7-11、全家買二送二！連3天咖啡、冰淇淋紅茶超過25個優惠，感謝台灣英雄亞運勇奪牌

編輯 鄭雅之 表示：亞運有得牌開心，還有小七、全家買二送二更開心～

2026愛知名古屋亞運盛大落幕，台灣英雄在賽場上揮灑汗水，累積斬獲5金17銀33銅的佳績。為了將這份感動延續到日常生活中，全家與7-11從10月5日起，同步啟動為期3天的限時狂歡慶祝活動，用豐富的買一送一與買二送二等超狂優惠犒賞全民。



▲7-11推出CITY TEA冰淇淋紅茶買2送2寄杯優惠，感謝台灣英雄在亞運奪得佳績。





體育英雄驚艷全場！奪金熱潮席捲全台

這次賽事驚喜連連，包含水神王冠閎、拳擊女王林郁婷以及網球黃金女雙謝淑薇與梁恩碩皆順利摘金。最令體育迷血脈賁張的，莫過於傅兆玄在男子跳高一舉躍出金牌，突破台灣男田徑長達60年的獎牌枯水期，加上男子接力隊刷新全國紀錄的銀牌佳績，無疑為台灣體育史寫下極具專業影響力的輝煌新頁。



▲全家酷繽球、酷繽沙系列同品項買二送二，歡慶2026名古屋亞運台灣英雄勇奪55面牌。





全家隨買跨店取！咖啡茶飲買二送二

看準上班族每天早晨都需要咖啡補給，全家於10月5日上午10點準時啟動APP隨買跨店取專案。深受大眾喜愛的Let‘s Café特大經典美式與拿鐵、酷繽沙皆享有買2送2優惠，另外還有多款適合日常搭配餐點的養生茶飲以及媽媽煮藝牛肉咖哩買2送1，讓大家在忙碌的工作日也能輕鬆享用美味優惠。



▲全家歡慶台灣英雄2026名古屋亞運奪牌，推出Let‘s Café特大經典美式與拿鐵、酷繽沙皆享有買2送2優惠。（攝影：編輯 鄭雅之）





7-11應援狂歡！熱門飲料買一送一

下班想跟朋友舉杯歡慶賽事榮耀，7-11與OPENPOINT APP準備了超貼心的補給提案。門市現場提供CITY TEA琥珀小葉紅茶、香鑽水果茶與可口可樂等人氣飲品買2送2優惠，APP則獨家推出濃郁熱經典好時可可買1送1、CITY TEA冰淇淋紅茶買2送2。只需在活動期間憑專屬條碼即可輕鬆掃碼享好康，一同分享奪牌的喜悅。



▲7-11門市現場提供CITY TEA琥珀小葉紅茶、香鑽水果茶與可口可樂等人氣飲品買2送2優惠。





全家亞運 隨買跨店取優惠

活動時間：10/5 10:00 - 10/7

優惠內容：

買 2 送 2：Let‘s Café特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵、繽球單品咖啡指定品項、Let’s Tea現煮茶40元同系列、酷繽球同系列、冰塊杯

買 2 送 1：黑豆決明子、紅豆薏仁水、桂圓紅棗水、玉米鬚茶、燕麥脆片椰香可可風味、米米花經典湖鹽、媽媽煮藝日式咖哩牛肉

買 1 送 1：FamiCollection 20抽銀離子抗菌濕紙巾

備註：咖啡茶飲自備環保杯可折抵5元





7-11亞運 限時優惠

活動時間：2026/10/5 - 10/7

優惠內容：

門市買 2 送 2：CITY TEA現萃茶琥珀小葉紅茶（冰/熱）、香鑽水果茶（冰/熱）、可口可樂纖維+ 600ml、沖繩久米島深海微礦水 850ml、HIS CAFE咖啡 185ml（醇熟拿鐵/純黑冷萃）、維他露P+氣泡飲料 510ml、伴點巧克力牛奶 300ml

門市買 2 送 1：紅牛巨峰葡萄風味能量飲料 250ml、金牌ONE台灣啤酒 330cc罐、指定麒麟啤酒

OPENPOINT APP行動隨時取：CITY CAFE經典好時可可（熱）買1送1、CITY TEA冰淇淋紅茶買2送2（每會員限購1組，兌換至10/31）





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