冷天午茶必收！星巴克12月2日推出香烤蘋果那堤與草莓蜜桃茶，周杰倫也再度攜手太妃核果那堤回歸。資深編輯 李維唐 表示，今年冬日新品兼顧果香層次與羽絨大熊限定首賣，收藏與話題度十足。

星巴克將於12月2日迎來冬日限定新品，不僅有經典回歸的「香烤蘋果那堤」與酸甜清爽的「草莓蜜桃茶」同步登場，品牌大使周杰倫也再度攜手冬季必喝的「太妃核果風味那堤」陪伴大家度過歲末佳節。此外，人氣Bearista熊換上超萌羽絨新裝推出大小尺寸，其中GIANT大熊與TPE台北限定繡花小禮袋更選在「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市」及「愿秀門市」限定首賣，為冬日午茶與耶誕送禮帶來滿滿驚喜。

▲換上充滿耶誕氣氛的紅色節慶杯身，綿密鮮奶油頂端撒滿香脆太妃核果碎粒，這杯「太妃核果風味那堤」一端上桌就是滿滿的冬日儀式感，太妃糖甜香與核果風味交織，讓人忍不住一口接一口。圖／星巴克提供；窩客島整理 ▲耶誕紅蝴蝶結杯身搭配滿滿烘烤蘋果醬與糖漬蘋果碎粒，經典回歸的「香烤蘋果那堤」光看就超誘人，醇厚咖啡融合香料蘋果氣息，冷天捧在手心暖暖喝超療癒。圖／星巴克提供；窩客島整理

星巴克12月2日推蘋果與草莓蜜桃新飲

針對冬季偏愛暖心或清爽口感的不同需求，星巴克12月2日端出兩款果香新作。經典回歸的「香烤蘋果那堤」以義式濃縮咖啡與滑順牛奶為基底，融入香料蘋果風味，頂層擠上綿密鮮奶油，再淋上烘烤蘋果醬並撒滿糖漬蘋果碎粒，讓醇厚咖啡香與蘋果甜香在微涼午後交織出豐富層次。

想暫時放下咖啡因、享受輕盈茶飲的人，則可以鎖定繽紛登場的「草莓蜜桃茶」。這款飲品以無咖啡因蜜樹茶為基底，結合蜜桃果乾與酸甜草莓醬，頂端再以草莓果乾點綴，呈現清新甜美的水果風味，為不同飲用時刻提供輕盈無負擔的選擇。

▲想在微涼午後來杯滿載烘烤蘋果醬與糖漬蘋果碎粒的「香烤蘋果那堤」，還是酸甜輕盈的無咖啡因「草莓蜜桃茶」？12月2日一次滿足兩種冬日味蕾。圖／星巴克提供；窩客島整理



周杰倫同款太妃核果那堤與兩款特色美式

繼今年夏天合作後，星巴克品牌大使周杰倫在歲末再度與Holiday經典飲品「太妃核果風味那堤」相遇。這杯冬日代表作以太妃糖的香甜氣息結合核果香氣，搭配咖啡與牛奶的醇厚口感，無論是忙碌的工作午後或與好友相聚，都能透過熟悉的溫潤滋味感受節慶陪伴。

偏好美式咖啡清爽層次的咖啡控，現場還有兩款特色選擇可以搭配。「特選西西里風氣泡美式咖啡」以特選咖啡豆萃取黃金短濃縮，結合清新檸檬與細緻氣泡，讓咖啡香氣與柑橘果韻相互襯托。「蛋白雲朵美式咖啡」則以經典美式咖啡搭配香草或可可風味高蛋白雲朵奶泡，透過柔滑奶泡與咖啡醇香交織出不同口感。

▲跟著品牌大使周杰倫一起重溫冬日最熟悉的暖心滋味，醇厚咖啡牛奶融合太妃糖與核果香氣，「太妃核果風味那堤」一入口就是滿滿的歲末節慶幸福感。圖／星巴克提供；窩客島整理

羽絨裝Bearista大熊與TPE提袋首賣

除了冬日飲品，星巴克人氣Bearista熊也換上蓬鬆羽絨造型，推出GIANT與MINI兩種尺寸陪伴顧客度過歲末。GIANT熊寶寶戴上奶油白針織毛帽，身穿星巴克經典綠色鋪棉外套，搭配咖啡色側背包與休閒長褲，充滿層次的冬日穿搭兼具擁抱療癒感與居家擺設價值，將於「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市」及「愿秀門市」限定首賣。

小巧可愛的MINI熊寶寶則換上奶油白連帽羽絨外套，搭配深綠色褲裝與靴子，於全台星巴克門市販售，適合隨身收藏或作為暖心小禮。同步在「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市」及「愿秀門市」限定首賣的，還有棕色與綠色兩款TPE繡花小禮袋提袋，以台北城市識別結合簡約袋身與細緻繡花，為日常配件與歲末贈禮留下專屬城市紀念。

▲戴上奶油白針織毛帽、穿著經典綠鋪棉外套還背著咖啡色小包，這隻超萌GIANT羽絨大熊抱起來療癒感十足，將於星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市及愿秀門市限定首賣。圖／星巴克提供；窩客島整理 ▲上奶油白連帽羽絨外套與深綠色靴子的MINI熊寶寶小巧又精緻，直接掛在包包上隨身帶著走，全台星巴克門市都能把這份冬日萌趣帶回家。圖／星巴克提供；窩客島整理

▲帶著台北城市識別的棕色與綠色TPE繡花小禮袋質感滿分，簡約袋身搭配細緻刺繡，不管是日常隨手拎著走或當作歲末伴手禮都很有紀念價值，將於星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市及愿秀門市限定首賣。圖／星巴克提供；窩客島整理





星巴克12月2日冬日新品與限定周邊資訊

活動與上市日期：2026年12月2日正式登場

冬日限定與經典飲品

．香烤蘋果那堤：經典回歸款，以義式濃縮咖啡與滑順牛奶為基底，融合香料蘋果風味，頂層搭配綿密鮮奶油、烘烤蘋果醬與糖漬蘋果碎粒。

．草莓蜜桃茶：無咖啡因蜜樹茶為基底，結合蜜桃果乾與酸甜草莓醬，並以草莓果乾點綴。

．太妃核果風味那堤：品牌大使周杰倫再度攜手推薦的Holiday經典飲品，結合太妃糖香甜氣息、核果香氣與咖啡牛奶的醇厚口感。

．特選西西里風氣泡美式咖啡：以特選咖啡豆萃取黃金短濃縮，搭配清新檸檬與細緻氣泡。

．蛋白雲朵美式咖啡：以經典美式咖啡搭配香草或可可兩款風味高蛋白雲朵奶泡。

冬日限定周邊與首賣門市

．羽絨造型GIANT熊寶寶：戴奶油白針織毛帽、穿星巴克經典綠色鋪棉外套，搭配咖啡色側背包與休閒長褲；於「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市」及「愿秀門市」限定首賣。

．羽絨造型MINI熊寶寶：穿奶油白連帽羽絨外套，搭配深綠色褲裝與靴子；於全台星巴克門市販售。

．TPE台北限定繡花小禮袋：推出棕色、綠色兩款配色，結合台北城市識別與細緻繡花；於「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北門市」及「愿秀門市」限定首賣。

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