萊爾富果C果昔最高2件0元、奶茶布丁第2件15元再喝韓國牛乳29元，秋季新品一次爆發

萊爾富秋季新品與優惠一次到位，果C果昔最高享2件0元，還有奶茶布丁與29元韓國BusanMilk。資深編輯李維唐表示，這波從果昔、甜點到乳飲一次涵蓋，優惠亮點相當集中。

萊爾富秋季超商新品與優惠一次來了，這次從果C果昔「轉轉樂」、全新「厚膽你就奶茶布丁」，一路吃到韓國BusanMilk系列牛乳，飲料控、布丁控都能找到想嚐鮮的選擇。其中果C果昔即日起至10月13日購買指定品項任2件，就能參加「轉轉樂」，最高有機會直接抽到2件0元，另外還有2件59折、2件69折優惠。秋天想喝濃郁芋頭果昔、挖一口滑嫩奶茶布丁，或想用29元嚐鮮韓國風味牛乳，這波可以一起筆記。



▲結帳時手指輕輕一按就能拼手氣，萊爾富果C果昔轉轉樂即日起至10月13日登場，購買指定果昔任選2件就能試手氣，最大獎有機會直接把2件0元抱回家。圖／萊爾富提供；窩客島整理

萊爾富果C果昔轉轉樂最高2件0元

果昔控這次買飲料還能順手試手氣。萊爾富「果C果昔」即日起至10月13日推出期間限定「轉轉樂」，購買指定果昔任2件即可參加，除了最高可抽中2件0元，還有2件59折、2件69折等優惠。想一次多囤幾杯也有玩法，單次購買4件就能獲得2次轉盤機會，適合揪朋友一起挑不同水果風味，下午想來杯冰涼果昔時也多了一點抽優惠的樂趣。



▲結帳時手指輕輕一按就能拼手氣，萊爾富果C果昔轉轉樂即日起至10月13日登場，購買指定果昔任選2件就能試手氣，最大獎有機會直接把2件0元抱回家。圖／萊爾富提供；窩客島整理

芋頭控鎖定芋頭戀乳與芋仔憨吉，單杯49元

秋天想喝更有甜點感的口味，萊爾富同步推出「芋頭戀乳」與「芋仔憨吉」2款芋頭風味果昔，單杯限時優惠價49元。「芋頭戀乳」把芋頭風味與乳香搭在一起，走的是滑順醇厚路線，芋頭香氣碰上奶香後更顯濃郁。「芋仔憨吉」則以芋頭風味為主調，入口偏向香甜柔和，平常看到芋泥、芋頭甜點就很難拒絕的人，可以依照自己偏好的濃郁度挑選。



▲芋頭控絕對會失心瘋，芋頭戀乳與芋仔憨吉兩款果昔裡面裝滿實實在在的角材顆粒，單杯限時優惠價49元，拿在手上就能感受到滿滿濃郁厚實感。圖／萊爾富提供；窩客島整理

萊爾富厚膽你就奶茶布丁登場，奶茶直接變成滑嫩甜點

繼「焦糖喜勒烤布丁」、「生乳你個布丁」曾在Threads、Instagram等社群平台引發討論後，萊爾富這次再玩諧音梗，推出全新「厚膽你就奶茶布丁」。熟悉的奶茶風味被放進滑嫩布丁裡，茶香與奶香一起入口，甜香之中還留著茶韻，比起傳統焦糖布丁，多了一種像在吃固態奶茶的風味想像，冰冰涼涼挖上一匙，很適合當成下午嘴饞時的小甜點。

「厚膽你就奶茶布丁」原價45元，即日起至10月13日還有期間優惠，「厚膽你就奶茶布丁」、「生乳布丁」、「焦糖烤布丁」3款任選第2件15元。想吃新品可以直接選奶茶口味，也能一次搭配不同布丁，把奶茶、生乳與焦糖3種風味輪流開吃。



▲社群話題爆款布丁又來了，這款厚膽你就奶茶布丁光看外觀就超誘人，原價45元，即日起至10月13日享有第2件15元優惠，一次拿兩顆過癮又划算。圖／萊爾富提供；窩客島整理

韓國BusanMilk登台，香蕉草莓巧克力牛乳29元嚐鮮

韓國風味飲品控也有新品可以挖。萊爾富引進韓國BusanMilk系列，一口氣帶來巧克力牛乳、香蕉牛乳、草莓牛乳3款風味，都是以乳香為基底，再分別加入可可、香蕉與草莓特色。巧克力牛乳走醇厚香濃路線，可可與奶香融合，適合喜歡濃郁系飲品的人。香蕉牛乳則把香蕉香甜氣息與乳香結合，喝起來柔和順口。

想喝帶點酸甜感的則可以鎖定草莓牛乳，以草莓風味搭配奶香，呈現清甜柔和的層次。3款飲品可以配早餐，也能冰在辦公室當午後飲料或日常點心。BusanMilk系列原價45元，期間限定嘗鮮價29元，等於用不到30元就能試試不同韓系風味乳飲。



▲韓國爆紅的BusanMilk系列新鮮進口，香蕉、草莓與巧克力3種經典口味一字排開超療癒，限時嘗鮮價只要29元就能秒飛韓國享受香濃乳香。圖／萊爾富提供；窩客島整理

萊爾富秋季優惠從果昔喝到布丁，10月13日前先記好

這次萊爾富秋季新品把果昔、布丁與韓國風味牛乳一次排開，想喝水果系可以鎖定果C果昔「轉轉樂」，偏愛濃郁系則有49元芋頭風味果昔，新登場的「厚膽你就奶茶布丁」則把奶茶變成滑嫩甜點，韓國BusanMilk系列再用29元嘗鮮價搶攻韓系飲品控。當中果C果昔「轉轉樂」及布丁第2件15元優惠皆至10月13日，想搭優惠嚐鮮，記得留意活動期間。



果C果昔「轉轉樂」

活動期間：即日起至10月13日

活動內容：購買指定果昔任2件，即可參加「轉轉樂」

優惠內容：有機會抽中2件0元、2件59折、2件69折

加碼方式：單次購買4件，可獲得2次轉盤機會

指定品項：活動集結多款指定果昔，實際品項依門市活動規範為準

萊爾富芋頭風味果昔優惠

優惠品項：「芋頭戀乳」、「芋仔憨吉」

優惠價格：單杯49元

芋頭戀乳：芋頭風味結合乳香，口感滑順、風味醇厚

芋仔憨吉：以芋頭風味為主調，呈現香甜柔和口感

萊爾富厚膽你就奶茶布丁優惠

新品名稱：「厚膽你就奶茶布丁」

原價：45元

優惠期間：即日起至10月13日

優惠內容：「厚膽你就奶茶布丁」、「生乳布丁」、「焦糖烤布丁」任選第2件15元

風味特色：以奶茶風味為主調，融合茶香與奶香，布丁口感滑嫩細緻

韓國BusanMilk系列限時優惠

販售通路：萊爾富

口味：巧克力牛乳、香蕉牛乳、草莓牛乳

原價：45元

期間限定嘗鮮價：29元

巧克力牛乳：可可風味結合奶香，口感醇厚香濃

香蕉牛乳：香蕉香甜氣息搭配乳香，風味柔和順口

草莓牛乳：草莓酸甜風味搭配奶香，呈現清甜柔和滋味





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