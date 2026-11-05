台北文華東方聖誕下午茶送潘海利根香水！1,580元起吃龍蝦干貝，5款香氛甜點美到捨不得吃

台北文華東方聖誕下午茶送潘海利根香水！1,580元起吃龍蝦、干貝與5款香氛甜點。窩客島資深編輯李維唐表示，香水聯名與限定贈禮，是這次聖誕下午茶最值得關注的亮點。

台北文華東方酒店今年聖誕下午茶直接與英國百年香氛品牌「Penhaligon’s潘海利根」聯名，推出「潘海利根英倫爵旅」聖誕下午茶，11月5日起至12月31日限定登場。這次不只把經典香水變成5款精緻法式甜點，還能吃到龍蝦、北海道干貝、鴨肝等高級食材，經典下午茶每套1,580元加10％服務費起，並加碼送出潘海利根「運籌帷幄的女爵」1.5ml淡香精與香氛體驗禮卡。對喜歡香水、精緻甜點與飯店下午茶的人來說，這次可以把聖誕約會和香氛體驗一起排進行程。

▲聖誕下午茶直接變身英倫貴族派對。台北文華東方酒店聯名潘海利根，3層下午茶架擺滿精緻甜鹹點，搭配英式司康餅、茶品與香氛主題裝飾，經典下午茶每套1,580元加10％服務費起，還能獲得潘海利根限定淡香精。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理



台北文華東方聯名潘海利根，聖誕下午茶變身英倫貴族旅行

每年到了聖誕節，飯店下午茶總少不了精緻甜點與節慶裝飾，但台北文華東方酒店今年選擇讓香水成為餐桌主角。位於酒店1樓的「青隅」攜手創立於1870年的英國香氛品牌潘海利根，以「Portraits獸首肖像系列」為靈感，將香水背後充滿英倫貴族趣味的角色故事，轉換成一道道可以品嚐的甜點與鹹食。

這次聯名正好遇上潘海利根獸首肖像系列10週年，除了大家熟悉的喬治勳爵、康斯坦絲等經典角色，還加入全新角色「運籌帷幄的女爵」。整套下午茶結合復古英倫鐵道旅行的色彩概念，從精緻的3層下午茶架，到不同香調延伸出的甜鹹點心，都能看見品牌經典的英倫風格。搭配青隅優雅的室內空間，讓聖誕聚餐多了幾分英式下午茶的儀式感。

▲這桌下午茶根本是香水迷的夢幻餐桌。紫色薰衣草慕斯、綠色迷你聖誕樹酪梨塔、玫瑰造型鴨肝慕斯與精緻巧克力甜點一次排開，搭配潘海利根獸首香水瓶與復古聖誕包裝，光是挑選先吃哪一款就讓人猶豫。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

潘海利根5款香水變甜點，焦糖、巧克力與薰衣草一次吃

這次最值得期待的就是5款香水主題甜點。台北文華東方酒店行政西點主廚胡利雲以潘海利根獸首肖像系列的角色個性與香調為靈感，把花香、木質調、辛香與甜美香氣轉化成不同風味，讓原本只能用鼻子感受的香水特色，變成舌尖上的甜點層次。

喜歡焦糖的人可以從「焦糖奶霜佐洋甘菊凍香草塔」開始，這款甜點呼應「變幻莫測的康斯坦絲」香水中的鹽味奶油焦糖，以細膩焦糖奶霜搭配香草香氣，再加入洋甘菊凍的清雅花香，讓焦糖的甜潤多了花草氣息。另一款「東加豆巧克力奶霜佐黑醋栗及白蘭姆酒瑪德蓮」，則取材自「喬治勳爵的悲劇」，以東加豆巧克力奶霜搭配黑醋栗酸甜果香，再加入白蘭姆酒瑪德蓮，呈現巧克力、莓果與酒香交織的成熟風味。

潘海利根女爵新香登場，橙花蛋糕與開心果甜點超精緻

為了呼應獸首肖像系列10週年新角色「運籌帷幄的女爵」，主廚特別設計「香草橙花奶霜與糖煮柑橘醬香草蛋糕」。以香草橙花奶霜搭配糖煮柑橘醬，再襯上綿柔香草蛋糕，讓橙花的清雅香氣與柑橘的果香自然融合。比起單純強調甜度，這款甜點更著重花香與果香的搭配，也呼應女爵香水柔暖的美食香調。

另外2款甜點同樣很有特色。「瑪黛茶奶霜佐開心果卡達伊芙慕斯海綿蛋糕」以「不期而遇的芬利」為靈感，將帶有草本木質香氣的瑪黛茶奶霜，搭配開心果慕斯海綿蛋糕，再撒上酥脆的卡達伊芙細絲，讓柔滑奶霜與細絲酥脆感形成對比。「薰衣草慕斯佐鳳梨醬與黑胡椒沙布雷餅乾及玫瑰琴酒凍」則呼應「喧囂紛擾的公爵」，以薰衣草花香搭配鳳梨酸甜果香，再加入黑胡椒餅乾的微辛與玫瑰琴酒凍的香氣，讓整體風味更有變化。

▲這次最吸睛的就是把香水香調做成甜點。金黃色的柑橘香草塔搭配花瓣點綴，另一款綠色條紋甜點則藏著巧克力、東加豆與黑醋栗的風味，旁邊還有潘海利根喬治勳爵香水瓶，讓下午茶多了濃濃的英倫時尚感。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理



文華東方下午茶鹹點升級，龍蝦、魚子醬與北海道干貝上桌

除了5款香水主題甜點，這次聯名下午茶的鹹點也很有看頭。台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑選用龍蝦、北海道干貝與鴨肝等食材，搭配玫瑰、柑橘、薰衣草及開心果等元素，讓鹹食同樣延續潘海利根的香氛故事。

其中「龍蝦開心果佐魚子醬布里歐」以鮮美彈嫩的龍蝦搭配開心果堅果香，再用絳紅色布里歐麵包包裹，點綴魚子醬的鹹鮮滋味，從麵包色彩到海鮮風味都很有節慶感。「鴨肝慕斯佐玫瑰醬」則將細緻濃郁的鴨肝慕斯搭配玫瑰醬，讓鴨肝的醇厚與花香形成不同層次，外型更做成精巧的玫瑰造型。



迷你聖誕樹也能吃，5款鹹點藏著英倫花園巧思

其他鹹點同樣藏著不少小細節。「羊肩佐橙香果凍及蜜柑果醬」以鮮嫩羊肩肉搭配橙香果凍與蜜柑果醬，利用柑橘的甘甜果香襯托肉香，晶瑩的果凍片也讓外型更加精緻。「酪梨塔佐櫛瓜紅蘿蔔及番茄」則以滑潤酪梨泥搭配櫛瓜、紅蘿蔔及番茄，做成宛如迷你聖誕樹的可愛造型，讓蔬菜的自然色彩也成為餐桌上的節慶裝飾。

還有「北海道干貝慕斯佐薰衣草及葡萄」，將北海道干貝製成迷你慕斯球，外層以淡紫色呈現，搭配葡萄的甜美果香與薰衣草香氣。從海鮮、肉類到蔬菜，5款鹹點各自呈現不同的口感與香氣，也讓整套下午茶不只是甜點吃到滿，鹹甜交錯的搭配更適合慢慢享用。

▲下午茶鹹點也太精緻。龍蝦搭配魚子醬與布里歐麵包，濃郁鴨肝慕斯做成玫瑰造型，還有像迷你聖誕樹的酪梨塔，連北海道干貝都變成小巧慕斯球，每一口都藏著不同的花香、果香與海鮮鮮味。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

文華東方下午茶1,580元起，3種套餐還能選香檳魚子醬

想安排聖誕下午茶約會，這次青隅提供3種不同價位的套餐。經典下午茶每套1,580元加10％服務費，包含精選甜點、鹹點、綜合英式司康餅、自製果醬，以及特選茶品或咖啡。想讓聚餐更有節慶氣氛，也可以選擇每套2,380元加10％服務費的香檳下午茶，在原有餐點之外，再搭配單杯精選香檳。

如果想安排更講究的慶祝行程，還有每套4,280元加10％服務費的招牌魚子醬下午茶，除了甜鹹點、司康餅、茶品或咖啡及單杯香檳，還能享用15克魚子醬，搭配法式小圓薄餅與配料。3款套餐各有不同的餐飲內容與香氛贈品，無論是想簡單喝下午茶，或安排聖誕節聚會，都能依照預算挑選。

潘海利根香水免費送，最高再拿月亮女神香氛蠟燭

香水迷這次最不能錯過的，就是每款下午茶都搭配潘海利根香氛贈禮。選擇經典下午茶，即可獲得「運籌帷幄的女爵」1.5ml淡香精與回櫃香氛體驗禮卡。香檳下午茶則多送1款「喬治勳爵的悲劇」1.5ml淡香精，一次收藏2款不同個性的香氣。

最高價位的招牌魚子醬下午茶，贈品則換成「運籌帷幄的女爵」1.5ml淡香精與35g「月亮女神」香氛蠟燭，同樣附上回櫃香氛體驗禮卡。對平常就喜歡潘海利根的人來說，這次除了能透過甜點認識獸首肖像系列，也能將香氛小禮帶回家。不過酒店提醒，所有贈品數量有限，送完為止，並保留更換贈禮的權利，想收藏特定香氛贈品，建議訂位時先確認。

▲潘海利根經典「喬治勳爵的悲劇」這次也變成可以吃的甜點。以東加豆巧克力奶霜搭配黑醋栗與白蘭姆酒瑪德蓮，濃郁巧克力香氣交織莓果酸甜與淡淡酒香，搭配金色鹿首香水瓶與復古英倫畫冊，連甜點都充滿紳士魅力。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理



台北文華東方聖誕下午茶訂位資訊，限定至12月31日

「潘海利根英倫爵旅」聯名聖誕下午茶自2026年11月5日起供應至12月31日，地點就在台北文華東方酒店1樓「青隅」，每日下午茶時段為下午1時至5時。想趁聖誕節前安排一場精緻約會，或找個午後與朋友好好聊天，都可以把這次香氛主題下午茶列入考慮。

台北文華東方酒店「潘海利根英倫爵旅」聯名聖誕下午茶

活動時間：2026年11月5日至12月31日

供應時間：每日13：00至17：00

活動地點：台北文華東方酒店1樓「青隅」

活動地址：台北市敦化北路158號

經典下午茶 1,580元起送潘海利根香水

經典下午茶：每套1,580元，另加10％服務費。

餐點內容：精選甜點、鹹點、綜合英式司康餅、自製果醬、特選茶品或咖啡。

限定贈品：潘海利根「運籌帷幄的女爵」1.5ml淡香精1份。

香氛體驗：加贈潘海利根回櫃香氛體驗禮卡1張。

香檳下午茶 2,380元送2款香水

香檳下午茶：每套2,380元，另加10％服務費。

餐點內容：精選甜點、鹹點、英式司康餅、自製果醬、茶品或咖啡，以及單杯精選香檳。

限定贈品：潘海利根「運籌帷幄的女爵」1.5ml淡香精1份。

加碼贈品：潘海利根「喬治勳爵的悲劇」1.5ml淡香精1份。

香氛體驗：加贈潘海利根回櫃香氛體驗禮卡1張。

招牌魚子醬下午茶 4,280元送香氛蠟燭

招牌魚子醬下午茶：每套4,280元，另加10％服務費。

餐點內容：精選甜點、鹹點、英式司康餅、自製果醬、茶品或咖啡、單杯精選香檳。

魚子醬享受：加碼15克魚子醬，搭配法式小圓薄餅與配料。

限定贈品：潘海利根「運籌帷幄的女爵」1.5ml淡香精1份。

香氛蠟燭：加贈潘海利根「月亮女神」35g香氛蠟燭1份。

香氛體驗：加贈潘海利根回櫃香氛體驗禮卡1張。

潘海利根聯名下午茶 5款香氛甜點

焦糖奶霜佐洋甘菊凍香草塔：以「變幻莫測的康斯坦絲」為靈感，結合焦糖、香草與洋甘菊花香。

東加豆巧克力奶霜佐黑醋栗及白蘭姆酒瑪德蓮：以「喬治勳爵的悲劇」為靈感，融合巧克力、莓果與酒香。

香草橙花奶霜與糖煮柑橘醬香草蛋糕：以「運籌帷幄的女爵」為靈感，搭配橙花奶霜與柑橘果香。

瑪黛茶奶霜佐開心果卡達伊芙慕斯海綿蛋糕：以「不期而遇的芬利」為靈感，結合草本茶香、開心果與酥脆細絲。

薰衣草慕斯佐鳳梨醬與黑胡椒沙布雷餅乾及玫瑰琴酒凍：以「喧囂紛擾的公爵」為靈感，融合花香、果酸與微辛風味。

潘海利根聯名下午茶 5款精緻鹹點

鴨肝慕斯佐玫瑰醬：濃郁鴨肝慕斯搭配玫瑰醬，呈現精巧玫瑰造型。

羊肩佐橙香果凍及蜜柑果醬：鮮嫩羊肩肉結合柑橘果香，搭配晶瑩果凍片。

龍蝦開心果佐魚子醬布里歐：龍蝦搭配開心果與魚子醬，以絳紅色布里歐麵包包裹。

酪梨塔佐櫛瓜紅蘿蔔及番茄：滑潤酪梨泥搭配新鮮蔬菜，呈現迷你聖誕樹造型。

北海道干貝慕斯佐薰衣草及葡萄：干貝製成迷你慕斯球，融合葡萄果香與薰衣草香氣。





台北文華東方青隅下午茶 訂位與注意事項





除了文華東方1,580元起的香氛下午茶，也可以比較其他飯店的餐飲優惠與雙人套餐

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