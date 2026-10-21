史努比控衝康是美！23款英倫風SNOOPY加價購，伸縮票卡零錢包、小夜燈超實用

編輯 鄭雅之 表示：史努比控真的要買！不用集點直接加價購就是要先推啊～

微涼的季節最需要溫暖的居家儀式感。康是美即日起推出了全新的周邊加價購企劃，這次主角請到了紅遍全球的史努比，以充滿英倫風情的經典格紋為設計主軸，一次登場了高達23款質感小物。只要消費滿額就能輕鬆加價入手，從居家擺飾、餐盒食器到外出包款通通包辦，為大家的冷天生活注入滿滿的幸福療癒感。



▲身著冬季限定格紋服飾的「SNOOPY夾式玩偶」，可隨意夾在包包或衣服上，陪伴度過每個日常時刻。

▲康是美「SNOOPY暖冬小日常」推出23款質感周邊，包含居家擺飾、餐具、辦公小物與外出包款，單筆滿額即可加價帶回家。





點亮夜間氛圍的居家質感提案

想要讓房間一秒變得溫馨，編輯首推充滿趣味感的「SNOOPY開關造型夜燈」，大大的開關造型加上柔和燈光，還具備磁吸功能，擺在床頭相當浪漫。餐桌部分則有細膩陶瓷打造的「SNOOPY陶瓷筷」、一組兩入的「SNOOPY陶瓷盤」與成雙成對的「SNOOPY陶瓷馬克杯」，搭配可愛的「歐拉夫造型擦手巾」與「SNOOPY萬用墊」，讓居家每個角落都好有溫度。



▲重點單品「SNOOPY開關造型夜燈」，按壓即可切換柔和燈光，貼心磁吸設計能輕鬆打造溫暖房間氛圍。





陪伴上班族的辦公桌療癒神物

天天面對繁重的公務，辦公桌當然需要可愛角色來應援。這次推出的「SNOOPY壓克力萬年曆」能自由切換日期，簡約質感隨手一放就是最美的風景。如果想要隨身攜帶溫暖，穿著冬日限定格紋服飾的「SNOOPY夾式玩偶」與「SNOOPY玩偶吊飾」絕對不能錯過，不論是夾在辦公屏風還是掛在隨身包包上，都能隨時給予最直接的視覺療癒。



▲身著冬季限定格紋服飾的「SNOOPY夾式玩偶」，可隨意夾在包包或衣服上，陪伴度過每個日常時刻。





擺脫雜亂的梳妝台收納保養提案

女孩們最愛的保養空間，就交給黃金收納組合來打造。軟質大容量的「SNOOPY收納籃（二入組）」能完美收納各種生活雜物，而多層設計的「SNOOPY旋轉收納盒」最上層還貼心附有鏡子，拿取飾品更便利。早晚洗臉保養時戴上柔軟親膚的「歐拉夫與胡士托造型髮帶（二入組）」，溫柔固定髮絲不壓髮，讓每日的保養時光變得輕鬆又精緻。



▲軟質大容量的「SNOOPY收納籃」，雙面圖樣搭配柔軟質感，讓衣物與雜物分類收納更清爽。

▲梳妝台整理神器「SNOOPY旋轉收納盒」，旋轉分層便利收納飾品，最上層掀蓋鏡面方便隨時整理儀容。





通勤族必備的簡約隨行配件

針對現代人的通勤需求，這次也推出了多款兼具機能與質感的配件。像是晴雨兩用的「SNOOPY摺疊傘提袋組」、可翻轉切換單雙杯的「SNOOPY雙杯飲料提袋」，以及能當手機支架的「SNOOPY隨身鏡磁吸支架」，都是日常極度實用的好物。再加上能輕鬆嗶卡的「SNOOPY票卡夾」與「SNOOPY伸縮票卡零錢包」，讓每天的出門流程變得俐落又有型。



▲二合一設計的「SNOOPY隨身鏡磁吸支架」，兼具手機支架與隨身鏡功能，是通勤補妝與追劇的最佳好夥伴。

▲大頭造型的「SNOOPY伸縮票卡零錢包」附有伸縮扣環便利嗶卡，搭配身著格紋裝飾的「SNOOPY玩偶吊飾」，是通勤與隨身配件的萌趣組合。





英倫學院風的全方位外出包款

除了生活小物外，這次還特別運用大量英倫格紋布料，打造了非常齊全的包款陣容。包含收納層豐富的「SNOOPY多功能收納袋」、上班族首選的「SNOOPY電腦包」、輕巧有型的「SNOOPY彎月包」、簡約好背的「SNOOPY肩背包」、大容量的「SNOOPY後背包」與可摺疊收納的「SNOOPY摺疊購物袋」，滿足各種場景的穿搭與收納需求。



▲巧妙翻轉設計的「SNOOPY雙杯飲料提袋」，可隨心切換單杯與雙杯模式，攜帶方便又環保。

▲兼具實用與英倫學院風的「SNOOPY後背包」、「SNOOPY伸縮票卡零錢包」與「SNOOPY彎月包」，滿足日常通勤與出遊穿搭需求。

康是美「SNOOPY 暖冬小日常」加價購 活動資訊

活動期間：10月23日至11月19日止

活動管道：康是美全台實體門市、康是美線上門市 eShop 通路

活動機制：單筆消費滿 388 元，即可以 199 元至 699 元不等金額加購周邊商品，數量有限，售完為止





康是美「SNOOPY 暖冬小日常」加價購商品

SNOOPY 隨身鏡磁吸支架：加購價 229 元

SNOOPY 開關造型夜燈：加購價 529 元

SNOOPY 旋轉收納盒：加購價 199 元

SNOOPY 收納籃（二入組）：加購價 299 元

SNOOPY 壓克力萬年曆：加購價 249 元

SNOOPY 陶瓷筷（四入組）：加購價 259 元

SNOOPY 陶瓷馬克杯（二入組）：加購價 299 元

SNOOPY 陶瓷盤（二入組）：加購價 499 元

SNOOPY 夾式玩偶：加購價 299 元

SNOOPY 玩偶吊飾：加購價 399 元

SNOOPY 摺疊傘提袋組：加購價 399 元

SNOOPY 雙杯飲料提袋：加購價 199 元

SNOOPY 肩背包：加購價 399 元

SNOOPY 多功能收納袋：加購價 329 元

SNOOPY 票卡夾：加購價 199 元

SNOOPY 電腦包：加購價 499 元

SNOOPY 後背包：加購價 699 元

SNOOPY 彎月包：加購價 399 元

SNOOPY 伸縮票卡零錢包：加購價 199 元

SNOOPY 摺疊購物袋：加購價 299 元

歐拉夫造型擦手巾：加購價 199 元

歐拉夫與胡士托造型髮帶（二入組）：加購價 299 元

SNOOPY 萬用墊：加購價 299 元

超可愛IP新周邊都很欠買！

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看更多康是美「SNOOPY 暖冬小日常」加價購

▲帶來舒適腳感的「SNOOPY萬用墊」，搭配防滑底部設計，為居家空間增添可愛又安心的溫暖質感。

▲輕巧好攜帶的「SNOOPY摺疊購物袋」與多分層設計的「SNOOPY多功能收納袋」，不論日常採買或旅行收納都超方便。