藏壽司11月19日起全台開賣10款日本愛媛蜜柑魚壽司，每款90元，還有滿800元送復古小燈箱。資深編輯李維唐認為，限定鮮味與懷舊周邊，是這波活動值得關注的雙重亮點。

藏壽司這次直接把日本愛媛縣的特色蜜柑魚帶來台灣，11月19日起全台門市限量開賣，一口氣推出10款日本直送壽司，每款90元，從帶有淡淡柑橘香氣的蜜柑真鯛，到油脂豐厚的蜜柑鰤魚脂，喜歡吃生魚片的人又有新口味可以試了。更讓人想衝一波的是，藏壽司同步推出50週年「昭和浪漫」活動，4款日式喫茶店經典美食限時現折10元，單筆消費滿800元、完成指定會員任務，還能把限量復古小燈箱帶回家。全台只有18,000個，另外還有3間昭和主題特色店，想吃新品、拍復古美照或收藏限定周邊，這波可以一起安排。



▲藏壽司一次端出10款日本愛媛蜜柑魚壽司，從爽彈鮮甜的蜜柑真鯛、油脂豐厚的蜜柑鰤魚，到醬漬、炙烤與柚香口味通通有。每款90元，11月19日起全台限量開賣，喜歡日本海鮮的藏友可以一次嚐遍不同風味。圖／藏壽司提供；窩客島整理

藏壽司蜜柑魚11月19日全台開賣

日本愛媛縣的蜜柑魚，終於不用特地飛日本才能吃到。藏壽司今年9月曾在台灣指定6間門市，以週末限定方式推出蜜柑魚系列，這次直接擴大到全台門市，11月19日起每日限量供應10款新品，售完為止。對喜歡日本海鮮的藏友來說，最值得留意的就是蜜柑真鯛與蜜柑鰤魚，兩種魚肉各有特色，前者以爽彈口感與細緻鮮甜為主，後者則有秋冬鰤魚特有的豐厚油脂，搭配清新的柑橘香氣，讓熟悉的壽司多了一種不同的風味。

這次新品最有趣的地方，是魚肉本身就帶有淡雅果香，而不是上桌後才淋上柑橘醬汁。藏壽司與日本愛媛縣當地合作，將榨汁後的蜜柑及蜜柑果皮精油運用在養殖飼料中，讓魚肉保有原本鮮甜的同時，也呈現較清爽的香氣。對平常不太喜歡濃厚魚腥味的人來說，這類帶有淡淡果香的魚肉，或許會是另一種值得嘗試的選擇。



▲藏壽司這波昭和浪漫一次集結布丁朵朵咖啡聖代、紅豆奶油法式金磚、日本鯛魚燒與漢堡排，從甜點到鹹食都有，還有充滿懷舊感的貓咪復古貼紙。4款指定餐點限時現折10元，點購任一款還能獲得特製貼紙1張，全台限量20,000張。圖／藏壽司提供；窩客島整理

愛媛蜜柑真鯛90元，爽彈魚肉帶柑橘香

這次10款新品當中，「愛媛縣產蜜柑真鯛」是相當值得留意的主打品項，每盤90元。嚴選來自日本愛媛縣的真鯛，魚肉帶有細緻油花，入口能感受到爽彈口感，隨著咀嚼慢慢帶出淡雅柑橘香氣。不同於油脂感特別強烈的生魚片，蜜柑真鯛走的是清爽鮮甜路線，能吃到魚肉原本的細緻滋味，又多了一點果香層次。

如果偏好厚切魚肉，則可以選擇「愛媛縣產大切蜜柑真鯛脂」，同樣90元，採一貫供應。選用油脂較豐富的真鯛腹肉，厚切後更能感受到魚肉本身的份量與油香。另一款「日本直送愛媛縣產大切漬真鯛脂」則加入特製醬汁輕醃，讓甘醇醬香與真鯛腹肉的脂香交織，喜歡濃郁口味的人，可以從這款開始嘗試。

蜜柑鰤魚脂90元，秋冬旬味油香更濃

每到秋冬，日本鰤魚便是許多海鮮愛好者期待的當季美味，這次藏壽司推出的「日本直送愛媛縣產蜜柑鰤魚脂」，特別選用油脂豐厚的鰤魚腹肉，每貫90元。比起一般魚肉，腹肉的脂肪分布更加豐潤，口感滑順綿密，搭配養殖過程帶來的淡雅柑橘香氣，讓濃厚脂香多了一點清爽感。

想吃得更有層次，也能選擇「日本直送愛媛縣產漬蜜柑鰤魚脂」，利用特製醬汁帶出甘醇鹹香，或是「日本直送愛媛縣產炙烤柚香醃漬鰤魚脂」，將經過醃漬的腹肉輕烤，再以柚香提味。炙烤帶出的油脂香氣，搭配柚子的清新氣息，與直接品嚐生魚片的口感截然不同。還有「日本直送炙烤奶油鰤魚」，以高溫炙烤帶出濃郁脂香，讓偏愛熟食的人也能享受這次的秋冬旬味。

藏壽司10款蜜柑魚新品一次看

這次蜜柑魚系列並非只有單純的生魚片握壽司，還包含醬漬、炙烤、柚香等不同料理方式，10款品項價格皆為90元。喜歡清爽口味，可以從蜜柑真鯛與柚香蜜柑鰤魚開始，偏好濃郁脂香，則能鎖定厚切真鯛脂與鰤魚脂系列，想吃醬香則有漬真鯛、漬蜜柑鰤魚脂等選擇。

其中「日本直送愛媛縣產柚香蜜柑鰤魚」以柚皮點綴，讓魚肉本身的柑橘香氣與柚香相互呼應，清爽感更加鮮明。「日本直送漬真鯛」則透過特製醬汁微醃，讓魚肉多了溫和鹹香。這10款壽司自11月19日起全台每日限量供應，沒有公布統一結束日期，想吃特定品項的藏友，建議留意各門市當日供應情況。

藏壽司昭和浪漫4款美食現折10元

除了蜜柑魚新品，藏壽司這次還把日本昭和年代的喫茶店風情搬進門市。為迎接日本藏壽司創業50週年，品牌自11月10日至11月30日推出「昭和浪漫」主題活動，將日本傳統喫茶店常見的布丁、咖啡聖代、紅豆吐司與鯛魚燒重新帶回餐桌，還有從創業初期便受到歡迎的漢堡排，4款餐點活動期間通通現折10元。

其中最有昭和喫茶店氣氛的「布丁朵朵咖啡聖代」，原價80元，優惠價70元。香濃牛奶霜淇淋搭配Q彈布丁，再淋上微苦的特調咖啡醬，甜甜奶香與咖啡苦韻交錯，呈現經典日式甜點的懷舊滋味。另一款「和風霜淇淋紅豆奶油法式金磚」，原價90元、優惠價80元，將現烤金磚吐司搭配融化奶油、綿密紅豆與冰涼霜淇淋，熱吐司的香脆與冰涼甜點形成鮮明對比，特別適合想在壽司餐後來份甜點的人。

日本鯛魚燒40元，經典漢堡排20元

想用小銅板價感受昭和喫茶店美食，這次還有「日本鯛魚燒」與「漢堡排」可以選。日本鯛魚燒原價50元，活動期間只要40元，金黃色外皮帶著酥脆口感，內餡則是香甜柔軟的經典風味。比起精緻華麗的甜點，這種拿起來就能吃的日式點心，更有日本街邊小吃的熟悉感。

「漢堡排」則從原價30元降至20元，也是4款活動餐點中價格最低的一款。紮實漢堡排淋上鹹甜特製醬汁，再搭配滑順美乃滋，呈現濃郁肉香與醬汁風味。這款餐點更有一段品牌故事，從藏壽司1977年創業以來便是人氣商品，如今配合昭和浪漫活動重新成為主角，讓老顧客回味熟悉滋味，也讓年輕消費者認識藏壽司早期的經典美食。



▲日式喫茶店少不了經典鯛魚燒。藏壽司這款日本鯛魚燒有著金黃魚形外皮，咬下能感受外酥內軟的口感，搭配香甜內餡，吃完壽司再來一份剛剛好。昭和浪漫活動期間原價50元，優惠價40元，點購還能獲得限定復古貼紙。圖／藏壽司提供；窩客島整理

藏壽司滿800元送昭和復古小燈箱

這波昭和浪漫活動最值得收藏的周邊，就是「昭和喫茶店招牌燈箱吊飾」。小巧的復古招牌造型，以昭和年代常見的配色與文字風格為設計靈感，融入鯛魚燒、布丁朵朵咖啡聖代等經典餐點元素，共推出2款造型。比起一般平面貼紙，小燈箱吊飾多了立體招牌的趣味，無論收藏或搭配包包，都有濃濃的日式復古感。

想拿到這款限定周邊，11月10日起於全台藏壽司門市當日單筆消費，折扣後發票金額滿800元，還必須追蹤官方Facebook或Instagram、加入官方LINE好友並完成會員綁定，再依照結帳時的領券兌換流程操作，才能獲得小燈箱吊飾1個。全台限量18,000個，送完為止。另外，只要點購4款昭和浪漫指定餐點任一品，還能獲得特製復古貼紙1張，貼紙共有5款，總數限量20,000張，同樣送完為止。



▲貓咪穿上復古西裝、另一隻貓咪躲進甜點杯裡，藏壽司這次推出的2款昭和喫茶店招牌燈箱吊飾，連角色表情與背景花紋都充滿懷舊趣味。放在桌上就像迷你日式喫茶店招牌，喜歡復古小物的人可以留意這波限量滿額贈。圖／藏壽司提供；窩客島整理

藏壽司3間昭和特色店，復古打卡必拍

喜歡日本復古風格的人，這次還有3間限定特色店可以安排。藏壽司特別選在「台北館前店」、「台中惠文路店」與「高雄五福光華店」，將昭和浪漫主視覺延伸到門市空間，從入口、候位區到自拍鏡等指定位置，都能看到呼應復古喫茶店的設計元素。原本熟悉的迴轉壽司店，多了一點日本懷舊街景的氛圍，吃壽司也能順便拍下不同於平常的紀念照片。

這次特色店並非單純換上活動海報，而是把復古看板小燈箱角色融入店內拍照空間，讓消費者從走進門市開始，就能感受到昭和主題的視覺設計。若剛好計畫與朋友聚餐，選擇這3間門市，便能把蜜柑魚新品、昭和甜點與復古拍照一次安排，讓原本只是吃頓迴轉壽司的行程，多了值得留下紀念的趣味。



▲台中藏友想拍昭和復古美照，可以到藏壽司惠文路店走一趟。穿著復古西裝、手拿甜點的貓咪角色，搭配昭和浪漫主題招牌與花朵裝飾，讓原本熟悉的迴轉壽司店多了日本老喫茶店的趣味，等候用餐時也能順手拍張紀念照。圖／藏壽司提供；窩客島整理

藏壽司昭和浪漫抽大同電鍋與迷你相機

藏壽司這次還準備了兩種社群抽獎活動，其中最有話題性的就是「TATUNG大同10人份電鍋」。11月10日至11月30日期間，只要點購蜜柑魚或昭和系列指定餐點任一品，搭配門市提供的「昭和浪漫復古餐墊造型海報」拍下紀念照，再依官方指定方式於Facebook活動貼文或Instagram限時動態分享，完成追蹤、按讚、標記及指定留言等條件，就有機會把大同電鍋帶回家。Facebook與Instagram各抽出4名，總計8名得主。

另一項則是「CHARMERA迷你數位相機鑰匙圈盲盒」抽獎，不需要到門市拍照，只要追蹤藏壽司官方Facebook或Instagram帳號，在指定活動貼文留言，分別選出昭和與令和時代最想品嚐的1款餐點，就能取得抽獎機會。Facebook與Instagram各抽出5名，總計10名幸運得主。這款迷你數位相機鑰匙圈盲盒搭配昭和復古主題，也讓整場活動多了收藏與拍照的趣味。

愛媛蜜柑魚背後的永續養殖特色

這次藏壽司引進的愛媛蜜柑魚，除了風味特別，也與日本當地的水產養殖方式有關。蜜柑魚利用榨汁後的蜜柑及果皮相關原料製作飼料，將農作物剩餘資源重新運用在養殖過程中，減少資源浪費。飼料中的天然多酚也有助於延緩魚肉氧化、維持鮮度與色澤，而蜜柑魚更曾獲得第7屆「Food Action Nippon Award」農林水產業分野最優秀賞。

亞洲藏壽司董事長兼總經理藪内薰為了將蜜柑魚引進台灣，曾親自走訪日本愛媛縣魚場與加工廠，確認養殖及加工流程，並參與商品試吃。為了讓魚肉從日本運抵台灣後仍能維持品質，團隊歷經約半年的冷鏈運輸規劃，才讓這次10款蜜柑魚系列得以擴大至全台門市供應。從日本愛媛的養殖魚場，到台灣藏壽司的迴轉餐桌，這次新品也讓消費者有機會認識不同於一般海鮮的特色養殖魚種。

藏壽司蜜柑魚與昭和浪漫活動資訊

蜜柑魚系列自11月19日起於全台藏壽司門市每日限量供應，10款餐點皆為90元，售完為止。昭和浪漫主題活動則自11月10日至11月30日登場，4款經典喫茶店餐點現折10元，復古小燈箱與貼紙依各自活動條件限量贈送，送完為止。想安排聚餐的消費者，可以先確認附近門市是否仍有想吃的蜜柑魚品項，若目標是收藏昭和復古小燈箱，則要特別留意單筆消費滿800元的計算方式，以及官方社群追蹤、LINE會員綁定與領券兌換等條件。3間昭和浪漫特色店分別位於台北、台中及高雄，想拍照的藏友也可以優先安排這3間門市。



▲台北館前店也換上昭和浪漫新裝，候位區出現一整排復古貓咪角色，搭配柑橘切片與繽紛花朵裝飾，讓木質座位區瞬間多了日式懷舊氛圍。這次不用飛日本，就能邊吃愛媛蜜柑魚壽司、邊感受昭和喫茶店的復古魅力。圖／藏壽司提供；窩客島整理

▲高雄五福光華店把昭和浪漫玩出另一種復古風格。戴著墨鏡的貓咪拿起麥克風，身旁還有黑膠唱片、復古電視、音響與閃亮迪斯可球，整面牆充滿昭和年代的流行音樂氣氛。吃完壽司別急著離開，這個候位區角落也很適合拍張復古紀念照。圖／藏壽司提供；窩客島整理

藏壽司蜜柑魚10款新品限量開賣

活動時間：2026年11月19日起，每日限量供應，售完為止。

活動門市：全台藏壽司門市

活動內容：

愛媛縣產蜜柑真鯛：90元，爽彈魚肉搭配淡雅柑橘香氣，鮮甜清爽。

日本直送漬真鯛：90元，以特製醬汁輕醃，帶出真鯛的甘甜與溫和鹹香。

愛媛縣產大切蜜柑真鯛脂：一貫90元，厚切真鯛腹肉，油脂豐潤並帶有淡淡果香。

日本直送愛媛縣產大切漬真鯛脂：一貫90元，厚切腹肉搭配特製醬汁，口感滑順。

日本直送愛媛縣產蜜柑鰤魚：90元，當季鰤魚油脂豐厚，搭配清新柑橘香氣。

日本直送愛媛縣產柚香蜜柑鰤魚：90元，以柚皮提味，呈現柑橘與柚香交織的清爽風味。

日本直送炙烤奶油鰤魚：90元，高溫炙烤帶出濃郁脂香，魚肉口感細緻。

日本直送愛媛縣產蜜柑鰤魚脂：一貫90元，嚴選油脂豐厚的鰤魚腹肉，口感滑順綿密。

日本直送愛媛縣產漬蜜柑鰤魚脂：一貫90元，特製醬汁結合腹肉脂香與淡雅柑橘香。

日本直送愛媛縣產炙烤柚香醃漬鰤魚脂：一貫90元，醬漬腹肉經炙烤後搭配清爽柚香。

藏壽司昭和浪漫4款美食現折10元

活動時間：2026年11月10日至11月30日。

活動門市：全台藏壽司門市。

活動內容：

布丁朵朵咖啡聖代：原價80元，優惠價70元，牛奶霜淇淋搭配Q彈布丁與微苦咖啡醬。

和風霜淇淋紅豆奶油法式金磚：原價90元，優惠價80元，香脆吐司搭配奶油、紅豆與霜淇淋。

日本鯛魚燒：原價50元，優惠價40元，金黃酥脆外皮搭配香甜內餡。

漢堡排：原價30元，優惠價20元，搭配鹹甜特製醬汁與美乃滋。

藏壽司滿800元送昭和復古小燈箱

活動時間：2026年11月10日起，送完為止。

活動門市：全台藏壽司門市。

活動內容：

滿額門檻：當日單筆消費發票折扣後金額滿800元。

會員條件：追蹤藏壽司官方Facebook或Instagram，加入官方LINE好友並完成會員綁定。

兌換方式：結帳時依指定流程完成領券兌換，即可獲得昭和喫茶店招牌燈箱吊飾1個。

贈品款式：共2款昭和復古造型，融入鯛魚燒、布丁朵朵咖啡聖代等餐點元素。

贈品數量：全台限量18,000個，送完為止。

藏壽司昭和浪漫點餐送復古貼紙

活動時間：2026年11月10日起，送完為止。

活動門市：全台藏壽司門市。

活動內容：

指定餐點：布丁朵朵咖啡聖代、和風霜淇淋紅豆奶油法式金磚、日本鯛魚燒、漢堡排。

贈送方式：點購上述4款昭和浪漫指定餐點任一品，即贈特製復古貼紙1張。

貼紙款式：共5款昭和喫茶店復古設計。

贈品數量：全台限量20,000張，送完為止。

藏壽司昭和浪漫3間特色店

活動主題：昭和浪漫限定特色店。

特色門市：

台北館前店：門市入口、候位區與指定拍照空間融入昭和復古主視覺。

台中惠文路店：以復古看板小燈箱角色與昭和主題裝飾呈現懷舊風格。

高雄五福光華店：設置昭和浪漫主題視覺與自拍鏡等拍照空間。

藏壽司昭和浪漫抽大同10人份電鍋

活動時間：2026年11月10日至11月30日。

活動獎品：TATUNG大同10人份電鍋。

活動內容：

參加資格：追蹤藏壽司官方Facebook或Instagram，並按讚指定活動貼文。

指定餐點：點購蜜柑魚或昭和系列指定餐點任一品。

拍照方式：搭配昭和浪漫復古餐墊造型海報，拍攝昭和浪漫紀念照。

分享方式：上傳至Facebook活動貼文，或Instagram限時動態並標記官方帳號。

留言條件：依官方規定留下指定通關密語，並標記好友。

抽獎名額：Facebook與Instagram各抽4名，共8名。

中獎限制：每個帳號僅限得獎1次。

藏壽司昭和浪漫抽迷你數位相機

活動時間：2026年11月10日至11月30日。

活動獎品：CHARMERA迷你數位相機鑰匙圈盲盒。

活動內容：

參加資格：追蹤藏壽司官方Facebook或Instagram帳號。

留言方式：於指定活動貼文留言，分別選出昭和與令和時代最想品嚐的1款餐點。

抽獎名額：Facebook抽出5名，Instagram抽出5名，共10名。

藏壽司官方資訊

．全台門市查詢：https://bit.ly/2t4W31J

．線上預約訂位：http://onelink.to/kurasushi

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