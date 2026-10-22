貓咪變身霸氣武將！拉亞漢堡X真三國無雙不只有聯名餐，武將貓頭套、武器逗貓棒盲盒爆紅

編輯 鄭雅之 表示：
貓奴也瘋狂的超狂聯名！拉亞漢堡攜手日本知名遊戲真三國無雙，打造全台規模最大的「拉亞無雙」聯名活動。從2026年10月22日至2027年1月4日，全台超過500家門市同步開跑。除了推出爆辣漢堡與特色餐點外，更打造全球獨家的寵物配件與限量收藏卡，為大家開啟熱血滿滿的一天。
挑戰舌尖極限的戰場美食
這次研發團隊將遊戲靈感化為餐桌美味，強勢推出「呂布天下無雙激辣堡」，嚴選朝天椒與辣度破百萬的鬼椒調製醬汁，搭配炸雞排與酸種麵包，層次豐富。另外還有烙印句子造型的「無雙肉包」、香氣十足的「無雙烙烤雞米堡」，以及份量澎湃的「赤壁之戰拼盤」，無論是想挑戰自我還是輕鬆享用美食都能滿足。
萌寵專屬的三國裝備登場
各位寵物主人絕對會為之狂熱，這次特別推出全球獨家限定加購好物。10月22日起率先登場「武將造型寵物頭套盲盒」，完美還原關羽長鬍與呂布長翎等精細設計，讓家中的貓咪與狗狗秒變威風武將。11月12日更接力推出「武器造型逗貓棒盲盒」，將方天畫戟與羽扇變成趣味玩具，只要在門市消費即可加購收藏。
滿額好禮與限定抽獎驚喜
除了美味餐點與萌寵商品之外，活動期間單筆消費滿額就送限量「真三國無雙武將收藏卡」，全套43款包含稀有閃卡。透過專屬應用程式累積印花還能兌換優惠券或限量周邊，線上付款滿額更有機會參加抽獎，直接把東京來回機票帶回家。加上應用程式內建的戰力分析互動遊戲，讓大家吃早餐的同時還能享受豐富多元的娛樂體驗。
拉亞漢堡 ×《真・三國無雙２ with 猛將傳 Remastered》活動資訊
活動期間：2026年10月22日（四）至2027年1月4日（一）
活動通路：全台逾500家拉亞漢堡門市、Laya NOW App、Uber Eats、foodpanda
拉亞漢堡 ×真・三國無雙２聯名餐點
- 呂布天下無雙激辣堡：125元
- 無雙烙烤雞米堡：109元
- 無雙肉包：35元
- 赤壁之戰拼盤：169元
拉亞漢堡 ×真・三國無雙２ 台灣限定周邊盲盒資訊
- 武將造型寵物頭套（3款盲盒，10月22日上市）：會員加購價320元、非會員350元（可使用30枚印花兌換）
- 武器造型逗貓棒（3款盲盒，11月12日上市）：會員加購價250元、非會員280元（可使用20枚印花兌換）
拉亞漢堡 ×真・三國無雙２ 好禮與抽獎活動
- 武將收藏卡：單筆消費每滿200元贈送1包（每包1張，全套43款隨機贈送，包含2%機率隱藏版呂布閃卡，可累贈，送完為止）。
- App集印花：使用Laya NOW App消費每滿100元贈1枚印花，集滿指定枚數可兌換寵物周邊或最高300元優惠券。
- 東京機票抽獎：會員使用Laya NOW App點餐並線上付款，單筆實付滿200元即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中東京來回機票或製作人大禮包。
- 戰力分析體驗：透過Laya NOW App下單可得武將出陣券，上傳自拍即可測出專屬戰力值與名將身份。
強強聯名話題都要知道！
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