編輯 鄭雅之 表示：每年聖誕節都要逛的歐洲耶誕市集，今年規模更大了誒！

歲末年終最有儀式感的信義區聖誕市集又要登場了，由台灣法國人協會與台北市政府文化局等單位共同舉辦的「台北歐洲冬季嘉年華」，將於12月3日至12月6日盛大展開。今年串聯香堤大道廣場、信義威秀前廣場與微風南山戶外一樓三大展區，集結超過80個特色攤位與近50場表演，讓大家免出國就能體驗道地歐洲聖誕節。



▲今年台北歐洲冬季嘉年華攤位規模擴大至超過80攤，在浪漫燈飾下打造更舒適豐富的聖誕市集體驗。

▲台北歐洲冬季嘉年華匯聚14國特色文化與美食，吸引許多熱愛異國料理的民眾與創作者前來互動逛街。





全新「熱紅酒花園」微醺到半夜12點

今年最大亮點就是首度在微風南山戶外一樓打造的「熱紅酒花園」，現場集結多款歐洲葡萄酒與節慶料理，在微涼的冬天喝杯充滿肉桂與柑橘香氣的「熱紅酒」超級暖心。這區還貼心設置休憩座位與專屬舞台，週五與週六更延長營業到午夜12點，下班後約朋友來信義區大啖美食、聽音樂微醺一下既放鬆又愜意。



▲全新打造的熱紅酒花園於微風南山戶外一樓亮相，在冷冷的冬天喝杯充滿肉桂與柑橘香氣的熱紅酒超級暖心。





14國歐洲道地美食齊聚

熱愛異國料理的吃貨們千萬別錯過，今年市集規模從去年的66攤擴大到超過80攤，一口氣網羅德國、法國、比利時與義大利等14個歐洲國家的經典美味，從「德式香腸」、「法式起司」到「比利時鬆餅」通通吃得到。舞台節目同樣精采，四天共有近50場演出，兩位法國音樂劇歌手也將首度合體獻唱並舉辦粉絲見面會。



▲現場除了有德式香腸、法式起司與比利時鬆餅，還能品嚐現做的道地歐洲傳統料理。





聖誕老人屋抽歐洲來回機票

享受歡樂節慶之餘也能把愛心傳遞出去，主辦單位延續多年公益傳統，今年在香堤大道廣場特別設置充滿溫馨氣氛的「聖誕老人屋」，透過慈善抽獎與互動遊戲支持中華育幼機構兒童關懷協會。民眾只要參與公益活動就能為弱勢孩童盡一份心力，更有機會把長榮航空贊助的兩張「歐洲來回經濟艙機票」大獎帶回家。



▲香堤大道廣場設置公益聖誕老人屋，參與慈善抽獎活動就有機會抽中長榮航空贊助的兩張歐洲來回經濟艙機票。

▲四天活動期間將安排近50場精彩演出，兩位法國音樂劇歌手也將首度合體獻唱並舉辦專屬粉絲見面會。

2026台北歐洲冬季嘉年華 活動資訊

活動日期：2026年12月3日（四）至12月6日（日）

抽獎亮點：參與聖誕老人屋慈善抽獎活動，有機會抽中長榮航空歐洲來回經濟艙機票兩張

展區一｜香堤大道廣場（歐洲聖誕市集、聖誕老人屋、主舞台）

12月3日（四）：13點至21點30分

12月4日（五）至12月5日（六）：11點至22點

12月6日（日）：11點至21點30分





12月3日（四）：13點至21點30分 12月4日（五）至12月5日（六）：11點至22點 12月6日（日）：11點至21點30分 展區二｜信義威秀前廣場（歐洲文化與特色體驗）

12月3日（四）：13點至20點

12月4日（五）至12月6日（日）：11點至20點





12月3日（四）：13點至20點 12月4日（五）至12月6日（日）：11點至20點 展區三｜微風南山戶外一樓（熱紅酒花園、歐洲美食與葡萄酒、專屬舞台）

12月3日（四）：13點至21點30分

12月4日（五）至12月5日（六）：13點至24點

12月6日（日）：13點至21點30分





台北耶誕必拍亮點！

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