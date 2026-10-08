大倉久和萬聖節甜點變身日本妖怪！天狗黑貓赤鬼全現身，4款限定蛋糕只賣15天

日本妖怪竟然變成萬聖節蛋糕。大倉久和The Nine烘焙坊推出4款限定甜點，集結天狗、黑貓、赤鬼與阿瑪比埃。資深美食旅遊媒體人李維唐表示，鮮明角色造型結合限定販售話題，是這波萬聖節新品最直觀的內容亮點。

大倉久和大飯店今年萬聖節直接把日本妖怪搬上甜點櫃。The Nine烘焙坊推出「日本妖怪萬聖節甜點」，一次集結天狗、黑貓、赤鬼與阿瑪比埃4個充滿神秘色彩的角色，主廚抓住不同妖怪最具辨識度的外型，再分別搭配紫蘇蜜桃、芝麻玄米黑糖、焙茶巧克力香蕉、檸檬無花果等風味，讓萬聖節蛋糕少了幾分恐怖，多了精緻又帶點搞怪的日系氣息。4款甜點每款售價240元，10月17日至10月31日於大倉久和大飯店The Nine烘焙坊期間限定販售。

▲萬聖節搞怪必朝聖這盤日本傳說妖怪大合集，天狗、黑貓、赤鬼與阿瑪比埃一字排開實在太吸睛，主廚把細膩日式工藝注入法式慕斯蛋糕，每一款都有專屬的精緻造型與滿滿餡料，視覺跟味蕾一次滿足。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理



日本妖怪萬聖節甜點登場，4款角色從傳說走進甜點櫃

萬聖節甜點不一定只有南瓜、幽靈與骷髏，大倉久和大飯店The Nine烘焙坊這次換上日本妖怪當主角。主廚從日本傳說中的妖怪尋找靈感，把角色最經典的外型特徵轉換成甜點造型，再依照不同角色安排專屬的食材組合，從外觀到切開後的慕斯、奶餡、海綿蛋糕與脆片，都藏著不同層次。

4款甜點的個性也刻意拉開差異。喜歡清爽果香，可以從紫蘇、蜜桃與優格組合的阿瑪比埃下手。偏愛芝麻與黑糖的濃厚香氣，天狗走的是更沉穩的秋季路線。黑貓把焙茶、巧克力與香蕉放在一起，赤鬼則用檸檬、無花果與百里香堆疊酸甜果香。從外型挑角色，或直接照自己的甜點口味選，都能找到明確方向。

▲萬聖節甜點也能走精緻日系路線，赤鬼、黑貓、天狗與阿瑪比埃排排站，搭配鳥居、石燈籠與楓葉場景，整桌就是滿滿日本妖怪氣氛。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理

阿瑪比埃紫蘇蜜桃慕斯，紫蘇果香搭上白巧克力脆殼

帶著長髮、鳥嘴、魚身與鰭狀肢體的阿瑪比埃，是日本民間傳說中的神秘生物，也被賦予祈求豐收、驅除疫病的美好寓意。The Nine烘焙坊將這個宛如美人魚般的角色，轉化成售價240元的「阿瑪比埃紫蘇蜜桃慕斯」。

甜點以抹茶杏仁海綿蛋糕與杏仁餅乾作為基底，搭配紫蘇香提、蜜桃庫利，外層覆上一層白巧克力脆殼，再用白巧克力風味飾片及可塑巧克力描繪角色外型。入口可以感受到紫蘇淡雅香氣與蜜桃柔和果香交錯，優格微酸感則讓整體風味更加清爽。從杏仁餅乾、白巧克力脆殼到慕斯本身，也讓口感不只停留在單一柔軟質地，而是帶出脆與柔之間的變化。

▲阿瑪比埃的粉色長髮、鳥嘴與魚鱗造型細節滿滿，外型像從日本傳說直接走上甜點桌，紫蘇蜜桃慕斯也替秋日甜點帶來清新果香。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理



天狗芝麻玄米黑糖慕斯，黑芝麻玄米脆片堆出濃厚秋季風味

長鼻、紅臉、背負雙翼，腳踩高腳木屐，傳說居住於深山的天狗，可以說是日本妖怪中辨識度相當高的角色。The Nine烘焙坊以白巧克力塑造天狗造型，外層再以黑巧克力包覆，做成售價240元的「天狗芝麻玄米黑糖慕斯」。

味道則從黑芝麻、玄米與黑糖出發。濃郁黑芝麻慕斯包覆玄米奶餡、黑糖風味與海綿蛋糕，再加入玄米脆片增加咀嚼口感。慕斯的細緻、海綿蛋糕的柔軟與玄米脆片的酥脆感在同一款甜點裡交錯，黑芝麻與黑糖帶來較深沉的香氣，玄米則替整體增加穀物風味，呈現偏濃厚醇香的秋季甜點走向。

▲天狗的長鼻紅臉配上黑色雙翼，一登場就把日本妖怪的神秘氣場拉滿，切開還能看到慕斯與內餡交疊的層次。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理

黑貓焙茶巧克力香蕉慕斯，茶香巧克力遇上柔和香蕉甜味

萬聖節少不了黑貓，但The Nine烘焙坊這隻黑貓背後還多了一層日本民間傳說。原始資料提到，黑貓在日本民間傳說中被視為帶來好運、財富與避邪保護的「福貓」，同時有驅除惡靈、趕走厄運及保護家宅平安的寓意，甚至還有「桃花貓」的稱號。

售價240元的「黑貓焙茶巧克力香蕉慕斯」，把黑貓神秘又帶點討喜的形象直接變成甜點。內層以巧克力慕斯與焙茶奶餡交織，再放入脆餅與海綿蛋糕，外層裹覆巧克力，最後利用白巧克力風味可塑巧克力完成黑貓造型。風味核心則落在焙茶、巧克力與香蕉。焙茶溫暖茶香與巧克力醇厚感互相呼應，再加入香蕉自然柔和的甜香，整體走的是濃郁卻不過度厚重的路線。脆餅與海綿蛋糕穿插其中，也替綿密慕斯加入不同口感，喜歡焙茶或巧克力系甜點的人，可以直接把這隻黑貓列入選擇。

▲黑貓直接變身圓滾滾的萬聖節甜點，黑色外型搭上橘色領巾與魚骨細節，神秘中又多了幾分可愛感。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理



赤鬼檸檬無花果慕斯，酸甜果香藏進鮮紅巧克力外衣

紅色肌膚、頭頂尖角、獠牙與虎皮紋裝束，再配上一根巨大金棒，赤鬼是日本鬼怪文化中極具辨識度的角色之一。The Nine烘焙坊直接抓住赤鬼最醒目的紅色外型，打造售價240元的「赤鬼檸檬無花果慕斯」。

無花果慕斯結合百里香奶凍、海綿蛋糕與巧克力脆片，外層覆上紅色巧克力淋面，再以白巧克力風味可塑巧克力及馬林糖完成細節。鮮紅色外型把赤鬼的視覺特色拉到最前面，切開之後則是慕斯、奶凍、蛋糕與巧克力脆片組成的多層次結構。味道同樣有明顯對比。檸檬帶出明亮酸香，接著是無花果成熟果韻與百里香細緻草本香氣，再透過核桃與巧克力增加醇厚感。酸甜、果香、草本與巧克力交錯，比起單純追求甜度，更著重不同香氣與質地之間的層次。

▲鮮紅赤鬼抱著金棒登場，圓滾滾造型看起來少了兇狠感，切開後則能看到檸檬無花果慕斯的多層次內餡。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理

大倉久和萬聖節限定只賣15天，The Nine烘焙坊10月17日開賣

從阿瑪比埃的紫蘇蜜桃，到天狗的芝麻玄米黑糖，再到黑貓的焙茶巧克力香蕉與赤鬼的檸檬無花果，大倉久和大飯店The Nine烘焙坊沒有只把妖怪外型套在蛋糕上，而是依照4個角色分別安排不同的風味組合，讓每款甜點從造型到內層食材都有自己的特色。

「日本妖怪萬聖節甜點」4款售價皆為240元，將於10月17日至10月31日在大倉久和大飯店The Nine烘焙坊期間限定販售。想替今年萬聖節餐桌多放一點日系搞怪氣氛，可以按照喜歡的妖怪角色挑，也能從果香、茶香、芝麻或巧克力等不同風味下手，把日本傳說中的妖怪直接帶回甜點桌。

日本妖怪萬聖節甜點

販售地點：大倉久和大飯店 The Nine 烘焙坊

活動期間：10 月 17 日至 10 月 31 日（期間限定販售）

活動亮點：主廚將日本傳說中的妖怪天狗、黑貓、赤鬼與阿瑪比埃融入日式工藝，打造四款造型與風味獨特的萬聖節蛋糕。

阿瑪比埃 ─ 紫蘇蜜桃慕斯

售價：NT$240

妖怪寓意：海中神秘生物，具備祈求豐收與驅除疫病的美好寓意。

風味與食材：抹茶杏仁海綿蛋糕、杏仁餅乾基底、紫蘇香提、蜜桃庫利、白巧克力脆殼、優格。

口感特色：紫蘇淡雅香氣搭配蜜桃柔和果香與優格微酸，呈現輕盈富層次的秋日風味。

天狗 ─ 芝麻玄米黑糖慕斯

售價：NT$240

妖怪寓意：居於深山、擁有強大力量與神通的代表性妖怪。

風味與食材：白巧克力造型天狗、外層黑巧克力包覆、濃郁黑芝麻慕斯、玄米奶餡、黑糖風味海綿蛋糕、玄米脆片。

口感特色：黑芝麻與黑糖香氣濃郁，搭配玄米脆片增添香脆口感，風味深沉醇厚。

黑貓 ─ 焙茶巧克力香蕉慕斯

售價：NT$240

妖怪寓意：象徵帶來好運、財富、避邪保平安的「福貓」，亦有「桃花貓」之稱。

風味與食材：巧克力慕斯、焙茶奶餡、脆餅、海綿蛋糕、香蕉、外層巧克力與白巧克力造型飾片。

口感特色：溫暖焙茶茶香與醇厚巧克力相互呼應，融入香蕉自然甜香，口感濃郁溫和。

赤鬼 ─ 檸檬無花果慕斯

售價：NT$240

妖怪寓意：頭頂尖角、手持金棒，為日本鬼怪文化中極具辨識度的角色。

風味與食材：無花果慕斯、百里香奶凍、海綿蛋糕、巧克力脆片、核桃、紅色巧克力淋面、馬林糖細節裝飾。

口感特色：檸檬明亮酸香結合無花果成熟果韻與百里香草本香，酸甜與濃郁兼具。

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