編輯 鄭雅之 表示：每年聖誕節都要逛的歐洲耶誕市集，今年規模更大了誒！
歲末年終最有儀式感的信義區聖誕市集又要登場了，由台灣法國人協會與台北市政府文化局等單位共同舉辦的「台北歐洲冬季嘉年華」，將於12月3日至12月6日盛大展開。今年串聯香堤大道廣場、信義威秀前廣場與微風南山戶外一樓三大展區，集結超過80個特色攤位與近50場表演，讓大家免出國就能體驗道地歐洲聖誕節。
全新「熱紅酒花園」微醺到半夜12點
今年最大亮點就是首度在微風南山戶外一樓打造的「熱紅酒花園」，現場集結多款歐洲葡萄酒與節慶料理，在微涼的冬天喝杯充滿肉桂與柑橘香氣的「熱紅酒」超級暖心。這區還貼心設置休憩座位與專屬舞台，週五與週六更延長營業到午夜12點，下班後約朋友來信義區大啖美食、聽音樂微醺一下既放鬆又愜意。
14國歐洲道地美食齊聚
熱愛異國料理的吃貨們千萬別錯過，今年市集規模從去年的66攤擴大到超過80攤，一口氣網羅德國、法國、比利時與義大利等14個歐洲國家的經典美味，從「德式香腸」、「法式起司」到「比利時鬆餅」通通吃得到。舞台節目同樣精采，四天共有近50場演出，兩位法國音樂劇歌手也將首度合體獻唱並舉辦粉絲見面會。
聖誕老人屋抽歐洲來回機票
享受歡樂節慶之餘也能把愛心傳遞出去，主辦單位延續多年公益傳統，今年在香堤大道廣場特別設置充滿溫馨氣氛的「聖誕老人屋」，透過慈善抽獎與互動遊戲支持中華育幼機構兒童關懷協會。民眾只要參與公益活動就能為弱勢孩童盡一份心力，更有機會把長榮航空贊助的兩張「歐洲來回經濟艙機票」大獎帶回家。
2026台北歐洲冬季嘉年華 活動資訊
活動日期：2026年12月3日（四）至12月6日（日）
抽獎亮點：參與聖誕老人屋慈善抽獎活動，有機會抽中長榮航空歐洲來回經濟艙機票兩張
- 展區一｜香堤大道廣場（歐洲聖誕市集、聖誕老人屋、主舞台）
12月3日（四）：13點至21點30分
12月4日（五）至12月5日（六）：11點至22點
12月6日（日）：11點至21點30分
- 展區二｜信義威秀前廣場（歐洲文化與特色體驗）
12月3日（四）：13點至20點
12月4日（五）至12月6日（日）：11點至20點
- 展區三｜微風南山戶外一樓（熱紅酒花園、歐洲美食與葡萄酒、專屬舞台）
12月3日（四）：13點至21點30分
12月4日（五）至12月5日（六）：13點至24點
12月6日（日）：13點至21點30分
台北耶誕必拍亮點！
推薦閱讀：新光北車耶誕森林曝光！200坪室內星願森林11/19點燈，5大必拍打卡點攻略
推薦閱讀：台北人每年必拍！信義區新光三越「20米香檳金聖誕樹」每15分鐘飄雪燈光秀，6個聖誕小屋接力登場