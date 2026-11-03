吃壽司郎被可愛爆擊！褲褲兔X奶泡恰姆57款聯名周邊看，疊疊樂吊飾、壽司盤只送不賣

編輯 鄭雅之 表示：

平時下班總想用美食洗去疲憊，而這次壽司郎直接把可愛度拉滿，自11月2日起至11月29日攜手日本插畫家筆下的褲褲兔、奶泡恰姆與雞米麻呂展開限定合作，端出4款專屬料理與57款限量周邊，更同步規劃7間主題打卡門市與5間數位互動門市，讓美味壽司與軟萌夥伴徹底療癒大家的心靈。



▲壽司郎第3波加價購推出實用造型擦手巾，內用單筆滿400元即可以150元加購，集結褲褲兔、奶泡恰姆與雞米麻呂3款療癒設計。

▲活動第4週祭出滿額贈特製壽司盤，內用單筆消費滿1200元即可免費獲得，共推出褲褲兔派對款、大臉款與一起來壽司郎款3種樣式。





吃壽司還能拿吊飾！夢幻草莓可麗餅必點

主廚團隊依照角色性格端出驚喜佳餚，包含鋪上頂級黑鮪魚大腹等5貫海味的「褲褲兔歡聚派對拼盤」，點購即贈疊疊樂吊飾，結合滑順酪梨的「奶泡恰姆的優格醬酪梨鮮蝦壽司」，以及淋上濃郁白醬的「雞米麻呂的塔塔醬炸雞軍艦」，皆附隨機角色插卡，粉嫩「褲褲兔的夢幻蜜桃可麗餅」則贈貼紙。



▲聯名甜點褲褲兔的夢幻蜜桃可麗餅每份160元，香甜蜜桃醬搭配草莓冰淇淋，點購就送聯名貼紙與隨機角色插卡。





每週都要去報到！毛絨盲盒購物袋與限定壽司盤搶先入手

讓收藏控心動的限定周邊採取每週波段式登場，首週在店內吃滿400元能以330元加購盲盒形式的絨毛玩偶購物袋，第2週消費滿800元直接贈送透光水晶貼紙，第3週滿400元可以用150元帶回吸水造型擦手巾，第4週滿1200元更免費贈送特製壽司盤，台北站前外帶店亦祭出專屬贈品。



▲壽司郎首波加價購推出盲盒造型的絨毛玩偶購物袋，內用消費滿400元即可以330元入手，折疊收納後秒變超萌角色玩偶。





快衝門市打卡拍照！觸控螢幕暗藏壽司郎專屬驚喜彩蛋

為了營造身歷其境的歡樂氛圍，品牌在台北、台中與高雄等都會精華區規劃了7間主題打卡門市，讓角色身影穿梭於店門外觀與桌席隔板，此外在微風南山等5間設有巨幅數位觸控螢幕的門市，顧客點餐時只要觸碰螢幕按鈕，就能喚起隱藏版動態彩蛋，讓三大角色擠滿畫面，吸引滿滿人潮拍照。



▲全台5間壽司郎數位迴轉壽司門市導入限定點餐主題，輕觸巨型觸控螢幕按鈕即可觸發驚喜彩蛋，讓褲褲兔等角色瞬間擠滿畫面。

▲全台7間壽司郎聯名主題店同步登場，台北公館店內外牆面滿滿都是褲褲兔與好朋友們的插圖，營造出被軟萌角色包圍的用餐空間。

壽司郎Ｘ褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對 聯名活動

活動檔期：11月2日起至11月29日止

獨家餐點與隨餐贈品：

褲褲兔歡聚派對拼盤售價250元，贈疊疊樂吊飾1個，共3款隨機贈送，全台限量57000個

奶泡恰姆的優格醬酪梨鮮蝦壽司售價60元，贈角色插卡1張，全台限量80000個

雞米麻呂的塔塔醬炸雞軍艦售價60元，贈角色插卡1張，全台限量80000個

褲褲兔的夢幻蜜桃可麗餅售價160元，贈聯名貼紙與角色插卡各1張，全台限量50000個





壽司郎「褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對」加價購、滿額贈

11月2日起，內用單筆滿400元，可以330元加購絨毛玩偶購物袋1個，單筆限購3個

11月9日起，內用單筆滿800元，免費贈送水晶貼紙1張

11月16日起，內用單筆滿400元，可以150元加購造型擦手巾1個，單筆限購3個

11月23日起，內用單筆滿1200元，免費贈送壽司盤1個





壽司郎「褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對」外帶專門店專屬贈品

站前外帶店自11月2日起，單筆消費滿300元送褲褲兔A4資料夾1個，滿500元送褲褲兔貼紙1張，滿800元兩款皆贈送





壽司郎「褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對」社群抽獎好康

按讚台灣壽司郎臉書粉絲專頁指定貼文，標記1位好友並留言分享最像哪個角色，即有機會抽中褲褲兔周邊與壽司郎100元折價券





壽司郎「褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對」7家主題店鋪名單

台北公館店、天母高島屋店、林口店、新竹巨城店、台中福科路店、高雄義享天地店、新光三越台南新天地店





壽司郎「褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對」5家數位迴轉壽司門市

微風南山店、台北內湖美麗華店、台中黎明市政南店、新光三越台南新天地店、遠東大巨蛋店





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看更多壽司郎Ｘ褲褲兔與奶泡恰姆的壽司派對 聯名

▲聯名餐點雞米麻呂的塔塔醬炸雞軍艦每盤60元，酥脆多汁炸雞淋上濃郁塔塔醬，隨餐直接贈送限定角色插卡1張。

▲壽司郎聯名主題門市細節滿滿，就連內用桌席隔板與桌面也全面換上褲褲兔、奶泡恰姆與雞米麻呂的限定派對圖樣供饕客打卡。

▲壽司郎站前外帶店同步開跑滿額贈活動，消費滿額即可把印滿褲褲兔與奶泡恰姆的限量A4資料夾與角色貼紙一次收齊。

▲聯名限定奶泡恰姆的優格醬酪梨鮮蝦壽司每盤60元，紮實鮮蝦佐滑順酪梨與酸甜優格醬，點餐隨盤附贈限量款專屬角色插卡。

▲全台壽司郎祭出波段式加價購與滿額贈活動，店內吃滿指定金額即可把限量絨毛玩偶購物袋、造型擦手巾與特製壽司盤帶回家。