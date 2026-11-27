編輯 鄭雅之 表示：過年送這包紅包，長輩一定會笑嗨嗨～

每逢歲末年初，除了規劃親友聚餐，提前採買年貨與過年小物更是全民大事。知名連鎖迴轉壽司品牌藏壽司近期動作頻頻，不僅宣布台南第5家分店「台南南科店」將於11月30日正式迎客，更自11月24日起在官方線上商城推出兩款充滿日式年味的新春周邊，以及老饕最愛的「熟凍松葉蟹禮盒」，陪伴消費者一路從年末吃到過年。



▲藏壽司「熟凍松葉蟹禮盒」推出1公斤與2公斤雙規格，12月31日前享早鳥優惠價最低1997元起，輕鬆幫年夜飯加菜。

▲藏壽司春節雙周邊11月24日起於官方線上商城開賣，「新春福氣組」組合價只要550元，12月10日起指定門市也開放消費加購。





神還原扭蛋機紅包盒讓過年發紅包超有梗

想要在農曆新年替家裡換上新氣象，藏壽司首度研發的春節限定周邊絕對是視覺焦點。靈感源自日本傳統新年的「迎福寶船注連繩掛飾」，將寶船、鯛魚、稻穗與紅金水引巧妙結合，把豐收與招財寓意掛上家門。另一款「福氣發財連連抽紅包盒」更是話題十足，直接把經典扭蛋機縮小成DIY紙盒，拉動達摩小卡就能讓鈔票連環抽出，讓發紅包瞬間變成全場焦點。



▲藏壽司「福氣發財連連抽紅包盒」將經典扭蛋機化身為DIY紙盒，拉動達摩小卡就能讓鈔票連環抽出，過年發紅包超有梗。





組合入手現省70元還可到指定門市享加購優惠

這兩款兼具實用與收藏價值的開運好物，已於11月24日搶先在藏壽司官方線上商城上架，「迎福寶船注連繩掛飾」優惠價468元、「福氣發財連連抽紅包盒」只要89元。想一次包套的粉絲推薦直接入手線上限定的「新春福氣組」，550元就能把雙重好運帶回家。若習慣實體消費，12月10日起全台指定30家門市也開放餐飲消費不限金額加購，分別只要399元與79元。



▲藏壽司首次推出「迎福寶船注連繩掛飾」，結合寶船、鯛魚與稻穗等日本新年吉祥元素，把開藏納福的好運掛進家門。





年夜飯加菜！熟凍松葉蟹腳免運送到府

隨著氣溫轉涼，圍爐吃鍋與採買年菜的需求大幅升溫，藏壽司人氣熱銷的「熟凍松葉蟹禮盒」今年再度強勢回歸。嚴選生長於加拿大純淨冷水域的松葉蟹腳，透過專業熟凍鎖鮮技術完整保留海味甜度，只需前晚移至冷藏退冰、簡單加熱就能端出鮮紅飽滿的蟹肉。無論直接品嚐原味，或拿來煮成暖胃火鍋、海鮮蟹粥與日式雜炊都非常對味，且全系列皆享單盒冷凍宅配免運。



▲藏壽司春節限定「熟凍松葉蟹禮盒」嚴選加拿大鮮甜蟹腳，解凍加熱即食或煮火鍋、蟹粥都適合，單盒即享冷凍宅配免運。





首間銀級綠建築門市11月30日正式開幕

台南在地的壽司控有口福了，藏壽司持續深耕府城版圖，正式插旗新市區復興路打造台南第5家據點「台南南科店」，並定於11月30日盛大開幕。新門市不僅規劃高達229席寬敞座位，更是品牌在台首間取得銀級綠建築認證的永續店型。地理位置緊鄰南部科學園區，無論是科技人平日下班想吃頓好料舒壓，或是假日家庭聚餐都相當便利。



▲藏壽司插旗台南新市區打造「台南南科店」，將於11月30日正式開幕並祭出限時14天9折與滿額贈和風杯墊優惠。





開幕首兩週結帳直接打9折

為了慶祝「台南南科店」全新亮相，官方也針對在地消費者規劃了兩波專屬開幕優惠。第一波自11月30日至12月13日止，只要到店用餐並完成官方臉書按讚或IG追蹤步驟，結帳立即享有9折優惠。第二波則從12月14日接力開跑，單筆消費滿1200元並完成社群追蹤任務，即可免費獲得「KURA和風杯墊」1個，全店限量300個送完為止。



▲藏壽司一次端出10款日本愛媛蜜柑魚壽司，從爽彈鮮甜的蜜柑真鯛、油脂豐厚的蜜柑鰤魚，到醬漬、炙烤與柚香口味通通有。每款90元，11月19日起全台限量開賣，喜歡日本海鮮的藏友可以一次嚐遍不同風味。圖／藏壽司提供；窩客島整理

藏壽司春節限定周邊商品資訊

販售通路與時間：11月24日起於藏壽司官方線上商城開賣，12月1日起陸續出貨。12月10日起於全台指定30家門市開放當日餐飲消費不限金額加購

線上商城免運門檻：宅配滿800元免運、超商取貨滿500元免運

品項：

迎福寶船注連繩掛飾：原價520元、線上商城優惠價468元、指定門市加購價399元，限量800個

福氣發財連連抽紅包盒：原價99元、線上商城優惠價89元、指定門市加購價79元，限量1700個

新春福氣組（注連繩掛飾加紅包盒）：原價620元、線上商城限定優惠價550元





藏壽司熟凍松葉蟹 禮盒資訊

規格與限量：1公斤約5至7肩限量1100盒、2公斤約10至13肩限量1500盒，全系列皆享單盒冷凍宅配免運

第一波早鳥優惠（11月24日至12月31日）：1公斤優惠價1997元、2公斤優惠價3977元

第二波優惠（2027年1月1日至1月20日）：1公斤優惠價2108元、2公斤優惠價4198元

預計出貨時間：2027年1月20日起陸續出貨





藏壽司 台南南科店門市 開幕優惠資訊

門市地址：台南市新市區復興路866號（共229席座位）

營業時間：週一至週五11點至22點、週六至週日10點30分至22點

開幕優惠：

第一波開幕優惠（11月30日至12月13日）：到店用餐並按讚官方臉書或追蹤官方IG，結帳享9折優惠

第二波滿額好禮（12月14日起）：單筆消費滿1200元並完成社群追蹤任務，贈送KURA和風杯墊1個，限量300個送完為止





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