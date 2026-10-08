只有4天點亮總統府！雙十總統府光雕秀交通管制、光雕時間，民主徽章3天不限量預訂

編輯 鄭雅之 表示：雙十國慶就是要到總統府前慶祝啊！今年光雕也很美～

每逢雙十連假大家總是在思考該去哪裡打卡放鬆，台北街頭這次特別準備了超吸睛的夜間盛事，今年總統府前的光雕展演即將精彩登場，不僅有炫麗的光影聲光秀與重量級配音加持，現場還準備了限量紀念徽章扭蛋活動，周邊也將同步進行交通管制，非常適合民眾規劃一趟輕鬆浪漫的夜間約會小旅行。

▲1996首次總統直選躍上總統府建築，國慶光雕展展現台灣民主歷程的耀眼光芒。 ▲國慶光雕周邊商品推出首波11款盒裝版民主徽章，同步開放線上限時預訂。





炫麗光影打造聽覺視覺饗宴

今年的光雕展演以「民主的台灣，世界的心跳」為題，適逢台灣總統直選30週年，透過建築光影深刻呈現台灣民主發展的璀璨歷程，活動特別邀請知名演員連俞涵親自擔綱配音，並由劇場演員蕭東意進行導聆，豐富的光影與聲光效果相互交織，讓前來賞景的民眾不僅能拍照打卡，更能沉浸在動人的歷史故事氛圍之中。

▲總統府建築光雕秀重現歷史時刻，繽紛色彩與光影交織出動人的台灣民主發展歷程。





國慶光雕活動時間地點指南

這場夜間光雕展演將於10月7日晚間正式點燈，並一路展出至10月10日止，地點位於總統府前凱達格蘭大道，展演時間為每日19時至21時30分，每半小時會上演一場，最後一場開演時間為21時30分，需要特別注意的是10月7日當天配合點燈儀式，首場改至19時30分開始，想衝現場的民眾記得算好時間前往。

▲總統府光雕秀首度結合經典意象與光影藝術，吸引眾多民眾前往凱道感受溫馨慶典氛圍。





交通管制與周邊替代路線

為了維護周邊秩序與人潮安全，台北市中正第一分局自9月27日起實施第一階段封街，10月7日點燈當天18時起更大幅擴大管制區域，凱達格蘭大道與懷寧街等多處路段將雙向封鎖，警方建議駕駛人提前改走中華路、中山南路或公園路等替代道路，搭乘大眾運輸或公車的民眾也應多留意路線改道通知以避開擁堵。

▲以民主的台灣世界的心跳為主題，國慶光雕展透過建築投影深刻紀錄總統直選30週年。

▲以民主的台灣世界的心跳為主題，國慶光雕展透過建築投影深刻紀錄總統直選30週年。





限定徽章扭蛋與預訂攻略

除了欣賞光雕秀外，現場也同步推出限量版民主台灣紀念徽章，展演期間每日18時起於凱道攤位開放扭蛋，每日限量供應250枚，若是現場沒扭到也不用失望，追貨完成後會於文總一樓繼續開放，官方即日起至10月10日22時更開放線上預訂首波11款盒裝版，限時不限量讓喜愛收集紀念品的朋友都能輕鬆帶回家。

▲現場限時限量開放扭蛋的228牽手護台灣紀念徽章，展現精緻的台灣製造工藝。 ▲限量民主台灣紀念徽章登場，包含野百合學運等多款歷史主題設計值得收藏。

2026國慶總統府建築光雕展演「民主的台灣，世界的心跳」

展演日期：10月7日（三）至10月10日（六）

展演時間：每日19:00-21:30（每半小時一場，最後一場為21:30開演。10月7日配合點燈儀式改至19:30首演）

展演地點：總統府前凱達格蘭大道





雙十國慶 民主台灣紀念徽章

實體扭蛋機：光雕展演期間每日18:00開扭（地點：凱道文總攤位），每日限量供應250枚（台灣製造，追加到貨後將於文總一樓繼續開放扭蛋）。

線上預訂：首波11款盒裝版即日起至10月10日（六）22:00止限時不限量開放預訂，預計今年12月中旬陸續出貨。





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