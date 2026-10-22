貓咪變身霸氣武將！拉亞漢堡X真三國無雙不只有聯名餐，武將貓頭套、武器逗貓棒盲盒爆紅

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貓奴也瘋狂的超狂聯名！拉亞漢堡攜手日本知名遊戲真三國無雙，打造全台規模最大的「拉亞無雙」聯名活動。從2026年10月22日至2027年1月4日，全台超過500家門市同步開跑。除了推出爆辣漢堡與特色餐點外，更打造全球獨家的寵物配件與限量收藏卡，為大家開啟熱血滿滿的一天。

▲全球獨家武將造型寵物頭套適合貓咪與小型犬配戴，讓家中毛孩能秒變帥氣的三國名將。(攝影：鄭雅之) ▲拉亞漢堡推出4款戰場補給聯名餐點，包含呂布天下無雙激辣堡、無雙烙烤雞米堡、無雙肉包與赤壁之戰拼盤，35元起就能享用。(攝影：鄭雅之)





挑戰舌尖極限的戰場美食

這次研發團隊將遊戲靈感化為餐桌美味，強勢推出「呂布天下無雙激辣堡」，嚴選朝天椒與辣度破百萬的鬼椒調製醬汁，搭配炸雞排與酸種麵包，層次豐富。另外還有烙印句子造型的「無雙肉包」、香氣十足的「無雙烙烤雞米堡」，以及份量澎湃的「赤壁之戰拼盤」，無論是想挑戰自我還是輕鬆享用美食都能滿足。

▲拉亞漢堡攜手真三國無雙推出聯名餐點，左為震撼舌尖的呂布天下無雙激辣堡，右為充滿米香與醬香的無雙烙烤雞米堡。(攝影：鄭雅之)





萌寵專屬的三國裝備登場

各位寵物主人絕對會為之狂熱，這次特別推出全球獨家限定加購好物。10月22日起率先登場「武將造型寵物頭套盲盒」，完美還原關羽長鬍與呂布長翎等精細設計，讓家中的貓咪與狗狗秒變威風武將。11月12日更接力推出「武器造型逗貓棒盲盒」，將方天畫戟與羽扇變成趣味玩具，只要在門市消費即可加購收藏。

▲台灣限定第一波武將造型寵物頭套盲盒，共有諸葛亮、關羽以及呂布等3款造型，完美重現遊戲經典細節。(攝影：鄭雅之)





滿額好禮與限定抽獎驚喜

除了美味餐點與萌寵商品之外，活動期間單筆消費滿額就送限量「真三國無雙武將收藏卡」，全套43款包含稀有閃卡。透過專屬應用程式累積印花還能兌換優惠券或限量周邊，線上付款滿額更有機會參加抽獎，直接把東京來回機票帶回家。加上應用程式內建的戰力分析互動遊戲，讓大家吃早餐的同時還能享受豐富多元的娛樂體驗。

▲單筆消費滿200元即可獲贈真三國無雙武將收藏卡一包，全系列共43款盲盒隨機贈送，吸引許多玩家與饕客收藏。(攝影：鄭雅之) ▲第二波台灣限定武器造型逗貓棒盲盒推出白羽扇、黃龍偃月刀與方天畫戟3款，讓飼主能拿著神兵利器陪貓咪開心過招。(攝影：鄭雅之)

拉亞漢堡 ×《真・三國無雙２ with 猛將傳 Remastered》活動資訊

活動期間：2026年10月22日（四）至2027年1月4日（一）

活動通路：全台逾500家拉亞漢堡門市、Laya NOW App、Uber Eats、foodpanda





拉亞漢堡 ×真・三國無雙２聯名餐點

呂布天下無雙激辣堡：125元

無雙烙烤雞米堡：109元

無雙肉包：35元

赤壁之戰拼盤：169元





拉亞漢堡 ×真・三國無雙２ 台灣限定周邊盲盒資訊

武將造型寵物頭套（3款盲盒，10月22日上市）：會員加購價320元、非會員350元（可使用30枚印花兌換）

武器造型逗貓棒（3款盲盒，11月12日上市）：會員加購價250元、非會員280元（可使用20枚印花兌換）





拉亞漢堡 ×真・三國無雙２ 好禮與抽獎活動

武將收藏卡：單筆消費每滿200元贈送1包（每包1張，全套43款隨機贈送，包含2%機率隱藏版呂布閃卡，可累贈，送完為止）。

App集印花：使用Laya NOW App消費每滿100元贈1枚印花，集滿指定枚數可兌換寵物周邊或最高300元優惠券。

東京機票抽獎：會員使用Laya NOW App點餐並線上付款，單筆實付滿200元即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中東京來回機票或製作人大禮包。

戰力分析體驗：透過Laya NOW App下單可得武將出陣券，上傳自拍即可測出專屬戰力值與名將身份。





強強聯名話題都要知道！

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看更多拉亞漢堡 ×真・三國無雙２聯名周邊

▲拉亞漢堡聯名真三國無雙推出呂布天下無雙激辣堡，嚴選朝天椒與辣度破百萬的鬼椒調配醬汁，搭配XL勁辣雞腿排帶來超勁爆口感。(攝影：鄭雅之) ▲無雙肉包表皮特別烙印上遊戲武將的經典台詞，外皮蓬鬆柔軟且內餡鮮甜多汁，全系列共10款隨機出餐。(攝影：鄭雅之)

▲赤壁之戰拼盤集結勁辣炸雞、金黃煎餃、滑嫩炒蛋與無雙肉包，搭配特製辣醬呈現澎湃戰場風味。(攝影：鄭雅之)

▲真三國無雙武將收藏卡全套43款全角色到齊，其中包含出現機率僅約2%的隱藏版閃卡呂布，極具收藏價值。(攝影：鄭雅之)

▲活動期間連冷飲杯與漢堡袋都全面換上真三國無雙聯名包裝，讓大家吃早餐也能感受濃濃的戰場氛圍。(攝影：鄭雅之)

▲拉亞漢堡攜手真三國無雙推出聯名包裝，從冷飲杯到漢堡袋都換上經典武將圖樣，打造超強儀式感。(攝影：鄭雅之)