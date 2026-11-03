熟客都爆點的隱藏版！茶聚「金萱鮮奶茶」神級特調香濃登場，加碼公開TOP5人氣必喝推薦

▲人氣手搖店茶聚的「金萱鮮奶茶」，在顧客瘋狂敲碗下，正式上市！（圖／WalkerLand攝）

▲真的來了！茶聚高人氣隱藏版飲品「金萱鮮奶茶」成功上市。

▲茶聚人氣 TOP 1「香片姍姍」以茉莉花香交織清新茶韻，TOP 2「蘋安紅」則結合蘋果酸甜果香與厚實紅茶風味，兩款各有擁護者。（圖／WalkerLand攝）

▲奶香濃郁的「沐嵐鮮奶紅」、口感絲滑的「熟藏金萱」，以及酸甜解膩的熱銷新品「香片釀梅綠」也都是茶聚人氣必喝。（圖／WalkerLand攝）

▲茶聚公開經典不敗、人氣 TOP 5 飲品排行榜：香片姍姍、蘋安紅、沐嵐鮮奶紅、熟藏金萱、香片釀梅綠。（圖／WalkerLand攝）

到底是哪一款隱藏版飲品，被大家無情爆點，最後在廣大歡迎下驚喜上市？原來是人氣手搖店茶聚的「金萱鮮奶茶」，原為顧客敲碗許久的隱藏版菜單，但在高人氣的哄抬下，現在正式上市啦！不僅茶底選用年銷售額破千萬的「熟藏金萱」，源於台灣自然農法金萱茶園，經長時間發酵帶有淡淡奶香及爆米花香氣，再加入嚴選「統一鮮乳」，讓兩者完美融合，入口先感受金萱奶香與鮮乳香氣，後韻呈現厚實清爽的茶韻與回甘，整體清爽無負擔！除了高人氣隱藏版金萱鮮奶茶成功上市外，茶聚也公開經典不敗、人氣 TOP 5 飲品排行榜，其中TOP 1：香片姍姍，歷時4168 小時研發，榮獲食品界米其林 iTi 二星獎章，採用傳統窨花工藝「三拌三薰」，使綠茶充分吸附茉莉花香，入口帶有清新茉莉花香與微微果香尾韻，被Dcard 卡友大讚！絕對是必喝推薦之一。TOP 2則是蘋安紅，其選用斯里蘭卡盧哈娜產區（Ruhuna）木質香紅茶，搭配熬煮蘋果醬與蘋果丁，冷熱皆宜，是Dcard 網友公認「最頂的加料手搖」，因為蘋果酸甜適中且香氣飽滿，更能夠襯托出錫蘭紅茶的厚實茶感！TOP 3：沐嵐鮮奶紅，精選盧哈娜產區木質香紅茶底，融入香醇統一鮮乳，達到茶香與奶香的和諧平衡，先前更是Threads 爆文中，被譽為「雙北最好喝的奶茶」熱門置頂貼文的首推爆款，喜歡茶香奶香完美平衡的奶茶控，千萬不能錯過。TOP 4：熟藏金萱，來自台灣自然農法金萱茶園，經長時間靜置發酵，富含茶種特有果膠，帶來如絲綢般的順口口感與自然悠長奶香，這款純茶還在Dcard 金萱評比中，一舉擊敗眾多品牌獲得冠軍。TOP 5：香片釀梅綠，是茶聚2025年最熱銷新品，耗時團隊12個月研發，調和3種熟度梅子原果，並經鹽糖熟成半年以上，打造帶有蜜桃香氣的「黃金脆梅釀」，再用香片姍姍為底搭配脆梅粒，茶韻厚實清爽帶有一絲絲甘甜，無糖也好喝無論是嚴選「統一鮮乳」的新品金萱鮮奶茶，或是國際認證與社群大推的TOP 5飲品，皆展現茶聚對茶底品質的堅持，茶聚依然秉持初心，做好每一杯回歸本質的原茶，也邀請消費者親臨全台茶聚門市，感受「好鮮奶 + 好茶底」所堆疊出的優質手搖風味！11/3-11/30期間，還推出金萱鮮奶茶+珍椰金萱，會員組合價只要99元的優惠活動，同時滿足奶茶控與咀嚼控的雙重享受，有興趣的民眾不妨多加把握這波優惠！