年末手氣大考驗！「宅一番」11/5快閃誠品R79，集結28大 IP、400張卡牌與170款盲抽新品開抽

年末動漫粉要把握機會，11月5日到明年1月24日中山捷運地下街誠品R79大手筆推出滿滿的動漫與萌系肖像「宅一番」，《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《藥師少女的獨語》、《膽大黨》、《OVERLORD》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》等搶手IP通通都有機會抽得到。

盲抽控與動漫迷準備失心瘋！集結超人氣動漫與萌系肖像的潮流品牌「宅一番」，11月5日～2027年1月24日進駐中山捷運地下街誠品R79。現場一口氣祭出28大熱門IP、近400張精美卡牌與近170款全新盲抽新品，從大勢熱血番《擅長逃跑的殿下》、《膽大黨》、《咒術迴戰》到經典不敗的《家庭教師HITMAN REBORN!》、《獵人》，更打造《關於我轉生變成史萊姆這檔事》專屬周邊展區，邀請全台粉絲來試手氣、把本命角色抽回家。

40張新卡牌首度開抽

現場同步展售《咒術迴戰》（劇場版 0 與懷玉·玉折）、《獵人》（小傑、奇犽與幻影旅團全員）、《我的英雄學院》、《藥師少女的獨語》及《86－不存在的戰區－》等經典卡牌，更推出多款專屬主題集卡冊，方便粉絲好好珍藏戰利品。另外更有卡牌收藏家絕對不能錯過本次首發的三大全新卡牌系列。

《擅長逃跑的殿下》（全套14款）

將角色半身圖結合專屬配色邊框與細膩和風鱗紋背景，完美收錄「星空下的時行」、「櫻花樹下談笑」等 14 張經典動畫名場面。

▲收錄星空下的時行和櫻花樹下談笑等 14 張經典動畫名場面。



《異世界四重奏》（全套12款）

打破次元壁！集結《Re:從零開始的異世界生活》、《為美好的世界獻上祝福！》與《OVERLORD》等名作角色，化身超萌 Q 版樂手陣容，組建專屬迷你樂團。

▲集結《Re:從零開始的異世界生活》、《為美好的世界獻上祝福！》與《OVERLORD》等名作角色。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》（全套14款閃卡）

收錄利姆路、蜜莉姆與紅丸擺出戰鬥架式的熱血畫面，更有幹部們集體換上黑色西裝的大特寫，帥氣度破表。

▲利姆路、蜜莉姆與紅丸擺出戰鬥架式，還有幹部黑色西裝的大特寫。





70款話題盲抽齊發

除了卡牌，現場高達70款全新盲抽更是驚喜連連，從熱血系到萌系IP應有盡有。

熱血與怪誕話題作

《家庭教師HITMAN REBORN!》推出盾牌造型「連接吊飾立牌」與9款角色徽章，阿綱、獄寺、山本等經典夥伴全員到齊。《膽大黨》必抽「變色杯」，倒入冰飲即刻觸發角色變身形態，另有化身招財貓的高速婆婆「造型立體磁鐵」。《路人超能100》則收錄律、花澤輝氣與芹澤經典戰鬥姿態的「炫彩立牌」。

▲《膽大黨》變色杯 288元，倒入冰飲立刻能觸發角色變身。▲《家庭教師HITMAN REBORN!》連接吊飾立牌 150元，共有九種角色。

超萌跨界與生活系好物

《天線寶寶》換上在地風情的「台灣日常系列絨毛吊飾」，丁丁、小波等人抱著電鍋、珍奶、雞排，甚至腳踩藍白拖、提著茄芷袋，台味十足。還有眾多萌系大集合，例如《蠟筆小新》「花生搖搖公仔」、《飛天小女警Ｘ熊熊遇見你》造型交換絨毛吊飾、《褲褲兔》超級變變變磁吸公仔及《魔法少女小圓》靈魂寶石星星複合吊飾。

▲《天線寶寶》台灣日常系列絨毛吊飾 350元，每個超萌的寶寶手握著台灣最具代表性的小物。

▲《蠟筆小新》花生搖搖公仔129元，蠟筆小新變身花生公仔萌翻。

▲《褲褲兔》超級變變變 189元，軟萌粉粉的兔兔好想擁有整套。





《關於我轉生變成史萊姆這檔事》獨家專區

現場有專為萌王教徒規劃的「史萊姆專區」帶來近25款限定商品，包含彩繪玻璃造型的「炫彩窗花立牌」、8款「閃粉劇照徽章」及戴著愛心墨鏡的「方型抱枕」與「空調毯」，配上和風「碟子組」等。

▲方型抱枕580元，讓居家隨處可見史萊姆的身影。

▲炫彩窗花立牌180元，利姆路、紅丸與朱菜等幹部在彩繪玻璃拱窗造型裡華麗亮相。





活動日期： 11月5日～2027年1月24日

活動地點：台北市大同區南京西路 16 號 B1（誠品 R79 / 中山地下街）

營業時間： 11：00～21：30





角色迷快收藏

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