美層次。





帕比順順手指偶、透明包也用送的

第二波活動於10月8日接棒登場，購買指定飲品即可獲得「聯名手指偶飲料組合」，送完為止。10月15日第三波活動推出「萌抱壽司套餐」，集結炸蝦、玉子燒與軍艦等多款經典美味，還附贈限量透明包與貼紙。「炙燒起司漢堡排」肉汁爆滿，搭配「是拉差泰式辣醬鮪魚泥軍艦」，酸辣開胃讓壽司迷直呼過癮。



▲壽司郎與帕比順順強強聯手，多款限定壽司與周邊商品分波段開跑，帶來最萌的美食饗宴。





壽司郎 × 帕比順順聯名主題門市北中南都有

想要感受滿滿角色魅力的朋友，一定要鎖定全台5家數位門市。專屬大螢幕不僅換上鵝黃與藍色調的繽紛迴轉鏈，5大可愛角色還會在螢幕上限時現身。當畫面上出現互動提示時，手癢點擊就能看到角色們佈滿螢幕的搞笑畫面，絕對是今年秋季最吸睛且最不可錯過超萌聯名餐廳。



▲全台5家數位迴轉門市打造獨家帕比順順互動螢幕，點擊即有角色滿屏登場，成為最新打卡聖地。

▲點購野生鮪魚豪華拼盤一次滿足多樣鮪魚風味，還能獲得聯名限定透卡，數量有限送完為止。

壽司郎 × 帕比順順聯名活動

活動期間：2026年10月1日起至10月30日止





壽司郎 × 帕比順順DIGIRO數位迴轉壽司主題店鋪

壽司郎微風南山店（台北市信義區松智路17號B1）

壽司郎遠東 GARDENCITY 大巨蛋店（台北市信義區忠孝東路四段505號B2）

壽司郎台北內湖美麗華店（台北市中山區敬業三路20號美麗華2樓）

壽司郎台中黎明市政南店（台中市南屯區市政南一路158號）

壽司郎新光三越台南新天地店（台南市中西區西門路一段658號B1）





壽司郎 × 帕比順順聯名周邊

10月1日起

點購野生鮪魚豪華拼盤（300元）贈聯名透卡（限量35000份，共3款）

點購炙燒羅勒鮮蝦＆帆立貝（60元）或酪梨鮭魚（60元）贈聯名插卡（限量200000份，共5款）

點購草莓鮮奶油古典巧克力蛋糕（120元）贈聯名貼紙（限量42000份，共5款）。





10月8日起

點購指定飲品享聯名手指偶飲料組合（280元），贈聯名手指偶（限量30000份，共3款）。





10月15日起

點購萌抱壽司套餐（350元）贈聯名底紙、透明包＆貼紙（限量35000份，共6款）

點購炙燒起司漢堡排（60元）或是拉差泰式辣醬鮪魚泥軍艦（40元）贈聯名插卡（限量200000份，共5款）。

備註：所有贈品皆隨機贈送、數量有限、送完為止，營業時間依各門市現場公告為主。





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