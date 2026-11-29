冬天最美大直打卡點！編輯鄭亦庭表示：3公尺巨型馬鹿、超萌雪獸免費拍個夠。

冬天最美大直打卡點！NOKE忠泰樂生活冬季檔期《TWINKLE with WINTER》以「冬樂森林」為主題，打造光影、自然與數位視覺的沉浸式森林旅程，近3公尺高的巨型馬鹿裹滿晶瑩玻珠，折射出超夢幻光線，現場還有台灣團隊「泊人 ANRK」和「溫度物所」創作，共4件藝術裝置陪大家一起過聖誕，來NOKE忠泰樂生活免費拍起來。



▲NOKE忠泰樂生活冬季檔期「冬樂森林」登場，呈獻日本知名藝術家名和晃平3公尺高馬鹿作品。



▲NOKE忠泰樂生活集結名和晃平與台灣藝術團隊共4件藝術裝置，打造光影與數位交織的沉浸式森林。





NOKE忠泰樂生活大門口圓柱變身雪白森林入口

▲台灣藝術團隊「泊人 ANRK」在西北大門口打造《冬凝謐林》，覆雪松枝與冰晶超有冬日氣氛。





互動式雪獸打卡點超萌

▲1F風除室《循光霧境》的白毛「雪獸」超欠拍，親手觸碰獸角或手掌就能觸發光影霧氣流轉。





近3公尺高馬鹿免費拍

▲日本知名藝術家名和晃平代表作《PixCell-Maral Deer》高達近3公尺馬鹿，位在NOKE忠泰樂生活1樓大廳超吸睛。



▲數千顆透明玻璃球覆蓋馬鹿全身，像小型透鏡般折射光線，近看遠看都有滿滿視覺驚喜。





NOKE忠泰樂生活《TWINKLE with WINTER》冬樂森林 活動資訊

這次NOKE忠泰樂生活冬季檔期《TWINKLE with WINTER》以「冬樂森林」為主題，走到西北大門口圓柱，就能看到台灣藝術團隊「泊人 ANRK」打造的《冬凝謐林》，以覆蓋白雪的林木意象，搭配垂墜下來像冰晶一樣的裝置，直接把建築圓柱變身成夢幻森林入口，讓大家在NOKE忠泰樂生活入口處就能感受到神秘的冬天森林氛圍。來到NOKE忠泰樂生活1樓風除室，馬上就會被《循光霧境》裡那隻毛茸茸的白毛「雪獸」萌到，牠不只是守門人，還是超好玩的互動裝置，只要走近摸摸雪獸的獸角或手掌，現場的光影跟霧氣就會跟著流動起來，為你撥開雲霧帶路，1樓大廳則有「溫度物所」精心設計的《凝光之森》，用高低錯落的透明壓克力冰晶柱搭配柔白花簇，營造出又仙又朦朧的冬天打卡點，隨手一拍都很有質感。來到1樓大廳中央，絕對會被將近3公尺高的《PixCell-Maral Deer》給震撼到，這件日本知名藝術家名和晃平的代表作，把「Pixel 像素」跟「Cell 細胞」的概念結合在一起，在強壯的馬鹿身體，以及繁複的鹿角表面，覆蓋了數千顆大小不一的透明玻璃球，每顆小玻珠就像放大鏡一樣，把底下的毛皮跟線條折射得閃閃發亮，走近看跟退遠看都有不一樣的奇幻視覺效果，來大直逛街就能近距離免費看。地點：台北市中山區樂群三路 200 號營業時間：11:00–21:30，週五六11:00–22:00

2026聖誕節必拍聖誕打卡點

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