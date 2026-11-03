小鹿文娛冬季旅展開搶！6晚7,200元起再送1,000元住宿券，台南住進百老匯劇院、花蓮玩偵探解謎

6晚住宿7,200元起，還送1,000元住宿抵用券！小鹿文娛冬季旅展11月6日開賣。窩客島資深編輯李維唐觀察，台南劇院酒店與花蓮偵探旅宿的主題特色，讓住宿本身也成為旅行亮點。

想安排台南美食小旅行、花蓮放空假期，甚至把日本住宿也一起規劃起來，這波飯店優惠可以先收進口袋！小鹿文娛「2026冬季線上旅展」將於11月6日至11月15日限時開賣，直接端出2款住宿套票，6張住宿券只要7,200元起，換算每房每晚最低1,200元起，購買任一套票再送2張500元住宿抵用券，總面額1,000元。這次優惠涵蓋台灣、日本超過20間館別，從台南充滿百老匯風情的劇院酒店，到花蓮可以玩解謎的偵探主題旅宿，讓冬季旅行不只是找個地方過夜，連住飯店都能成為旅程中的期待。

▲台南住宿也能像準備進場看百老匯音樂劇。劇院酒店台南成功館以閃亮燈泡招牌、白色面具與戲院入口營造滿滿劇場氛圍，光是站在門口就很有拍照打卡的感覺。圖／小鹿文娛提供；窩客島整理



小鹿文娛冬季旅展6晚7,200元起

每次想出門旅行，最讓人猶豫的往往就是住宿預算，尤其想一次安排好幾趟小旅行，房價加起來也是一筆開銷。小鹿文娛這次推出「島內遷徙・全年最低」與「台日輕奢・漫遊無界」2款住宿套票，價格分別為7,200元與10,800元，每套都包含6張住宿券，提供不同旅行需求的旅客選擇。

其中7,200元的「島內遷徙・全年最低」套票，平均每張住宿券1,200元，對於喜歡安排國內短途旅行、週末想換個城市住一晚的人來說，可以把住宿預算提早規劃好。另一款10,800元的「台日輕奢・漫遊無界」套票，則將旅行選擇延伸至台灣與日本，適合正在考慮跨國度假的旅客。2款套票實際適用館別及兌換方式，仍須依活動官網公告為準。

▲辦理入住竟然像走進復古電影院售票亭。劇院酒店台南成功館以紅色牆面、黑色櫃台與電影字幕風格招牌呈現百老匯戲院特色，連Check-in都多了一份準備看好戲的儀式感。圖／小鹿文娛提供；窩客島整理

買住宿套票再送1,000元抵用券

這次冬季旅展除了6張住宿券的套票組合，還有一項值得注意的加碼優惠。凡購買任一款套票，就能獲得2張面額500元的住宿抵用券，合計1,000元，讓原本打算安排多趟旅行的旅客，多了一項住宿優惠可以運用。

不過，這2張500元抵用券不能併用，並非單次住宿就能直接折抵1,000元，實際使用時仍要留意相關規則。對於喜歡先規劃假期、再慢慢挑選目的地的人來說，套票搭配住宿抵用券的設計，讓旅行安排多了一點彈性，也能依照不同館別與行程需求分別使用。

▲晚上回飯店也要有旅行的儀式感。路徒行旅花蓮東大館以醒目的發光招牌搭配暖色燈串，從門口就能感受到帶點個性的旅宿風格，安排花蓮市區小旅行，又多了一間特色住宿可以選。圖／小鹿文娛提供；窩客島整理



台南劇院酒店住進百老匯場景

如果喜歡有特色、有故事感的飯店，這次旅展主打的「劇院酒店台南成功館」相當值得關注。飯店位於台南市北區成功路，距離台南火車站步行約7分鐘，對於搭火車到台南旅行、不想一抵達就拖著行李奔波的旅客來說，交通位置相當方便。

有趣的是，這間飯店把百老匯戲院的概念搬進住宿空間，從入口招牌開始，就能感受到不同於一般商務旅館的設計。辦理入住的櫃台採用復古售票亭風格，還設有可以互動的售票亭與鈴鐺，讓原本只是辦理入住手續的小事，也多了一點準備進場看戲的儀式感。

▲台南小旅行想住得舒服又不想花太多預算。劇院酒店台南成功館客房以白色寢具、木質床頭與簡約書桌呈現清爽舒適的住宿氛圍，這次小鹿文娛7,200元套票只要使用1張住宿券，就能兌換標準雙人房1晚。圖／小鹿文娛提供；窩客島整理

白天可以把時間留給台南古蹟、巷弄與在地美食，沿著街道慢慢走，安排一趟不用趕行程的城市散步。晚上回到飯店，從復古售票亭到戲院主題裝飾，住宿空間又延續了白天的旅行樂趣。對喜歡拍照、偏愛特色設計旅宿的人來說，飯店本身也成為台南小旅行的一部分。

更重要的是，使用「島內遷徙・全年最低」7,200元套票，只需要1張住宿券，就能兌換劇院酒店台南成功館1間標準雙人房住宿1晚。以每張住宿券平均1,200元計算，讓想體驗主題飯店的旅客，可以先把這間台南特色旅宿列入旅行清單。

▲喜歡清新自然風格的旅人，可以把路境行旅花蓮大同館收進住宿清單。木質櫃台、白色牆面搭配綠意植栽，旁邊還有一座充滿童話感的白色鳥籠造型座椅，連大廳都讓人想多停留一下。圖／小鹿文娛提供；窩客島整理



花蓮特色旅宿一次挑4間

想把旅行節奏放慢一點，花蓮也是這次小鹿文娛冬季旅展的推薦目的地。不同於台南以古蹟、美食與城市巷弄為主的玩法，花蓮可以把海岸風景、山景與街區散步排進行程，白天看風景、找美食，晚上回到旅宿休息，讓假期保留更多自由安排的時間。

這次透過「島內遷徙・全年最低」套票，可以依照旅行需求選擇「路徒行旅花蓮東大館」、「路境行旅花蓮大同館」及「一起一起旅店花蓮中山館」等特色旅宿。對於想安排花蓮市區小旅行的旅客來說，不必把住宿選擇侷限在單一飯店，而是能依照行程與館別特色，挑選適合自己的落腳處。

小鹿文娛也提到，旅客可依實際適用資格搭配國旅補助方案，進一步安排花蓮住宿與旅行。不過，相關補助是否適用、申請資格與實際優惠內容，仍須依補助方案規定確認，不能直接將補助視為每位旅客都能享有的折扣。

花蓮偵探寓所把住宿變解謎旅行

如果覺得一般飯店住宿少了一點新鮮感，花蓮還有一間走不同路線的「偵探寓所花蓮林森所」。相較於單純把飯店當成休息場所，這間旅宿以偵探解謎為主題，讓入住過程多了探索的趣味，也替花蓮小旅行增加另一種玩法。

對喜歡主題式住宿的旅客來說，白天可以安排花蓮街區散步、海岸漫遊或在地美食行程，晚上再把時間留給充滿偵探氛圍的住宿空間。從城市旅行轉換到主題解謎，讓住宿不再只是旅程結束後的休息時間，而是旅行體驗的延續。

這也是小鹿文娛旗下旅宿相當鮮明的特色。從台南劇院酒店的復古戲院概念，到花蓮偵探寓所的解謎主題，不同館別各自有不同的空間故事，讓喜歡特色飯店的人，可以依照旅行心情選擇不同的住宿體驗。

台灣日本超過20間旅宿可選

除了台南、花蓮，小鹿文娛旗下旅宿也分布在台北、桃園、台中、墾丁及日本等地。品牌自2013年成立以來，已發展出25間特色旅館與2間商務空間，旅宿風格從城市商旅、主題飯店到不同型態的住宿體驗都有，讓旅客在安排假期時有更多選擇。

像是台北的「路徒行旅中華館」、「路境行旅府前館」，以及台南的「路徒行旅台南成大館」、「路境行旅台南西門館」，都是品牌旗下旅宿。日本則包含大阪的「FAWN HOTEL」等館別，讓原本以國內旅行為主的住宿規劃，也有機會延伸到海外。

不過，品牌旗下所有旅宿並不代表全部都適用這次套票。小鹿文娛公告本次活動適用台灣、日本超過20間館別，實際可兌換的飯店、住宿券使用張數與相關條件，仍應以冬季線上旅展官網資訊為準，選購前先確認，才能避免訂房時才發現不符合原本的旅行安排。

▲花蓮住宿也能走活潑有趣的設計路線。一起一起旅店花蓮中山館以大型字母、星星裝飾與木質洞洞板牆面營造鮮明個性，搭配開放式公共空間，讓人一走進來就感受到輕鬆自在的旅行氣氛。圖／小鹿文娛提供；窩客島整理

小鹿文娛冬季旅展11月6日開賣

對於已經開始安排年底旅行、冬季假期或明年出遊計畫的人來說，這次小鹿文娛冬季線上旅展提供了提早準備住宿的機會。無論是想在台南住進復古劇院風格飯店，還是到花蓮體驗偵探主題旅宿，都能依照自己的旅行偏好，從不同館別中挑選適合的住宿方案。

「2026小鹿文娛冬季線上旅展」將於11月6日至11月15日開放選購，2款住宿套票分別為7,200元及10,800元，購買任一套票再贈送2張500元住宿抵用券。想趁冬季安排一趟城市小旅行，或提早準備台灣、日本住宿的旅客，可以先確認套票適用館別、兌換規則及抵用券使用限制，再依照實際行程選擇適合的方案。

小鹿文娛冬季線上旅展活動資訊

活動名稱：2026小鹿文娛冬季線上旅展

活動期間：2026年11月6日至11月15日

島內遷徙・全年最低套票：7,200元，內含6張住宿券。

台日輕奢・漫遊無界套票：10,800元，內含6張住宿券。

購票加碼優惠：購買任一套票贈送2張500元住宿抵用券，合計1,000元，2張抵用券不可併用。

適用住宿：台灣、日本超過20間館別，實際適用飯店與兌換條件依官網公告為準。

官方網站：https://www.fawngroup-travelfair.com/

同期間其他品牌的旅遊活動、特色體驗與限時優惠，也能一起比較，讓假期規劃更有選擇

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