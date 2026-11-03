四神湯變高級鐵板燒！旨醞推出秋冬新菜，白鰻刈包、龍蝦與A5和牛上桌，4款套餐1,380元起

四神湯變海鮮料理，刈包竟然包進白鰻魚！旨醞11月9日推出秋冬新菜。資深編輯李維唐觀察，這次最吸引人的，是把熟悉台灣味搬上高空鐵板餐桌，套餐1,380元起。

想吃高級鐵板燒，這次連台灣人熟悉的四神湯、刈包都變得不一樣了。饗賓集團旗下精緻鐵板料理品牌「旨醞」，宣布11月9日推出全新秋冬菜單「歲序・豐潤」，把四神湯變成桌邊現淋雞豚白湯的海鮮料理，傳統刈包則換上金黃酥脆的台灣白鰻魚，還有雪蟹甜筒、南非活鮑魚、鮮甜龍蝦與日本A5和牛接連登場。這次共推出4款套餐，價格從1,380元至3,880元，無論想安排一場精緻午餐、浪漫約會，還是找個理由好好慶祝，都能在台北信義區與新莊的高空景觀餐廳，享受主廚現場料理的鐵板饗宴。

▲這一桌海陸食材真的很有氣勢！龍蝦、鮑魚、生蠔、干貝與油花細緻的日本A5和牛一次排開，光看就讓人期待接下來的鐵板料理。旨醞11月9日推出秋冬新菜「歲序豐潤」，4款套餐1,380元起，想安排約會或慶生又多了新選擇。圖／旨醞提供；窩客島整理



旨醞秋冬菜單11月9日登場

這次旨醞秋冬新菜最有意思的地方，就是把台灣人熟悉的味道，重新搬上精緻鐵板料理的餐桌。新菜單以「歲序・豐潤」為主題，選用秋菇、銀杏果、烏魚子、黑蒜與陳年紅酒醋等食材，搭配海鮮與和牛，讓整套餐點從清爽鮮甜慢慢轉向濃郁醇厚。比起單純把高級食材擺滿餐桌，這次更講究每一道菜之間的風味銜接，從開胃前菜、熱湯到海陸主餐，都安排了不同的味覺層次。

對喜歡吃鐵板燒的人來說，坐在鐵板前看主廚掌握火候，本來就是用餐的一大樂趣。旨醞這次還加入桌邊淋湯、熟成醬汁與不同調味的搭配方式，讓一道料理不只是端上桌就結束，而是從食材、香氣到入口的變化，都有值得慢慢品味的細節。

▲龍蝦控的目光直接被這盤吸走！飽滿龍蝦肉經過高溫鐵板輕煎，表面帶著誘人金黃色澤，搭配西班牙紅椒杏仁醬與時令鮮蔬，堅果濃香加上雪莉醋的微酸，襯出龍蝦本身的清甜肉汁。圖／旨醞提供；窩客島整理

雪蟹甜筒與薄脆起司開胃

正式進入海陸大餐之前，旨醞先用一支竹炭甜筒帶出秋冬菜單的精緻感。酥脆的黑色竹炭甜筒裡，裝入鮮甜雪蟹、鮭魚卵與松露奶油醬，將原本熟悉的甜筒造型變成鹹食前菜。黑色外殼搭配雪蟹與鮭魚卵，視覺上就有鮮明對比，酥脆口感與海鮮的鮮甜，再加上松露奶油醬的濃郁香氣，讓開場多了幾分驚喜。

另一道開胃料理則把起司直接放上鐵板煎成薄脆，搭配生火腿、無花果乾與7年熟成陳年紅酒醋。起司的鹹香、生火腿的風味與無花果乾的果甜相互搭配，再由陳年紅酒醋帶出酸甜層次。這道菜沒有一開始就用厚重醬汁搶走味蕾注意力，而是利用薄脆口感與熟成食材的香氣，替接下來的料理暖場。





四神湯變身高級海鮮料理

說到這次最有台灣味的創意料理，絕對不能錯過從四神湯發想的「鵝螺貝／羊肚菌菇／雙色薏仁／雞豚白湯」。一般人對四神湯的印象，多半是小吃店裡熱騰騰的一碗湯，旨醞卻把熟悉的味道重新拆解，換成鮮脆彈牙的鵝螺貝，搭配羊肚菌菇與雙色薏仁，再以雞骨、豚骨細火熬煮的白湯收尾。

最有儀式感的畫面，就在專屬管家於桌邊緩緩淋上熱湯的那一刻。原本分別呈現的海鮮、菌菇與薏仁，隨著白湯注入，交織出海味鮮甜與濃郁蕈香。既保留四神湯讓人熟悉的溫暖印象，又多了海鮮料理的細緻口感。對平常就愛喝四神湯的人來說，這道菜最值得期待的，就是看看記憶中的台灣小吃，換上精緻料理手法後會呈現什麼樣的風味。

▲台灣四神湯竟然能變得這麼精緻！旨醞把鵝螺貝、羊肚菌菇與雙色薏仁放進餐盤，再由專屬管家於桌邊緩緩淋上雞骨、豚骨細火熬煮的白湯，海鮮鮮甜與濃郁蕈香交融，熟悉的暖心滋味多了滿滿儀式感。圖／旨醞提供；窩客島整理



台灣白鰻刈包顛覆傳統吃法

另一道讓人想多看兩眼的料理，是向台灣傳統刈包致意的「台灣白鰻魚／照燒醬／花生粉／香菜」。一般刈包常見的是滷肉與酸菜組合，旨醞這次直接把主角換成台灣白鰻魚，先蒸製，再放上鐵板煎至外皮金黃酥脆，保留魚肉細嫩多汁的特色，搭配特調照燒醬帶出鹹甜滋味。

白鰻魚料理完成後，再夾進柔軟的刈包麵皮，撒上花生粉、鹹香炒酸菜與新鮮香菜。從外層柔軟麵皮、金黃鰻魚皮，到花生粉的香氣與酸菜的鹹香，每個元素其實都能找到傳統刈包的影子，只是原本熟悉的豬肉主角換成了白鰻魚。這種既熟悉又有新鮮感的組合，也讓刈包從街頭小吃變成秋冬鐵板套餐裡的一道精緻料理。

▲誰說刈包只能夾滷肉？旨醞直接把台灣白鰻魚搬進刈包，鐵板煎出金黃酥脆的外皮，搭配鹹甜照燒醬、花生粉、炒酸菜與新鮮香菜，熟悉的台灣小吃瞬間多了精緻感。圖／旨醞提供；窩客島整理

南非活鮑魚與龍蝦接力登場

喜歡海鮮的人，這次也能把目光放在旨醞主打的「專屬款待12品套餐」。其中一道海鮮料理選用南非活鮑魚，透過鐵板現煎呈現鮮甜彈牙的口感，搭配法式苦艾酒奶油醬與海葡萄。奶油醬的柔和濃郁，結合淡雅酒香與微酸果韻，讓鮑魚本身的海潮鮮甜更加突出，吃起來不會只有單一的厚重奶香。

接著登場的鮮甜龍蝦，則以高溫鐵板輕煎，鎖住龍蝦肉汁，搭配源自西班牙的紅椒杏仁醬。醬汁帶有堅果的醇厚香氣，並利用雪莉醋的微酸平衡整體風味。從鮑魚的彈牙到龍蝦的鮮甜，兩道海鮮料理各自搭配不同風格的醬汁，也讓整套餐點不會因為連續品嚐海鮮而失去變化。

▲海鮮控看到這道很難不心動！南非活鮑魚經過鐵板現煎，呈現鮮甜彈牙的口感，搭配法式苦艾酒奶油醬、海葡萄與綠蘆筍，濃郁奶香交織淡雅酒香與微酸果韻，讓鮑魚的海味更加鮮明。圖／旨醞提供；窩客島整理



日本A5和牛肋眼心有3種吃法

海鮮吃得滿足之後，壓軸主角就是日本A5和牛肋眼心。旨醞這次沒有只用單一醬汁搭配和牛，而是安排3種不同調味，讓賓客從肉質本身的油香，一路品嚐到黑蒜與味噌的熟成風味。同一份和牛，透過不同佐料呈現各自特色，也讓主餐多了循序品味的樂趣。

第1種吃法搭配鹽之花與胡椒，讓和牛本身的肉質與油脂香氣成為主角。第2種則使用台灣雲林黑蒜熟成製成的黑蒜醬，利用自然甘酸平衡和牛豐潤的油脂。第3種換上金山寺味噌，以發酵帶來的甘鹹風味收尾。從清楚直接的肉香，到黑蒜的甘酸，再到味噌的回甘，讓A5和牛不只是套餐最後一道主餐，更是整席料理風味逐漸轉濃的重點。

▲日本A5和牛肋眼心光看油花就讓人期待，鐵板煎出誘人肉香，還能依序搭配鹽之花、雲林黑蒜醬與金山寺味噌，從純粹油脂香氣到甘酸、甘鹹的熟成風味，3種吃法一次滿足。圖／旨醞提供；窩客島整理

旨醞4款套餐1,380元起

想吃旨醞這次的秋冬新菜，可以依照用餐預算與場合挑選套餐。入門的「平日午間限定9品套餐」價格為1,380元，適合想在平日中午安排精緻聚餐的人。「日常輕奢10品套餐」價格為1,980元，則提供另一種用餐選擇。如果是約會、慶生或想品嚐更豐富的海陸料理，可以考慮2,680元的「專屬款待12品套餐」。

至於3,880元的「極饗海陸12品套餐」，則是為重要宴客與紀念日安排的更高規格選擇。這款套餐特別以和牛肋眼包覆日本廣島生蠔，再刷上特製山椒醬油炙燒，讓和牛油香與生蠔海味結合，鮑魚與龍蝦也升級為更高規格。從平日午餐到重要節日聚餐，4種價位讓不同預算的客人都能找到適合自己的用餐方式。

▲喜歡濃郁肉香的人可以留意這道！美國牛小排包裹鐵板鮮炒蕈菇，粉嫩肉色搭配表面煎出的油亮光澤，再以昆布鹽帶出肉質鮮味，牛肉的豐潤香氣與蕈菇風味相互交織。圖／旨醞提供；窩客島整理



台北信義與新莊高空鐵板燒

除了新菜單，旨醞的用餐環境也是安排聚餐時值得考慮的特色。目前餐廳分別位於台北微風信義45樓，以及新莊宏匯i-Tower38樓，兩間店都以城市高空景觀搭配現代雅致的空間設計，並設有隱密包廂。想在紀念日找個有氣氛的地方吃飯，或是安排需要私密空間的聚餐，都能依照地點與需求選擇。

尤其入夜後，窗外是城市燈火，眼前則是主廚操作鐵板、料理食材的過程，搭配茶湯或果酒，讓用餐不只是坐下來吃一頓飯，也多了欣賞城市夜景的時間。這次秋冬菜單將於11月9日正式推出，想把四神湯、白鰻刈包與精緻海陸料理排進下一次約會或慶生清單，不妨提前確認套餐內容與訂位資訊。

旨醞

新菜單：歲序・豐潤

上市日期：2026年11月9日

平日午間限定9品套餐：1,380元

日常輕奢10品套餐：1,980元

專屬款待12品套餐：2,680元

極饗海陸12品套餐：3,880元

官方訂位網址：https://www.feastogether.com.tw/booking/Zhiyun

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