超商生土司一秒變身咖啡廳下午茶？特派員開箱「創意神仙吃法」，網友大讚：簡單一招變濃郁熔岩！

想要體驗看看，如何讓超商生土司一秒變身咖啡廳下午茶嗎？窩客島找來特派員，直接幫大家實測如何透過多種神級創意吃法，讓主打低溫熟成、質地柔軟保濕、奶香濃郁的7-11賣的「晨光GOLD巧克力生土司」，除了直接撕開品嚐的經典口感外，還能用各種小撇步變身多層次的豐富美味！不管是「外酥內軟」，還是濃郁熔岩，快來一起開箱這些創意吃法吧！



▲特派員直擊神仙吃法大公開，超商生土司秒變咖啡廳下午茶。(圖 / Walkerland拍攝)



▲晨光GOLD巧克力生土司，主打低溫熟成、質地柔軟保濕、奶香濃郁。(圖 / Walkerland拍攝)

▲特派員分享晨光GOLD巧克力生土司也能加入棉花糖微烤，讓層次更豐富。(圖 / Walkerland拍攝)

▲特派員也嘗試把土司抹上無糖優格佐蔓越莓乾的創意吃法，健康又美味！(圖 / Walkerland拍攝)

▲晨光GOLD巧克力生土司與晨光GOLD生土司，即日起~ 11/10(二)期間，指定品項第二件省10元。(圖 / Walkerland拍攝)

特派員直擊很多人激推的氣炸鍋「外酥內軟流心法」，將晨光GOLD巧克力生土司放入氣炸鍋以200°C 加熱約 1 分鐘，讓表皮呈現微酥脆感，內層維持極致濕潤柔軟，內部的巧克力豆遇熱稍微融化，化身濃郁流心口感。另外，烤箱回烤「酥香濃郁法」也很夯，設定180~200°C回烤約2分鐘，能徹底釋放可可與奶油香氣，呈現外皮酥香、內裡鬆軟的迷人口感。還有微波「微溫軟綿法」，只要將土司表面稍微噴一點水，放入微波爐中火加熱約15至20秒，不僅鎖住水份，讓土司恢復澎潤Q彈，巧克力香氣也會更加溫潤撲鼻。※ 加熱溫度與時間僅供參考，請依各家電器規格及實際加熱情況適度調整。甚至還有多種創意吃法，不管是搭配棉花糖微烤後配杯紅茶；還是佐上無糖優格與蔓越莓乾，都能激盪出各多層次的風味！而之所以有這麼多種美味創意吃法，都是因為特有的生湯種工藝DNA，賦予土司柔軟保濕，並提升土司彈牙斷口性，並且選用日本優質麵粉呈現小麥香及Q彈質地，以及法國進口巧克力水滴豆，濃郁可可風味甜而不膩，甚至還有 A.A.Clean Label 國際無添加驗證標章，搭配各種令人食指大動的創意吃法，真的會忍不住想手刀購買回家試試，現在正好趕上超商推出的超強優惠檔期，讓小資族與麵包控們可以實現「生土司自由」！「晨光GOLD巧克力生土司」，適逢7-11巧克力大賞活動，即日起~ 11/10(二)期間，指定品項第二件省10元（包含晨光GOLD巧克力生土司&晨光GOLD生土司），另外，還有7-11週末五六日限時特惠，11/13(五) ~ 11/15(日)、11/20(五) ~ 11/22(日)，活動期間晨光GOLD生土司系列（原味、高纖、草莓鮮乳、巧克力），任選第二件6折。不管是喜歡濃郁巧克力流心，或是追求早晨的純粹美味，把握這波限時優惠，動手在家試試看網路爆紅的創意吃法，為平凡的每一天創造出不平凡的美味吧！【廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主】