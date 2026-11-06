台北101變身巴黎雪國！卡地亞12公尺聖誕樹藏超過200隻美洲豹，限定咖啡吧還有豹掌豹紋飲品

台北101竟藏了超過200隻美洲豹！卡地亞12公尺聖誕樹與巴黎雪景登場。窩客島資深編輯李維唐表示，精品聖誕裝置結合找豹趣味與限定咖啡體驗，讓信義區多了值得安排的節慶打卡行程。

台北101今年聖誕節直接把巴黎雪景搬進信義區！精品品牌卡地亞Cartier再度攜手台北101，在購物中心4樓都會廣場設置高達12公尺的巨型聖誕樹，還有超過200隻金色與可愛造型的小美洲豹藏身其中。從法式紅色遮蓬、銀白雪地到充滿節慶氣息的Cartier Café限定咖啡吧，整個空間就像走進巴黎冬日街景。這場「卡地亞美洲豹非凡之旅」即日起展出至11月21日，想拍今年第一波精品聖誕美照，不用飛出國，來台北101就能感受法式冬日的浪漫氣氛。

▲台北101今年聖誕節太夢幻了。高達12公尺的卡地亞巨型聖誕樹，從樹頂一路延伸到周圍的法式建築造景，滿滿金色燈光搭配銀白雪景，站在4樓都會廣場就能感受濃濃的精品聖誕氛圍。圖／卡地亞提供；窩客島整理



台北101聖誕樹12公尺高！巴黎雪景搬進信義區

每年聖誕節，台北信義區總是少不了各種節慶裝置，今年台北101與卡地亞合作的聖誕樹，光是12公尺的高度就相當吸睛。這次不只是單純擺上一棵大型聖誕樹，而是把法式冬日建築、紅色遮蓬與白雪景觀一起帶進購物中心，讓整個4樓都會廣場變成充滿巴黎氣息的聖誕場景。

最有特色的地方，就是聖誕樹與周圍雪景彼此呼應。紅色法式遮蓬帶出卡地亞鮮明的品牌色彩，銀白色雪地則讓整個場景多了冬季的清冷氛圍。站在巨型聖誕樹前，可以把聖誕樹、法式建築與雪景一起收進畫面，無論是與朋友合照，還是想拍帶有精品時尚感的個人照片，都有不同的取景方向。

▲想拍台北101聖誕樹全景，這個角度一定要收藏。從高處望下去，12公尺巨型聖誕樹搭配金色燈海與法式建築造景，連周圍的精品店面都一起入鏡，整個購物中心瞬間變成充滿巴黎氣息的聖誕場景。圖／卡地亞提供；窩客島整理

卡地亞200隻美洲豹藏身聖誕樹！找豹遊戲太可愛

這棵聖誕樹還有一個值得慢慢欣賞的小巧思，就是超過200隻金色與可愛造型的小美洲豹。牠們分布在聖誕樹枝椏之間，也藏身於周圍的銀白雪地，讓原本華麗的精品聖誕裝置，多了一點尋寶遊戲般的趣味。

美洲豹一直是卡地亞極具代表性的品牌象徵，這次透過不同造型的小豹融入聖誕場景，讓大家不必只站在樹前拍照，也能沿著裝置仔細尋找。從枝葉間若隱若現的金色身影，到雪地裡的小豹造型，每個角落都可能藏著值得特寫的細節。與朋友一起來訪，還能互相挑戰究竟能找到幾隻美洲豹，讓這趟聖誕打卡多了一個有趣的理由。

▲卡地亞美洲豹也來過聖誕節。金色小豹俏皮地趴在雪地裝置旁，身後就是閃著金色燈光的巨型聖誕樹，連豹紋與臉部表情都充滿細節，近距離拍照特別吸睛。圖／卡地亞提供；窩客島整理



Cartier Café限定咖啡吧！豹掌豹紋飲品超有精品感

除了12公尺巨型聖誕樹與美洲豹雪景，現場還設有Cartier Café限定咖啡吧，讓這場精品聖誕活動不只是拍照景點，也多了能夠搭配飲品欣賞節慶布置的體驗。依照活動資訊，只要預約鑑賞服務，就能在雪景旁享用限定飲品。飲品以卡地亞美洲豹為設計靈感，加入精緻的豹掌與豹紋圖樣，將品牌經典元素延伸到咖啡體驗。比起一般節慶飲品，這次更有精品下午茶般的儀式感，尤其當豹紋細節與周圍紅色、銀白色的聖誕布置相互呼應，光是飲品與場景的搭配，就很適合留下充滿冬日氣息的照片。

不過，限定咖啡吧並非單純到場就能直接享用，原始活動資訊已明確提及需要預約鑑賞服務。想安排咖啡體驗的民眾，建議事先向品牌確認預約資格、可預約時段及相關規定，避免到了現場才發現無法參加。

台北101聖誕打卡攻略！4樓都會廣場就能拍

想安排信義區聖誕約會，這次的卡地亞聖誕裝置可以列入行程。活動地點就在台北101購物中心4樓都會廣場，不需要特別跑到戶外，也能欣賞高達12公尺的聖誕樹與法式雪景。從巨型聖誕樹的整體畫面，到樹枝間的小美洲豹，再到充滿精品細節的限定飲品，都有各自值得拍攝的亮點。

這次活動以「卡地亞美洲豹非凡之旅」為主題，展期至2026年11月21日。與一般一路延續到12月底的聖誕活動不同，這場精品雪景展出的時間相對短，想趁著聖誕季前先拍一波節慶照片，可以把握展出期間安排造訪。至於咖啡吧體驗，則記得先確認鑑賞預約資訊，才能一次安排好拍照與飲品行程。

▲準備好跟卡地亞美洲豹玩躲貓貓了嗎？金色小豹壓低身體、翹起尾巴，彷彿下一秒就要從雪地裡跳出來，連身上的豹紋都相當精緻，絕對是這次聖誕裝置不能錯過的拍照亮點。圖／卡地亞提供；窩客島整理









台北101卡地亞美洲豹非凡之旅

活動時間：即日起至2026年11月21日

活動地點：台北101購物中心4樓都會廣場

活動名稱：卡地亞美洲豹非凡之旅。

聖誕樹亮點：高達12公尺的巨型聖誕樹，結合法式冬日建築與巴黎雪景。

美洲豹裝置：超過200隻金色與可愛造型的小美洲豹，藏身聖誕樹枝椏及銀白雪地。

拍照場景：紅色法式遮蓬、銀白雪景與巨型聖誕樹，營造巴黎冬日節慶氛圍。

限定咖啡吧：Cartier Café提供以豹掌、豹紋圖樣點綴的限定飲品。

體驗方式：需預約鑑賞服務，限定飲品的供應及預約細節以品牌公告為準。

除了卡地亞夢幻雪景，聖誕節還有那些必拍美景

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