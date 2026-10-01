花蓮最美飯店旅展6,999元開搶！理想大地雙人早晚餐遊艇全包，現場買5送1再送1,500元禮券

花蓮理想大地旅展住宿6,999元起，雙人早晚餐、遊艇一次包。窩客島資深編輯李維唐觀察，買5送1與滿額贈值得比較，想安排花蓮假期，別只看房價，更要確認票券效期與使用條件。

花蓮度假控準備搶優惠！連續8年獲易遊網「台灣最美飯店」肯定的理想大地渡假飯店，這次在2026 ITF台北國際旅展推出雙人一泊二食6,999元優惠，入住西班牙風情客房，還能享用雙人早晚餐、搭乘遊艇欣賞運河風景。想揪親友一起出遊，現場更有住宿券買5送1、消費滿35,000元送1,500元現金禮券及2張升等券，線上旅展則從10月13日一路開賣至11月13日，準備安排花蓮小旅行的人，這波可以先把住宿優惠收進口袋。

▲一秒切換到異國度假模式！理想大地以西班牙風情建築搭配遼闊綠地，背後還有壯麗山巒與藍天白雲，光是這片風景就讓人想多住幾晚，難怪連續8年獲易遊網「台灣最美飯店」肯定。圖／理想大地渡假飯店提供；窩客島整理



理想大地旅展6,999元雙人一泊二食，早餐晚餐遊艇一次包

想到花蓮度假，不一定要每天早起趕景點。理想大地渡假飯店最吸引人的，就是可以把住宿、用餐與遊艇行程安排在同一趟旅行。這次主打的「理想假期」雙人一泊二食住宿禮券，每券6,999元，包含豪華客房住宿1晚、2客自助早餐、2客晚餐，以及2張遊艇券，還提供花蓮機場或花蓮火車站至飯店的定時接送服務。

從踏進飯店開始，就能感受到與一般城市飯店不同的度假氛圍。帶有西班牙風情的建築沿著蜿蜒運河展開，周圍有大片綠意與山巒景色，白天可以搭乘遊艇欣賞應許運河，沿途看看水岸建築與自然風景，傍晚再回到飯店享用晚餐。對於想安排雙人約會、夫妻旅行，或單純想找個地方放空的旅客來說，不必花時間規劃太多景點，就能把假期過得充實又自在。

▲住飯店還能搭遊艇賞景！理想大地最迷人的應許運河，沿途串起西班牙風情建築、椰子樹與翠綠庭園，坐在船上慢慢欣賞水岸風光，不用趕行程，就能享受悠閒的花蓮假期。圖／理想大地渡假飯店提供；窩客島整理

理想大地四人住宿11,299元，連住2晚9,999元更適合慢旅行

如果是帶著家人或好友一起出遊，理想大地也準備了四人一泊二食住宿方案，每券11,299元，讓親子家庭或朋友可以一起安排花蓮假期。比起分開規劃住宿與餐飲，直接選擇包含早晚餐的住宿方案，也能讓旅程安排更輕鬆。

喜歡慢慢玩花蓮的人，則可以考慮「理想樂遊假期」，雙人連住2晚每券9,999元，包含2日雙人自助早餐與4張遊艇券。多住1晚，就能把原本緊湊的行程拆開安排，今天在飯店搭遊艇、散步欣賞運河，隔天再前往周邊水岸景點，留下更多時間感受花蓮的山水風景。

理想大地寵物友善住宿7,999元，毛孩也能搭專船遊艇

帶狗狗旅行的飼主，這次也有專屬住宿優惠。理想大地推出「理想毛孩旅行趣」，2位成人與1隻狗狗一泊二食每券7,999元，內容包含住宿、成人早晚餐，以及毛孩專船遊艇導覽。平常安排寵物旅行，除了尋找可以讓狗狗入住的飯店，還得考慮哪些活動能讓毛孩一起參加。這次將毛孩遊艇導覽納入住宿方案，讓飼主不必把狗狗留在房間，就能一起搭船欣賞園區風景。從入住、用餐到水上遊覽，讓狗狗也能成為花蓮假期的重要旅伴。

▲帶毛孩旅行也能住得很有度假感！理想大地推出「理想毛孩旅行趣」，2位成人帶1隻狗狗入住，一泊二食只要7,999元，還包含毛孩專船遊艇導覽，讓全家人與狗狗一起留下旅行回憶。圖／理想大地渡假飯店提供；窩客島整理



理想大地旅展買5送1，34,995元再享現場滿額贈

想趁旅展一次買齊未來的度假計畫，理想大地在實體展場推出雙人一泊二食住宿券買5送1，整組售價34,995元。以6張住宿券計算，平均每張約5,833元，相較單張6,999元的方案，更適合經常安排花蓮旅行，或準備和親友一起購買住宿券的旅客。

現場購買住宿禮券並填寫訂房單，還能享有2026年12月31日前入住以平日價計算的優惠，以及限量免費升等雙床房型。現場單筆消費滿12,000元贈500元現金禮券，滿20,000元贈1,000元現金禮券及1張升等券，滿35,000元則贈1,500元現金禮券及2張升等券。滿額贈依單筆消費最高門檻擇一贈送，不累計也不重複兌換。

理想大地餐飲優惠1,900元，雙人自助晚餐與套房升等三選一

除了住宿券，這次旅展也推出「理想饗樂券」，每券1,900元，提供3種使用選擇，包括享用雙人自助晚餐、指定客房升等套房1次，或直接作為1,900元現金禮券使用。如果已經安排好住宿，想替旅程增加一頓雙人晚餐，可以考慮餐飲選項。想讓原本的住房體驗更升級，也能依照票券規範選擇指定客房升等套房。對於還沒決定旅遊日期或用餐安排的人，現金禮券的使用方式則保留更多彈性，實際適用範圍與使用條件仍須依飯店票券規範確認。

▲搭船穿過落羽松水景，彷彿闖進童話小鎮！理想PAARK水岸生活的「森光遊湖」，沿途能欣賞水岸綠意與特色建築，還能把夢幻屋咖啡廳排進行程，喜歡拍照、享受慢旅行的人一定會想收藏。圖／理想大地渡假飯店提供；窩客島整理

理想PAARK水岸生活必訪，夢幻星巴克與沙漠風便利商店一次逛

入住理想大地，除了享受飯店內的運河風景，也可以把鄰近的「理想PAARK水岸生活」排進行程。這裡最吸睛的，就是被譽為「全台最美夢幻屋咖啡廳」的星巴克，以及充滿異國氛圍、被稱為「全台最美沙漠風便利商店」的特色建築，讓原本只是喝杯咖啡、買點零食的日常小事，也變成花蓮旅行值得拍照收藏的風景。

理想PAARK的水岸景觀結合中央山脈與海岸山脈的自然背景，適合放慢腳步沿著水岸散步，也能前往落羽松秘境感受綠意。想從不同角度欣賞園區，還可以搭乘「森光遊湖」，從水面看見沿途建築與自然景色。早上在飯店享用早餐，下午安排水岸散步、喝咖啡，再搭船欣賞風景，不需要把行程塞得滿滿，也能度過充滿度假感的一天。

理想大地連續8年獲最美飯店肯定，取得GSTC國際永續旅遊認證

理想大地渡假飯店連續8年獲得易遊網「台灣最美飯店」肯定，西班牙風情建築、蜿蜒運河與綠意環繞的園區，是飯店具有辨識度的特色。對於喜歡拍照、欣賞建築，或想遠離都市步調的旅客來說，光是在園區散步、欣賞不同角度的水岸景色，就能感受花蓮度假的魅力。

飯店也在2026年3月取得GSTC國際永續旅遊認證，將環境友善、在地連結與永續旅遊理念融入旅宿經營。除了讓旅客享受住宿與自然風景，也希望透過旅行，讓更多人認識花蓮的地方生活與永續旅遊價值。

理想大地ITF旅展11月6日登場，線上優惠開賣至11月13日

2026 ITF台北國際旅展將於11月6日至11月9日在台北南港展覽館一館登場，理想大地攤位位於4樓M區1307。無法到現場的旅客，也能透過10月13日至11月13日的線上旅展選購指定住宿方案，提前安排年底或明年的花蓮假期。

這次住宿禮券自購票日起1年內有效，買5送1方案的贈品券則自贈票日起半年內有效。由於各方案適用日期、假日加價、訂房方式與使用條件可能不同，建議購買前先確認票券規範，尤其是計畫在連續假期入住，或想使用現場限定升等優惠的旅客，更要留意相關限制，才能把旅展優惠真正用在理想的度假時間。

▲來理想大地度假，真的不用把行程排滿！沿著綠樹環繞的園區步道慢慢散步，陽光穿過樹梢，兩旁都是熱帶植栽與翠綠庭園，和另一半邊走邊聊，就能感受遠離都市喧囂的悠閒時光。圖／理想大地渡假飯店提供；窩客島整理







理想大地2026 ITF台北國際旅展優惠整理

理想大地住宿優惠

活動時間：2026年10月13日至11月13日線上旅展，11月6日至11月9日實體旅展。

理想假期雙人一泊二食：6,999元，含豪華客房1晚、雙人早晚餐、2張遊艇券及定時接送。

理想假期四人一泊二食：11,299元，適合親子家庭與好友出遊。

理想毛孩旅行趣：7,999元，含2位成人、1隻狗狗住宿、成人早晚餐及毛孩專船遊艇導覽。

理想樂遊假期：9,999元，雙人連住2晚，含2日雙人自助早餐及4張遊艇券。

雙人一泊二食買5送1：34,995元，限實體旅展推出，平均每張約5,833元。

理想饗樂券：1,900元，可選雙人自助晚餐、指定客房升等套房1次，或作為1,900元現金禮券使用。

理想大地旅展現場滿額贈

活動時間：2026年11月6日至11月9日。

單筆滿12,000元：贈500元現金禮券。

單筆滿20,000元：贈1,000元現金禮券及1張升等券。

單筆滿35,000元：贈1,500元現金禮券及2張升等券。

現場訂房加碼：購買住宿券並填寫訂房單，2026年12月31日前入住享平日價計算及限量免費升等雙床房型。

滿額贈限制：依單筆最高消費門檻擇一贈送，不累計、不重複兌換。

理想大地ITF旅展資訊

實體旅展日期：2026年11月6日至11月9日。

實體旅展地點：台北南港展覽館一館4樓M區1307攤位。

線上旅展日期：2026年10月13日至11月13日。

住宿券效期：購票日起1年內，買5送1贈品券為贈票日起半年內。

訂房專線：03-865-6789。

注意事項：適用日期、假日加價、訂房方式及使用限制依飯店公告與票券規範為準。

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