內湖炸雞控準備衝！Popeyes新店11月4日開幕，前100名抽399元豪享餐，連10天滿200元送50元

Popeyes內湖瑞光門市11月4日開幕！資深編輯李維唐表示，首日前100名可抽399元豪享餐，加上連10天滿200元送50元折價券，讓內科上班族午餐多了新選擇。

內科上班族午餐又有新選擇了！美式炸雞品牌Popeyes宣布，內湖瑞光門市將於11月4日正式開幕，把招牌紐奧良肯瓊風味炸雞帶進內湖科技園區，開幕當天前100名消費者還能參加幸運輪盤，有機會把價值399元的「辣莓嗨醬雞柳豪享餐」帶回家。想吃炸雞又想省荷包，11月4日至11月13日還有連續10天的滿額贈券活動，單筆消費滿200元就送50元折價券，無論是午休揪同事換口味，還是下班想吃點酥脆炸雞，都多了一個值得關注的新去處。

▲內科上班族午餐有新選擇了。Popeyes內湖瑞光門市11月4日正式開幕，醒目的橘色招牌搭配經典白色品牌標誌，從街道上一眼就能認出來。想吃紐奧良肯瓊風味炸雞，現在瑞光路303號就能找到。圖／Popeyes提供；窩客島整理



Popeyes內湖開幕首日抽399元豪享餐

喜歡吃炸雞的人，11月4日可以把Popeyes內湖瑞光門市排進美食清單。這次新店開幕準備了限定輪盤活動，當天前100名消費者憑現場發放的號碼牌，就能獲得1次轉動輪盤的機會，最大獎是價值399元的「辣莓嗨醬雞柳豪享餐」1份。對於原本就打算嚐鮮的炸雞控來說，買炸雞還能試試手氣，也讓開幕首日多了一份期待。

這份豪享餐的風味亮點，落在酸甜帶辣的野莓醬與酥脆雞柳搭配。比起單純吃原味炸雞，野莓醬帶來的酸甜滋味，加上微辣風味，讓雞柳有了不同的味覺層次。喜歡酥脆炸物，又想換個醬料口味的人，可以特別留意這款開幕輪盤最大獎。不過活動採抽獎方式，並非前100名人人都能獲得豪享餐，想參加仍須依現場號碼牌及輪盤結果為準。

Popeyes連續10天滿200元送50元

開幕優惠可不只首日抽獎，Popeyes還安排了連續10天的滿額贈券活動。從11月4日至11月13日，只要在內湖瑞光門市單筆消費滿200元，就能獲得50元折價券1張。對於平常午餐會揪同事一起訂餐，或是下班想帶炸雞回家分享的人來說，這段時間剛好可以安排一次嚐鮮，再把折價券留給下次使用。

不過這張50元折價券並不是當筆消費直接折抵，而是必須等到回訪時，單次消費滿400元才能使用1張。換句話說，第一次消費滿200元先領券，下次消費達到400元門檻，才有機會省下50元。想把優惠用得剛剛好，記得先確認折價券使用條件，避免以為當天消費200元就能立即折抵。

Popeyes肯瓊炸雞主打外酥內嫩

說到Popeyes，最有辨識度的就是源自美國路易斯安那州紐奧良的肯瓊香料風味。不同於單純以酥脆外皮為主的炸雞，Popeyes以肯瓊香料搭配手工裹粉製作，讓香料氣息成為炸雞的重要特色。品牌主打外層酥脆、內層軟嫩的口感，從炸雞外皮的酥香，到雞肉本身的鮮嫩滋味，都是這款美式南方炸雞希望呈現的風味重點。

對喜歡重口味、偏愛香料系炸雞的人來說，肯瓊風味正是Popeyes與一般炸雞選擇有所區別的地方。這次開幕輪盤推出的「辣莓嗨醬雞柳豪享餐」，則在原有的香料特色之外，加入酸甜帶辣的野莓醬，讓炸雞多了另一種搭配方式。無論喜歡直接享受酥脆炸雞，或是偏愛醬料帶來的風味變化，都能從品牌的餐點特色找到自己感興趣的方向。

▲炸雞控看到這組合很難不心動。金黃酥脆的炸雞堡淋上濃郁莓果醬，搭配雞柳、薯條與冰涼飲品，深紫紅色醬汁沿著炸雞外皮緩緩流下，光看就讓人想大口開吃。酸甜帶辣的莓果風味，讓美式炸雞多了不同吃法。圖／Popeyes提供；窩客島整理

Popeyes內湖瑞光門市進駐內科商圈

每天到了中午，內科上班族最常遇到的煩惱之一，就是今天午餐到底要吃什麼。這次Popeyes選在台北市內湖區瑞光路303號開設新門市，將美式南方炸雞帶進內湖科技園區周邊，讓附近辦公族群與居民多了一個用餐選擇。午休想換掉平常熟悉的便當口味，可以考慮來份肯瓊炸雞，下班後想和朋友聚餐，也能把炸雞列入討論清單。

對Popeyes而言，內湖瑞光門市開幕也是品牌持續拓展台灣市場的一步。從紐奧良肯瓊香料、手工裹粉炸雞，到這次以野莓醬搭配雞柳的開幕活動餐點，品牌把美式南方飲食特色帶進更多日常用餐情境。尤其開幕前10天還有滿額贈券優惠，對附近原本就想嚐鮮的消費者來說，正好可以趁這段時間安排一餐，順便把下次回訪的優惠先拿到手。

▲Popeyes內湖瑞光門市連店面都很有美式街頭感。整片亮橘色外牆搭配白色Popeyes招牌，大片玻璃窗讓店內座位區一目了然，橘色與淺綠色交錯的空間設計相當搶眼。11月4日開幕後，內科上班族午休想換口味，又多了一個吃炸雞的新選擇。圖／Popeyes提供；窩客島整理











Popeyes內湖瑞光門市開幕優惠

活動時間：2026年11月4日

開幕門市：Popeyes內湖瑞光門市，台北市內湖區瑞光路303號。

開幕輪盤：11月4日開幕當天，前100名消費者憑現場發放的號碼牌，可參加輪盤活動1次。

最大獎項：價值399元「辣莓嗨醬雞柳豪享餐」1份，以酸甜帶辣野莓醬搭配酥脆雞柳。

活動限制：限開幕當天前100名消費者參加，最大獎須透過輪盤抽取，並非人人有獎。

Popeyes連續10天滿額贈券優惠

活動時間：2026年11月4日至11月13日

滿額贈券：活動期間單筆消費滿200元，即贈50元折價券1張。

回訪折抵：持50元折價券回訪，單次消費滿400元可使用1張。

優惠方式：首次消費符合200元門檻可領券，須於後續消費符合400元門檻時使用。

注意事項：原始新聞稿未公布折價券有效期限及其他使用限制，實際依品牌公告為準。





Popeyes內湖瑞光門市資訊

開幕日期：2026年11月4日，星期三

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